El exgerente de Podemos Pablo Manuel Fernández Alarcón ha explicado ante el juez que durante el tiempo que ejerció este cargo aprobó algunos complementos salariales, porque no conoce "ninguna norma que lo impidiera", y cree que su sucesora, Rocío Val, que está imputada en la causa, pudo hacer lo mismo.

Alarcón ha declarado este viernes como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, en relación con los presuntos sobresueldos que, según el exbogado de Podemos José Manuel Calvente, cobraron varios dirigentes de Podemos en 2019 gracias a la autorización de la entonces gerente Rocío Val.

"Ha contado que él implementó los complementos que entendía que tenía que dar mientras fue gerente", ha explicado a las salida de los juzgados de Plaza de Castilla su letrado, que ha detallado que Alarcón otorgó complementos "por determinadas circunstancias familiares o de penurias" ya que "en ningún caso hay una norma que lo impida".

"No conozco ninguna norma que me impidiera poner los complementos salariales que quisiera poner"

Tras este relato, "no ha puesto en duda que la gerente que le sucedió hubiera hecho lo mismo con los mismos poderes que él tenía y que le facultaban" y ha detallado que el gerente era "el responsable máximo de recursos humanos y, cuando lo entendía, reconocía un complemento o una retribución superior".

El letrado de Podemos ha incidido en que Pablo Manuel Fernández Alarcón ha sido tajante al asegurar: "No conozco ninguna norma que me impidiera poner los complementos salariales que quisiera poner" y que probablemente su sucesora habría hecho lo mismo, aunque no tiene constancia.

Este abogado ha sostenido que hoy ha sido un día "clave" para dirigir la causa hacia el archivo porque el exgerente de Podemos ha negado las acusaciones contra el partido que hicieron el exletrado José Manuel Calvente y la exresponsable de Cumplimiento Normativo Mónica Carmona: "Ha negado tajantemente que le dijeran cualquier cosa en relación con este asunto".

"Ha negado tajantemente que hubiera conocido que hubiera algún tipo de irregularidad y ha negado tajentemente todos los hechos que el señor Calvente exponía", ha añadido en referencia a posibles irregularidades en la Caja de Solidaridad y en el cobro de una comisión por parte de Juan Carlos Monedero.

También ha resaltado que el exgerente ha mantenido que "no sabía nada de Neurona", que es el centro de la investigación que se sigue en el juzgado para determinar si los más de 300.000 euros que Podemos pagó a esta empresa realmente se destinaron a trabajos electorales.

No entiende lo mismo la letrada de Vox, Marta Castro, que considera que la declaración de Alarcón se ha caracterizado por no recordar "la mayoría de detalles que se le han preguntado", ni sobre Neurona ni sobre los presuntos sobresueldos y ha contestado "con evasivas, sin querer perjudicar al partido claramente".

Castro ha apuntado que el exgerente "conoce y sabe y tiene más documentación, que tendrá que aportar", ya que los estatutos de Podemos no permitían otorgar complementos sin que lo autorizara el Consejo de Coordinación.