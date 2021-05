La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha abogado por un "gran pacto europeo" por la inmigración y asilo responsable y solidario, que "luche sin cuartel contra las mafias que trafican con la desgracia humana" y ha apostado por abrir "vías seguras, legales y ordenadas" para los migrantes.

González Laya ha participado este sábado en San Sebastián en una mesa redonda dentro de los actos 'Cumplimos. Sozialisten hitza', organizados por el PSE-EE para celebrar los 135 años de la fundación de la primera agrupación socialista en Euskadi. En el encuentro también han tomado parte la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, y la presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García.

La ministra de Asuntos Exteriores ha afirmado que el de la inmigración es un reto al que hay que dar una respuesta "desde la responsabilidad", pero también "desde la solidaridad". "Esto es lo que los socialistas españoles empujamos en Europa, para construir un pacto por la inmigración y asilo responsable y solidario, que luche sin cuartel contra las mafias que trafican con la desgracia humana, porque hay que acabar con ello", ha advertido.

González Laya, tras remarcar la "importancia de la migración en nuestras sociedades", ha apostado por abrir "vías seguras, legales y ordenadas" para que los migrantes "puedan también llegar a nuestro país". Según ha advertido, "para discriminalizar la migración no hay que criminalizarla, hay que ordenarla, organizarla y sacarla de las manos de la actividades criminales".

Para lograrlo, ha insistido en la necesidad de trabajar por "un gran pacto en Europa, que también respete nuestros compromisos humanitarios". En ese sentido, ha advertido de que "con los refugiados y con los asilados no vamos a negociar nada, porque somos respetuosos de la ley internacional y amantes de las reglas de las Naciones Unidas y las vamos a respetar".

Además, ha afirmado que no pueden gestionar la migración "solamente erigiendo muros", sino "trabajando con nuestro socios, empezando con los de la vecindad sur de la Unión Europea, con Marruecos, Argelia, Túnez y Libia". "Tenemos que trabajar juntos, porque la migración es nuestro reto compartido y, por eso, no se puede gestionar desde la unilateralidad, sino acompañándonos mutuamente en darle una respuesta, y desde la solidaridad".

Por eso, ha añadido, España "empuja que la respuesta europea tenga una mirada hacia los países terceros, que no lo hagamos contra ellos, sino junto con ellos, no desde la unilateralidad, sino desde el pacto y el compromiso".

Crisis de la covid

Por otro lado, González Laya, que ha señalado que la crisis de la covid-19 "nos ha golpeado en todos los sentidos, económico, social y en lo sanitario", ha defendido que socialismo es "europeísmo". Los socialistas, ha precisado, son "europeístas convencidos, no euro oportunistas" y "no nos gusta la Unión Europea cuando va bien y le hacemos responsables de todos nuestros males cuando las cosas no van bien" por "sabemos que compartir soberanía nos hace más soberanos y nos permite proteger mejor a nuestros ciudadanos".

Tras apostar por una Unión Europea que "refleje la socialdemocracia", González Laya ha defendido también una Unión Europea "anclada en valores", que "represente la democracia y el estado de derecho" y que "proteja las libertades y los derechos de todos y de todas", así como que gestione su economía de "una manera eficaz" y que genere empleo y crecimiento, pero que lo haga "desde la solidaridad y la equidad, y no deje a ningún ciudadano atrás".

En ese sentido, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "trabajando para que la respuesta europea a la crisis sea distinta de la respuesta de 2008". "Y así está siendo, tejiendo consensos, convenciendo que para salir más fuertes de esta crisis tenemos que hacerlo de manera sólida y mancomunada", ha remarcado, para apostar por una respuesta basada en la solidaridad y "no en la vieja receta del sálvese quien pueda", para construir una Europa "más sólida".

Sobre el plan Next Generation de Europa para dar respuesta el "reto" económico, González Laya ha apostado por "más solidaridad europea" y compartir "alimentar el mercado único". Este, ha destacado, es el sentido del plan europeo de recuperación, que "todos juntos invertimos en el mercado que es de todos", a la vez que ha señalado la necesidad de una "agenda social" contra la desigualdad, incluida la existente entre hombres y mujeres, para "acabar con la violencia machista".

Debilidades

Por su parte, la presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha afirmado que Europa "tiene un sello socialdemócrata y progresista que en estos últimos meses se ha hecho mas fuerte". "La crisis de la covid global nos ha puesto a todos frente a un espejo y nos ha enseñado las debilidades que teníamos como proyecto político", ha subrayado, para afirmar que "la respuesta a esta crisis no podía ser la misma que la de 2008, en la que se decidió sacrificar los elementos más fuertes de la Europa social para hacer frente a la crisis económica", de forma que "se salvaron los bancos y se dejó a la gente en la cuneta".

Ahora, ha destacado, "se ha respondido con la necesidad de tener un plan solidario para responder a la crisis sanitaria" y ha señalado que el plan de recuperación europeo, "con 150.000 millones para España", es "un reto para transformar nuestro modelo económico y social y hacerlo mas sostenible y eficiente", así como para "fortalecer nuestro sistema público para hacer frente a situaciones como la actual, para responder a futuras crisis".

"Necesitamos fortalecer y tener más y mejor Europa y que los ciudadanos se sientan protagonistas de ello, también para hacer frente a los populismos que se están dando en Europa", ha afirmado, para advertir de que "atacar a la mujer, a los inmigrantes es atacar a la Europa de la diversidad".