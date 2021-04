El programa electoral de Unidas Podemos para las elecciones en Madrid, en 10 claves

Pablo Iglesias dio el salto desde la vicepresidencia segunda del Gobierno a la candidatura a las elecciones madrileñas del 4-M para remontar las expectativas de Unidas Podemos -cuartos en la mayoría de encuestas- y frenar a la extrema derecha. Pero, ¿cuál es su programa electoral para conseguirlo? A continuación, desgranamos las claves de sus compromisos y propuestas:

1) La línea roja de los impuestos

El candidato de Unidas Podemos ha dejado claro que su intención es subir los impuestos. Incluso, ha llegado a situar estos planes como una condición indispensable para alcanzar un posible acuerdo con el PSOE tras el 4-M. En su programa defienden la eliminación de la bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio a las fortunas superiores al millón de euros y hacer lo mismo con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las herencias que superen la misma cantidad. Respeto al IRPF, plantean incrementar un 4% el tipo para rentas superiores a los 60.000 euros anuales y un 6% para las que sobrepasen los 150.000 euros. A las rentas inferiores a 12.450 aplicarán una reducción del 0,5% al tipo impositivo. En conjunto esperan recaudar 3.350 millones de euros más.

2) Una fiscalidad "cosntitucional" para financiar la sanidad

Iglesias ha explicado que la subida de impuestos es indispensable para incrementar la financiación de los servicios públicos. Su compromiso es el de aumentar la inversión de la sanidad pública en 1.000 millones de euros anuales para contratar a 10.000 efectivos más y hacer fijos al personal sanitario que lleva años encadenando contratos temporales. En concreto, Unidas Podemos propone reforzar la atención primaria y el sistema público de salud mental. Además, quieren poner en marcha una cobertura pública de salud bucodental, fisioterapia y oftalmología.

3) Reforzar la educación

Al igual que con la sanidad, la intención del candidato morado es incrementar la financiación del sistema educativo público en 1.000 millones de euros para ampliar la plantilla de profesores en otros 10.000 efectivos y acabar con la interinidad. 260 millones irán destinados en concreto a lograr la gratuidad total de la universidad y de la FP públicas en un plazo de dos años, empezando primero por una reducción de las tasas. También proponen la gratuidad absoluta de los comedores escolares en la educación pública.

4) La lucha por la regulación de los alquileres

La regulación de los alquileres ha sido una de las principales reivindicaciones de Iglesias durante su estancia en el Gobierno nacional, aunque no consiguió convencer a sus socios. Ahora propone que el precio de los alquileres no supere el 30% de los ingresos medios de la zona en la que se encuentre la vivienda. No obstante, para poner en marcha esta medida necesitaría de una ley estatal en la que PSOE y Unidas Podemos siguen estancados. Además, plantea que los grandes tenedores de viviendas (más de 10 inmuebles) estén obligados a ceder las viviendas vacías a alquiler social o pagar un impuesto por ellas.

5) Reducir el precio del abono transporte

Iglesias ha lanzado una ambiciosa propuesta en relación al trasporte en Madrid comprometiéndose a una reducción del 75% del abono a los jóvenes, parados de larga duración de más de 50 años, familias monomarentales, jubilados y otras personas colectivas. En la misma línea, pretende eliminar las zonas tarifarias y crear un abono de transporte único que cueste 30 euros. Por otro lado, anunció una inversión de 500 millones de euros para incrementar la frecuencia de los trenes y mejorar las infraestructuras.

6) Complemento al ingreso mínimo vital

Los morados fueron los impulsores del ingreso mínimo vital en los primeros meses de la pandemia. Ahora, el propósito de Iglesias es complementarlo con la creación una de Tarjeta de Seguridad Alimentaria dotada de 75 euros mensuales por persona de la unidad familias para comprar alimentos en cualquier establecimiento de la comunidad. Tendrían derecho a esta medida las personas que cumplan los requisitos del ingreso mínimo vital. En el programa también se incluye la creación de una renta social para las trabajadoras del hogar en situación de desempleo con independencia de su situación administrativa, la gratuidad de los productos de higiene femenina y los anticonceptivos y ayudas para que los madrileños puedan desplazarse a otras comunidades a visitar a sus familiares.

7) El refuerzo de lo público

Desde que se presentaron a sus primeras elecciones en 2014, Podemos siempre ha defendido la creación de empresas públicas. Ahora, en su programa incluye la puesta en marcha de una banca pública, una empresa de energía pública y una farmacéutica pública en la Comunidad de Madrid. En este sentido, pretende construir una empresa pública de participaciones industriales, al estilo de la SEPI, para garantizar la inversión pública.

8) Descuentos en los comercios de cercanía

Una de las propuesta más llamativas es la creación del programa "Cuida tu barrio" que supondría la puesta en marcha de una tarjeta con monedero electrónico que permita comprar en los pequeños y medianos comercios –incluiría cines, teatro, salas de concierto…- y en la que acumular el 10% de las compras, hasta un máximo de 50 euros, que se podría gastar al mes siguiente en este tipo de locales. También plantean prohibir las casas de apuestas a 1 kilómetro de cualquier centro educativo y con una distancia mínima entre ellas de otro kilómetro. Este ha sido uno de los ámbitos en los que más ha trabajado el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

9) Reducir las emisiones

Los objetivos de Unidas Podemos es reducir las emisiones en la Comunidad de Madrid al menos un 55% para el año 2030 respecto al año 1990 y lograr la descarbonización completa para el 2040.

10) Memoria democrática

Iglesias quiere que la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid deje de estar en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol ya que este edificio fue la Dirección General de Seguridad durante el franquismo y quiere reconvertirlo en un centro de investigación de memoria democrática. Además, propone crear un Museo de Memoria de la Comunidad de Madrid en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.