El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que su partido va a trabajar en una "ambiciosa" ley de maternidad y familia que incluirá una prestación por desempleo mayor a aquellos que tengan más hijos, de forma que se contabilice a partir del segundo hijo.

Así se ha pronunciado en las jornadas 'Reto Demográfico' que ha organizado la Fundación Concordia y Libertad y que ha dedicado su primera sesión al Día Internacional de las Familias. Además, han participado en el presidente de la fundación y diputado, Adolfo Suárez, y la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor.

El líder del PP ha defendido hacer en España un "auténtico plan a favor de la maternidad" y por eso ha avanzado que su partido trabajará en una ley de familias y de maternidad que será "tremendamente ambiciosa", como la que se impulsó en Francia en los años 60 o en los países nórdicos en los años 90. "No hay nada más progresista, más liberal y más igualitario en las oportunidades de un futuro que la política de maternidad y de conciliación para tener familia", ha avisado, para añadir que no pueden pagar sanidad y educación pública o infraestructuras si no se tienen niños.

Casado ha señalado que esa ley de apoyo a la maternidad y la familia incluirá que "la prestación por desempleo se contabilice también a partir del segundo hijo". Según ha explicado, se trata de que quien tenga tres, cuatro, cinco o seis hijos tenga una "prestación por desempleo que sea mayor que los que han tenido uno o dos".

"Por desgracia hay 400.000 mujeres más que han perdido el empleo, en este año de los brotes verdes. Muchas de ellas serán madres trabajadoras y alguna tendrá más de dos hijos y creo que es justo que tenga una prestación para que en su casa puedan llegar a fin de mes más fácilmente", ha manifestado Casado, que ha dicho que el Grupo Popular quiere presentar antes una proposición no de ley en el Congreso con este aspecto.

"Una realidad terrible"

El líder del Partido Popular ha asegurado que en España hay una "realidad terrible" porque "mueren más personas de las que nacen" y "entran más personas a la jubilación de las que entran en el mercado laboral". "Y estamos viendo cómo la pensión media está por encima del salario medio y cómo las arcas que cotizan a las arcas públicas son menores en número que las que perciben algún tipo de pensión, prestación o subsidio", ha recalcado.