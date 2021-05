El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido este domingo no ratificar algunas de las medidas propuestas por el Gobierno de Canarias tras decaer el estado de alarma la pasada medianoche. El toque de queda, así como la limitación de la entrada y salida de personas en las islas que se encuentren en los niveles de alerta 3 y 4, han sido rechazadas por los magistrados. Sin embargo, la Sala sí ha ratificado la limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado cerrados o al aire libre. Ahora bien, dos de los magistrados han emitido un voto particular a la resolución que, con toda probabilidad, será recurrida por el Gobierno de Canarias al Tribunal Supremo.

Relacionadas Miles de personas se lanzan a las calles para celebrar el fin del estado de alarma

El órgano judicial se reunió el sábado y este domingo en pleno para abordar la petición del Gobierno de Canarias de que acepte sus medidas para la contención de la pandemia de la Covid-19 tras el decaimiento del estado de alarma. Después de dos jornadas de deliberación ha desestimado las restricciones que limitan los derechos fundamentales.

Con respecto a la permanencia de personas en lugares de culto, la sala ratifica que se deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal entre no convivientes y el uso de la mascarilla, así como evitar el contacto físico entre los asistentes y el canto, la distancia de seguridad interpersonal entre no convivientes y el uso obligatorio de la mascarilla. Por contra, no avala que la utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración de actos de culto deba contar con una autorización previa.