Asturias aplica las nuevas medidas tras el fin del estado de alarma: esta es la situación en el resto de comunidades

El próximo domingo 9 de mayo finaliza el estado de alarma en España, con lo que las comunidades autónomas ya se están preparando para el escenario que vendrá después de esa fecha. Sus respectivos gobiernos están planeando el marco legal que les garantice seguir tomando ciertas medidas para contener la pandemia de coronavirus.

Asturias relajará hoy parte de sus restricciones antes de que finalice el estado de alarma. Entre otras medidas se podrá cenar en el interior de los restaurantes hasta las once de la noche, que continúa (al menos hoy y mañana) el toque de queda.

Se incrementa el aforo al 70 por ciento en superficies comerciales de más de 300 metros cuadrados.

Aumenta al 50 por ciento el aforo en centros de mayores.

Se permitirá en la hostelería que se reúnan hasta seis personas en interiores

Más horario para la hostelería: hasta el 9 de mayo habrá un nuevo horario y después de que decaiga el estado de alarma se permitirá la actividad hasta la una de la madrugada.

El ocio nocturno permanecerá cerrado pero "se revisará según como evolucione la pandemia", señaló Cofiño. En este sentido el Principado va a permitir este fin de semana que la hostelería sirva cenas en el interior de los bares hasta las once de la noche. Se mantiene el toque de queda y se restringe a seis personas las que pueden estar en una misma mesa tanto en interior como en exteriores.

Asturias tampoco va a levantar la restricción de fumar en las terrazas, una medida que implantó en enero y que va a seguir ligada a las prevenciones básicas contra el coronavirus.

Nuevas restricciones en Asturias tras el estado de alarma Desde el 7 de mayo Ajuste de los horarios en hostelería. Se podrá consumir en el interior de los bares hasta las 23:00 horas en mesas de un máximo de seis personas. Se incrementa el aforo al 70 por ciento en superficies comerciales de más de 300 metros cuadrados. Además, en zonas comunes se permite la mitad del aforo, siempre y cuando no haya grupos de más de 6 personas. Aumenta al 50 por ciento el aforo en centros de mayores. Permanecerá suspendida la actividad en discotecas, salas de baile, tablaos flamencos, locales con música amplificada, salas de conciertos, parques de atracciones, etcétera. Las visitas guiadas a museos, salas de exposiciones, galerías de arte, monumentos, cuevas y yacimientos arqueológicos se podrán realizar en grupos de hasta 15 personas en interiores y de 30 en exteriores. Los eventos multitudinarios no estarán permitidos, a la espera de que el Ministerio de Sanidad apruebe el nuevo protocolo que los regulará. El aforo en conferencia y congresos se amplía a 300 personas, siempre en butaca preasignada y con medidas de seguridad, incluida la distancia interpersonal. Desde el 9 de mayo Se elimina el toque de queda. Ajuste de los horarios en hostelería. Se podrá consumir en el interior de los bares hasta la 1:00 horas en mesas de un máximo de seis personas.

Estas son las principales medidas en el Principado, pero ¿qué va a ocurrir en el resto de comunidades? ¿Cuáles son las medidas que han tomado?

Andalucía

El Gobierno andaluz ha decidido que la comunidad autónoma ya no tendrá toque de queda a partir de este domingo, cuando decae el estado de alarma a nivel nacional, y permitirá la apertura del sector de la hostelería hasta las 00,00 horas y la reapertura, después de más de un año de cierre, del ocio nocturno, como los pubs y discotecas, hasta las 2,00 horas. Andalucía dejará de estar cerrada perimetralmente al decaer el estado de alarma, mientras que ya no se limitará el número máximo de personas que podrán estar reunidas en domicilios. Las premisas generales a partir de este domingo, son, según ha expuesto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el fin del toque de queda; el levantamiento del cierre perimetral de la comunidad autónoma, y ausencia de limitación en el número máximo de personas que se reúnen en domicilios. Ha indicado que su Gobierno sí decidirá, para lo que se pedirá ratificación judicial, el cierre de los municipios con incidencia acumulada a 14 días superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y se prohibirá en ellos toda actividad comercial no esencial. Esta será la pauta a seguir para los municipios de más de 5.000 habitantes, mientras que en el caso de los de menos de 5.000 habitantes, se analizará cada caso.

En cuanto a las medidas que entrarán en vigor a partir de este domingo, en la Fase 1 de Estabilización, y en virtud de las herramientas con las que cuenta la comunidad, se encuentran la apertura de la hostelería en toda Andalucía hasta las doce de la noche. Las mesas tendrán un máximo de hasta 8 personas en interior y hasta 10 en exterior, en función del nivel en el que se encuentre cada municipio. Los pubs y discotecas pueden abrir hasta las 2 de la madrugada. Los aforos en las mesas serán los mismos que para el sector de la hostelería, mientras que las pistas de baile sólo se autorizan en el exterior y con mascarilla, sólo en zonas de nivel 1. A día de hoy no hay ningún municipio en nivel 1 en Andalucía. Respecto a las piscinas y playas, no habrá horarios y sí existirá la obligatoriedad de mantener distancia de 1,5 metros entre grupos fuera del agua. El aforo varía en función del nivel de alerta del municipio. En cuanto a los teatros, espectáculos, eventos deportivos o plazas de toros, en los municipios con niveles 1 y 2, los grupos de espectadores estarán separados de otros grupos por una butaca en todo su contorno, mientras que en los municipios con niveles 3 y 4, los espectadores estarán separados por 1,5 metros de distancia.

Aragón

El Gobierno aragonés ha publicado hoy un decreto ley que establece los confinamientos que regirán a partir de las 00,00 horas del próximo domingo, a la finalización del estado de alarma, para el control de la pandemia por covid en el interior de la Comunidad.

En cuanto al deporte, se exceptúa el uso de la mascarilla dentro del terreno de juego o pista o en la realización de las pruebas correspondientes. En museos, salas de exposiciones, bibliotecas y actividades que se realicen en ellos se amplía el aforo al 50%, mientras que en las empresas de guías turísticos, turismo activo y de naturaleza, los grupos se amplían a 15 personas, excluyendo el guía. En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano o metropolitano en los que existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, la ocupación será de la totalidad de las plazas sentadas disponibles y del aforo máximo autorizado al vehículo en la zona habilitada para viajar de pie.

Además, en todos los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera en los que la venta de billetes se realice por el conductor se permitirá el pago en efectivo. En las celebraciones por bodas, comuniones, bautizos, confirmaciones y otras celebraciones sociales, familiares, religiosas o civiles que puedan tener lugar en establecimientos de hostelería se tendrán que respetar las medidas generales de seguridad, sin superar las treinta personas en el interior y las cincuenta en el exterior. En relación a estas celebraciones, el decreto establece que no está permitida la utilización de pistas de baile o espacio habilitado para su uso, y el consumo será siempre sentado en mesa. Las plazas de toros e instalaciones taurinas tendrán que celebrar sus espectáculos con localidades previamente asignadas y sin superar la mitad del aforo autorizado. Las salas de concierto podrán desarrollar su actividad con asientos también preasignados, respetando las medidas de seguridad establecidas, con el límite del 50 % del aforo, y con sujeción a los límites horarios fijados para establecimientos de hostelería y restauración. Además, no se permitirá el consumo de alimentos ni bebidas durante la sesión o actuación.

Baleares

El Govern balear ha decidido ampliar a partir del próximo domingo hasta las 22.30 horas el horario de actividad de las terrazas de bares y restaurantes, pero mantendrá cerrados los interiores de los negocios de hostelería hasta el 24 de mayo.

El ejecutivo autonómico completa con estas medidas las restricciones anticovid que regirán en las islas las dos próximas semanas tras obtener el aval del Tribunal Superior de Justicia para mantener el toque de queda de 23.00 a 6.00 horas, la limitación a 6 personas de dos núcleos de convivencia de las reuniones en domicilios y el control sanitario a viajeros nacionales en aeropuertos y puertos.

Las terrazas de la hostelería podrán atender a los clientes desde que abran por la mañana hasta las 22.30 horas todos los días de la semana en todo el archipiélago y los interiores de los establecimientos se abrirán el 24 de mayo con aforo limitado si la situación sanitaria lo permite, según ha aprobado este viernes el Consell de Govern.

Canarias

El Consejo del Gobierno de Canarias ha acordado este jueves que, cuando el 9 de mayo finalice el estado de alarma, se mantengan en las islas los niveles de alerta epidemiológica, así como las restricciones contra la pandemia como los controles obligatorios en puertos y aeropuertos y el toque de queda a las 23.00 horas.

Al término de la reunión del Consejo del Gobierno, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que el acuerdo, en el que se mantienen las limitaciones de número de personas en las reuniones y en los lugares de culto, así como el cierre perimetral, se publicará mañana en el Boletín Oficial de Canarias.

El acuerdo se aplicará el sábado de forma y las medidas se enviarán al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que lo ratifique, ha dicho Ángel Víctor Torres.

De esta manera, Fuerteventura, La Gomera y La Palma continuarán en el nivel 1 de alarma, mientras que El Hierro, Lanzarote, La Graciosa, Gran Canaria y Tenerife seguirán en el 2.

Cantabria

Cantabria ha decidido prorrogar durante otros 14 días las medidas de la última resolución de la Consejería de Sanidad, incluido el cierre del interior de la hostelería y los aforos, y "baraja" la posibilidad de, una vez decaiga el 9 de mayo el estado de alarma, establecer, de forma "puntual", cierres perimetrales, toques de queda o limitar las reuniones en aquellos municipios donde la situación epidemiológica sea "preocupante". Entre las medidas prorrogadas hay varias que afectan a la hostelería, como el mantenimiento del cierre del interior de los locales; el aforo máximo al 75% en las terrazas, y la limitación de 6 personas por mesa. Además, deberán seguir cerrando a las 22.30 horas, como otros establecimientos públicos a excepción de gasolineras y estaciones de servicio, farmacias, centros y servicios sanitarios, urgencias veterinarias o centros residenciales de servicios sociales. Los hoteles solo podrán mantener el servicio de comida en las habitaciones y la entrega a domicilio.

El aforo en los cines, teatros y espectáculos culturales se mantiene también al 50% y las actividades deportivas en grupo quedan limitadas a un máximo de 4 personas. Así no se permite la práctica deportiva en espacios cerrados y en los abiertos a un tercio del aforo, con un máximo de 300 personas. El público en estos eventos deportivos solo estará permitido en aquellos que se celebren al aire libre con un tercio de aforo y un máximo de 1.000 personas. Además, se mantiene la distancia interpersonal de 1,5 metros y el uso obligatoria de la mascarilla en la vía pública, al aire libre y en espacios cerrados de uso público.

Castilla y León

El Boletín Oficial de la Comunidad,publica este viernes el acuerdo de ayer del Consejo de Gobierno de nuevas medidas contra la covid a partir de que el domingo decaiga el estado de alarma en España y con ello el confinamiento perimetral y el toque de queda, con la principal novedad de que la hostelería podrá abrir hasta la medianoche ya ese 9 de mayo.

Dejan de operar a partir de las 00.00 horas del 9 de mayo las limitaciones de cuatro personas en reuniones públicas o privadas que regían hasta ahora en la Comunidad, aunque se mantiene el cierre de la hostelería interior en los municipios mayores de 5.000 habitantes que superen una incidencia de 150 casos por 100.000 habitantes a dos semanas.

La declaración de los niveles de alerta 3 y 4 podrá incluir la adopción de medidas sanitarias preventivas excepcionales, según recoge el acuerdo, y esos niveles de alerta podrán declarase para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León o para ámbitos territoriales inferiores dentro de la misma.

Castilla - La Mancha

Castilla-La Mancha levantará el toque de queda y el cierre perimetral cuando termine el estado de alarma el 9 de mayo, ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha explicado que este sábado la comunidad tomará medidas para seguir luchando contra el coronavirus pero que tendrán que ser "infinitamente más relajadas".

Page ha lamentado que el Gobierno de España no mantenga un mes más el estado de alarma, con lo que en la lucha contra el virus quedan al frente las comunidades autónomas pero sin ese "paraguas", ha dicho durante el acto de poner la primera piedra del nuevo centro de salud de Cifuentes (Guadalajara).

Ha explicado que los servicios jurídicos de la Junta les "han invitado" a no mantener el toque de queda porque "no lo ven con alcance jurídico constitucional", al tiempo que ha recordado que también termina el cierre perimetral de la región vigente desde el pasado 30 de octubre.

Para Page, va a ser un fin de semana "complicadísimo" con el fin del estado de alarma, ya que " los que estamos al frente de la pandemia, y con más soledad que nunca, vamos a tener que luchar con una sensación de impotencia extraordinaria" puesto que había un "torniquete efectivo y ahora hay que echar mano a tiritas para parar la hemorragia".

"Que para defender nuestro derecho a salvar vidas vamos a tener que pleitear con los jueces es una cosa verdaderamente difícil de razonar", ha dicho el presidente castellano-manchego, quien ha añadido que no obstante, "si mañana se despeja este escenario, sin tener que estar en una tortura judicial" podrían valorar el toque de queda.

Datos de vacunación en Asturias Datos a 05/05/2021 18,0% vacunados con dos dosis (pauta completada) Total inmunizados : 182.899 Dosis entregadas Dosis administradas 594.015 Pfizer 419.765 Moderna 53.800 AstraZeneca 114.600 533.789 89,9% Datos por comunidades Comunidad Dosis entregadas Dosis entr. Dosis administradas Dosis admin. Inmunizados Inmun. Porcentaje Porc. Madrid 2.798.555 2.411.194 (86,2%) 661.812 9,8% Canarias 806.190 670.357 (83,2%) 204.189 9,4% Ceuta 27.300 24.464 (89,6%) 7.705 9,2% Baleares 410.410 361.244 (88,0%) 106.446 9,1% Murcia 606.155 470.231 (77,6%) 130.579 8,6% Melilla 26.030 21.551 (82,8%) 6.593 7,6% Asturias 594.015 533.789 (89,9%) 182.899 18,0% Galicia 1.460.045 1.289.078 (88,3%) 436.571 16,2% Castilla y Leon 1.393.815 1.192.445 (85,6%) 386.520 16,1% Extremadura 533.695 482.847 (90,5%) 160.400 15,1% Cantabria 292.665 251.268 (85,9%) 80.522 13,8% Aragón 660.615 582.785 (88,2%) 181.357 13,6% Navarra 301.345 273.349 (90,7%) 83.911 12,7% País Vasco 1.069.940 951.644 (88,9%) 278.413 12,5% La Rioja 154.995 141.144 (91,1%) 40.052 12,5% Castilla La Mancha 941.665 801.477 (85,1%) 246.196 12,0% Cataluña 3.364.940 2.930.201 (87,1%) 929.062 11,9% Andalucía 3.467.300 3.142.850 (90,6%) 990.328 11,7% C. Valenciana 2.094.860 1.882.334 (89,9%) 573.882 11,3% ESPAÑA 21.092.475 18.489.580 (87,7%) 5.696.827 12,0%

Cataluña

El fin del confinamiento nocturno a partir del próximo domingo ha abierto un rayo de luz en los sectores de la restauración, que podrán volver a dar cenas, en la cultura y en el ocio, pero sobre todo entre los jóvenes, uno de los colectivos que más ha sufrido esta restricción.

Coincidiendo con el fin del estado de alarma, el gobierno catalán ha decidido no solicitar a los jueces la continuidad del toque de queda nocturno, aunque sí otras limitaciones de horario, reuniones y aforos, lo que ha generado un sentimiento de optimismo ante la posibilidad de regresar a una cierta normalidad.

Euskadi

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha manifestado su oposición a que se mantengan el toque de queda nocturno, los cierres perimetrales de Euskadi y de los municipios y la limitación del número de personas que pueden reunirse a partir del domingo, cuando finaliza el estado de alarma.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal se ha pronunciado en un auto sobre el borrador de decreto en el que el Gobierno Vasco mantiene, como medidas para combatir la covid-19, el toque de queda y el cierre perimetral de Euskadi y de los municipios vascos con una incidencia elevada en relación a la pandemia.

Según argumenta el tribunal para rechazar estas medidas, "nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las Comunidades Autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado".

Su resolución va a permitir a los vascos recuperar la libre circulación a partir de este domingo tras meses de restricciones en su movilidad ya que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado que acatará lo que decida el Tribunal Superior vasco sobre el decreto.

Extremadura

El cierre perimetral de la comunidad autónoma de Extremadura finaliza a las 00.00 horas de este viernes, 7 de mayo, mientras que el toque de queda, que durante este fin de semana se retrasa hasta las 00.00 horas, decaerá el domingo día 9 con el estado de alarma. Así se recoge en el Diario Oficial de Extremadura, que ha publicado este jueves un anexo, recogido por Europa Press, con las medidas que entrarán en vigor en la comunidad una vez decaiga el estado de alarma en todo el país el próximo 9 de mayo.

Por tanto, a través de un decreto del presidente de este jueves, 6 de mayo, se retrasa a las 00.00 horas, el comienzo de la limitación de circular por las vías o espacios de uso público, el denominado toque de queda, durante este fin de semana, y hasta la finalización del estado de alarma.

Según se recoge en este decreto, la comunidad de Extremadura en su conjunto se encuentra en un nivel de alerta 1, por lo que existen "razones epidemiológicas para justificar el retraso" del toque de queda hasta que decaiga la norma que ampara el actual estado de alarma, y señala que "no se considera necesario el mantenimiento de esta medida una vez finalizado el estado de alarma".

Además, a través de otro decreto del presidente, se elimina el aislamiento perimetral de la comunidad autónoma de Extremadura desde las 00.00 horas de este viernes, 7 de mayo, cuando se podrá entrar y salir de la región sin limitaciones.

En cualquier caso, en ambos decretos se apunta que la eliminación del toque de queda y del cierre perimetral de la comunidad se decide "sin perjuicio de la adopción de las medidas que se estimen pertinentes en función de la evolución epidemiológica de la situación de la región", teniendo en cuenta las tendencias que se observen en los próximos días y semanas por la Red de vigilancia epidemiológica de Extremadura.

Galicia

El próximo sábado cambiará todo en Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que quedará anulado el toque de queda, el cierre perimetral de la comunidad gallega y también se permitirá que bares y restaurantes abran hasta más tarde. Habrá algunas limitaciones que afectarán a los Concellos que estén en nivel máximo. Si bien es cierto, el Gobierno gallego tendrá que contar con el visto bueno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). "El nuevo contexto jurídico nos retrotrae al principio de todo para el que no estamos preparados", criticó el líder gallego respecto al levantamiento del estado de alarma. "Volvemos a la casilla de salida sin más. Discrepamos profundamente", insistió en varias ocasiones durante su intervención.

Finaliza el cierre perimetral de Galicia a partir de la madrugada del sábado al domingo. Se potenciará el registro de viajeros para las personas que lleguen de fuera o los gallegos que viajen.

a partir de la madrugada del sábado al domingo. Se potenciará el para las personas que lleguen de fuera o los gallegos que viajen. Finaliza el toque de queda menos en los ayuntamientos con máximas restricciones (actualmente Cambados, Vilanova de Arousa, Cualedro, Laza y Padrón). Se pretende que ya el sábado quede eliminado (actualmente está fijado a las 23.00 horas).

menos en los (actualmente Cambados, Vilanova de Arousa, Cualedro, Laza y Padrón). Se pretende que ya el sábado quede eliminado (actualmente está fijado a las 23.00 horas). Los bares podrán abrir hasta las 23.00 horas (salvo en concellos con máximas restricciones)

podrán abrir hasta las (salvo en concellos con máximas restricciones) Los restaurantes podrán abrir hasta las 01.00 horas (con licencia, medidores de CO2 y cita previa)

podrán abrir hasta las (con licencia, medidores de CO2 y cita previa) Se recurrirá al TSXG para poder prohibir las reuniones de no convivientes entre las 01.00 y las 06.00 horas con el objetivo de evitar fiestas en domicilios. En el resto de casos, se mantienen los límites de 6 personas en exterior y 4 en interior.

La Rioja

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha acordado que cuando el domingo decaiga el estado de alarma se establezca el nivel 3 alto de su nuevo Plan de Medidas según Indicadores (PMI), con el cierre de la hostelería a las 24.00 horas y sin toque de queda y ni cierre perimetral de la región.

El Consejo de Gobierno, en una reunión extraordinaria, ha determinado que los municipios de Nájera, Calahorra, Arnedo y Alfaro se mantengan en el nivel 3 intensificado del Plan de Medidas según Indicadores, que implica medidas más restrictivas dada su situación epidemiológica.

En una nota, el Ejecutivo regional ha detallado que, como norma general, en el nivel 3 alto se recomienda un máximo de seis personas en las agrupaciones, aplicables a todos los ámbitos; y el aforo en los establecimientos comerciales y mercadillos del 75% y del 50% en el interior de locales de hostelería, sin límite en el exterior, lo mismo que en centros deportivos e instalaciones culturales.

Madrid

La Comunidad de Madrid no impondrá toque de queda y ampliará el horario de la hostelería hasta las 00.00 horas, mientras que recomendará que las reuniones en domicilios se limiten a convivientes, una vez decaiga el próximo domingo el estado de alarma decretado por el Gobierno.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en la rueda de prensa ofrecida junto al consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, para informar sobre el plan del Gobierno regional ante el fin del estado de alarma.

En hostelería, el horario permitido será de 6.00 horas a 00.00 horas, no pudiendo admitir nuevos clientes desde las 23.00 horas, y se mantendrá la prohibición de consumo en barra y la limitación de cuatro comensales en el interior y seis en las terrazas.

En lo que respecta al aforo de la hostelería, continuará siendo el 50% en el interior y el 75% en terraza. En centros comerciales, el aforo se mantendrá en el 75% y podrán abrir desde las 6.00 horas hasta las 23.00 horas. Los cines y los teatros podrán cerrar a las 00.00 horas, no pudiendo empezar ninguna función o espectáculo más allá de las 23.00 horas, y se mantendrá el aforo del 75% y la obligación de una butaca libre entre personas que adquieran la entrada conjunta. Las instalaciones deportivas y gimnasios podrán abrir desde las 6.00 hasta las 23.00, con aforo limitado al 50% en el interior.

Murcia

El Gobierno murciano ha optado finalmente por levantar el cierre perimetral una vez que finalice el Estado de alarma este domingo, 9 de mayo, y el toque de queda tampoco continuará como hasta ahora, sino que será sustituido por una limitación de la actividad no esencial desde la medianoche hasta las 6.00 horas.

Así lo ha hecho saber el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en una rueda de prensa que ha ofrecido acompañado por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras presidir la reunión del Comité de Seguimiento Covid en el Palacio de San Esteban.

"Hoy, casi con toda probabilidad estaríamos anunciando la prórroga del cierre perimetral, pero la situación en la que nos ha situado el Gobierno de España nos ha llevado a tener en cuenta que, muy probablemente, esa decisión no sería ratificada al contar con una de las tasas de incidencia más bajas del país", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que en los municipios se tomarán medidas de contención una vez que se supere el nivel medio-alto de transmisión y se confinarán aquellos municipios que tengan una incidencia superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes, o que haya subida esta más de un 80% respecto al dato de la semana anterior.

Navarra

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha manifestado que en la Comunidad Foral se va a hacer una "desescalada prudente, progresiva, lenta y segura" durante el mes de mayo, al tiempo que ha reiterado que las autonomías tienen "suficientes instrumentos" para adoptar medidas ante la pandemia.

El Gobierno de Navarra abrirá la Comunidad Foral desde el domingo 9 de mayo, tras el fin del estado de alarma, y plantea mantener el toque de queda desde las 23.00 a las 06.00 horas. Entre las novedades respecto a las medidas vigentes figura además la recomendación de limitar las reuniones en los domicilios a un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales, excepto convivientes, y la ampliación a las 22.00 horas del horario de las terrazas en hostelería.

Valencia

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha adelantado que el horario de la hostelería permitirá que la gente esté en casa "a las 00.00 como Cenicienta", ya que el hecho de que el Consell plantee un toque de queda a medianoche "no significa que a las 00.00 se sale del bar, sino que a esa hora se está en casa".

Así lo ha explicado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha avanzado que la restricción se planteará en el sentido de establecer una hora a partir de la que no se pueden admitir nuevas consumiciones. No obstante, ha incidido en que se concretará mañana.

Será en la reunión de este sábado, convocada para las 10.30 horas, cuando se decidan las nuevas medidas que regirán una vez acabe el estado de alarma, y a las que Fiscalía ha confirmado que no se opone. La última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Justicia, que deberá refrendar estas nuevas restricciones.

Así, ha detallado que han comunicado al TSJ cuatro medidas que afectan a derechos fundamentales, como el toque de queda entre las 00.00 y las 06.00 horas la limitación de 10 personas de las reuniones sociales y que este límite lo puedan superar las familias numerosas mientras sea una reunión de dos grupos de convivencia, y la ampliación del aforo de los lugares de culto al 75%. El resto de medidas que se arbitrarán son competencia de la Generalitat.

Respecto al cierre de la hostelería, ha explicado que según las medidas ha habido un intervalo entre la hora límite y el toque de queda. Ahora no será "tan amplio" como cuando cerraban a las 18.00, pero sí "habrá un intérvalo".