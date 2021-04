La izquierda en Madrid: gobierno o catarsis

Pero el PSOE, primera fuerza en 2019 y al que los sondeos sitúan en descenso, e incluso amenazado por Más Madrid, cree que "hay partido", que hay "empate técnico" entre los bloques y que los números de sus 'trackings' internos arrojan un resultado más apretado. En Ferraz y en la Moncloa, se insiste en que las encuestas "son para generar opinión en favor de quien paga, y hay una campaña de desmovilización de la izquierda clara a la que los medios le ponen el altavoz". "Lo importante son los indecisos y sus preferencias, porque entre los indecisos el preferido es el PSOE. Nuestra percepción no es la negativa que proyectan los sondeos. Estos últimos días son muy importantes", señala otra responsable.

Sin embargo, si se pregunta a dirigentes más alejados del cuadro de mandos, el sentimiento es de honda "preocupación" y de "desánimo". Se percibe que el candidato, Ángel Gabilondo, no acaba de tirar, que se encuentra "incómodo" con un diseño de campaña visto como errático, que no ha sabido marcar agenda frente a Isabel Díaz Ayuso o Pablo Iglesias. Que le pesa, siguen distintos mandos consultados, no haberse enfrentado con dureza a la presidenta en los últimos dos años —de hecho, se le reforzó con el senador José Cepeda—, que no innove con un programa con medidas estrella y que se señalara que su destino, antes de la convocatoria del 4-M, era convertirse en defensor del pueblo. "En esta campaña tan extraña y crispada, un perfil como Gabilondo o triunfa por todo lo alto o nadie le entiende", valora un responsable con galones del círculo del presidente.

Gabilondo está echando el resto en esta recta final, y con él se están volcando día tras día Pedro Sánchez, miembros del Gobierno y altos cargos socialistas. Y en auxilio del candidato acudieron este miércoles el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y 26 de sus ministros, porque Madrid necesita el 4-M a quien "mejor defienda y represente los valores de la decencia política, de la democracia y de la convivencia, de quien más se aleje de la política entendida como confrontación", y ese es Gabilondo, argumentan en un manifiesto.

Es improbable que la izquierda conquiste la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo regional, pero no imposible. El cabeza de cartel ha manifestado ya su voluntad de gobernar con Mónica García y ha pedido a Pablo Iglesias su apoyo. "Si la suma da, Gabilondo será presidente y habrá apoyos a la investidura y a los presupuestos", sostienen en el equipo de campaña, convencidos de que no habrá dificultad de entendimiento con las dos formaciones a su izquierda. En Más Madrid también tienen claro que no habrá problemas. Fuentes del entorno de García sostienen que la relación entre bambalinas con el PSOE y Unidas Podemos durante los dos años de legislatura pasados ha sido muy fluida. Ahora, no esperan que cambien y que, de darse el caso, la negociación se cierre rápido y sin aspavientos.

La entrada en el Ejecutivo de UP

Los morados también están convencidos de que se llegaría a un acuerdo, aunque ponen más condiciones sobre la mesa. Iglesias, que ya ganó un pulso a Sánchez entrando en el Gobierno de coalición nacional, tiene claro que su entrada en el Ejecutivo autonómico es condición indispensable para empezar a dialogar. Fuentes de su candidatura sostienen que, además, pondrán sobre la mesa dos líneas rojas: la subida de impuestos a las grandes patrimonios y la regulación de los alquileres. Dos medidas que, por el momento, Gabilondo rechaza de plano.

Pero si las encuestas se cumplen, la izquierda sufrirá una catarsis. Sobre todo en el PSOE y en UP. La Moncloa ha aprovechado el 4-M para testar banquillo, poner nombres en el escaparate, ya que con seguridad Gabilondo no repetiría como candidato en 2023, ni tal vez José Manuel Franco como secretario regional en el congreso autonómico de finales de este año.

Sánchez y su equipo han proyectado a Hana Jalloul y a Juan Lobato en la lista —números dos y cuatro— y también a Mónica Carazo, la coordinadora de campaña —la seis—. Y ha lanzado asimismo a la ministra de Industria, Reyes Maroto (señalada como vicepresidenta económica regional); a la nueva delegada del Gobierno, Mercedes González, y a la presidenta del Senado, Pilar Llop, nómina que se completaría con el titular de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.

Todo el proceso de sucesión será tutelado por el jefe del Ejecutivo. El PSOE-M es su federación, una pieza estratégica clave para su futuro y el del partido. El líder socialista controla plenamente sus filas, y nadie duda de que el futuro en Madrid será decidido por él. Además, hay otro eslabón por resolver: la candidatura a la alcaldía de la capital, en la que el partido lleva fracasando tres décadas, ya que se da por hecho que el extrenador de baloncesto Pepu Hernández, fichaje estrella de Sánchez en 2019, no repetirá.

En Más Madrid parecen tener claro que García repetirá como candidata dentro de dos años. La médica madrileña, prácticamente desconocida para el gran público al comienzo de la campaña, ha ido ganando popularidad día a día y las encuestas la sitúan con un mejor resultado al que obtuvieron en 2019. En su entorno consideran que dos años más en la oposición, aunque no es lo deseable, servirá para mostrar el trabajo diario de García ahora que ha ganado parte del foco mediático.

Los pronósticos en Unidas Podemos tras el 4-M si no gana la izquierda son completamente distintos. Iglesias, que abandonó la Vicepresidencia Segunda para remontar los resultados de su partido y que ahora se disputa la cuarta posición con Vox según todas las encuestas, aseguró este miércoles en 'Al rojo vivo', en La Sexta, que con independencia de su resultado en las urnas seguirá en la Asamblea regional, aunque esta realidad sea difícil de creer tanto dentro como fuera del partido. Aun así, en la formación morada se abren a la difícil tarea (también a nivel nacional) de renovar sus filas y encontrar nuevos liderazgos que atraigan a la izquierda madrileña.