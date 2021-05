El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que usó la "ironía" y el "sentido del humor" cuando en un mitin electoral celebrado el viernes en Alcalá de Henares dijo sobre su formación: "Seremos fascistas pero sabemos gobernar".

Unas declaraciones que han sido criticadas en Twitter por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por Podemos y por usuarios de esta red social. "No tengo nada que decir sobre lo que dije, todo el mundo sabe que la ironía y el sentido del humor es algo que utilizo habitualmente", ha comentado Almeida preguntado al respecto en un acto celebrado este sábado en Villaviciosa de Odón.

Almeida opina que el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "es consciente del resultado tan malo que va a sacar" en las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid y por eso trata de "hacer de la necesidad virtud". "Las elecciones no se ganan en Twitter, se ganan en las urnas, y ellos las van a perder muy clara", ha añadido Almeida, convencido de que el 4 de mayo los madrileños van a decir que están "hartos de la confrontación, la crispación, la polarización y el odio".

Almeida afirma que Iglesias dejó la vicepresidencia del Gobierno para concurrir como candidato en Madrid porque "no tenía otra opción" para "tratar de salvar su carrera política y su partido", pero cree que no conseguirá ninguna de las dos cosas. "No te preocupes, tienes la vida resuelta, no estés tan enfadado, nadie ha prosperado tanto en los últimos años en España como tú e Irene Montero, por lo tanto tranquilidad", ha declarado en referencia a Iglesias.

Además, Almeida ha comentado que es "asombroso que Pedro Sánchez no haya dicho nada" sobre una información de 'El Confidencial' que señala que entre los detenidos en los disturbios de un mitin de Vox celebrado en Vallecas el 7 de marzo figuran dos empleados del área de seguridad de Podemos por agredir presuntamente a agentes de la Unidad de Intervención Policial de la Policía. Al respecto, Iglesias ha dicho que todos sus escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y "ninguno ha sido detenido", pero ha reconocido que entre los arrestados por participar en los incidentes hay un miembro de su partido.

Ábalos: "No se puede bromear con el fascismo"

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha respondido a Almeida que no se pueden hacer "bromitas" con el fascismo y ha añadido que "casi prefiere que sea fascista a que frivolice con ello".

En un mitin junto al candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, Ábalos ha dicho que “no se pueden ir haciendo bromitas” con el fascismo porque es “frivolizar” con el momento político que "más crimen que ha supuesto", por lo que "es una broma que excede". “Todo esto es una declaración de intenciones, si es una confesión, no tengo nada que añadir. No más preguntas, señoría”, ha añadido el ministro,

Además, ha puesto en duda que los populares “sepan gobernar” y ha enunciado a expresidentes de la Comunidad de Madrid como Esperanza Aguirre o Alberto Ruiz-Gallardón, de quienes ha asegurado que basaron su gobierno en un “estilo clasista”. Algo que ha heredado en su opinión Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de confinar “a los barrios de la gente de menos recursos, porque cuando hay necesidad y enfermedad los más pobres son los más contagiosos".

El socialista ha advertido que el PP va a "gobernar para los que van a gobernar", mientras que los socialistas van a gobernar para los que tienen que gobernar: "No se pueden quedar las áreas más desfavorecidas sin decidir en Madrid", ha dicho.

Por su parte, el candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y secretario de organización del PSC, Salvador Illa, presente también en el acto, ha aseverado que el próximo cuatro de mayo los madrileños tienen la oportunidad de “acabar con el círculo vicioso de la inacción y la crispación” antes de que “se pare su futuro”, al igual que afirma que ha sucedido en Cataluña.