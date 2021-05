Cuando Alberto Núñez Feijóo se estrenó como presidente de la Xunta defendió que dos mandatos para un cargo político era “un planteamiento bastante razonable” y apuntaba que gobiernos “largos” de “16 o 20 años” formaban parte “del pasado”. Su predecesor Manuel Fraga había estado al frente del Ejecutivo gallego cuatro legislaturas, una marca que parecía difícil de alcanzar. Sin embargo, Feijóo revalidó el pasado año su cuarta mayoría absoluta igualando así al presidente fundador del PPdeG. Todo hacía indicar que este sería su tope –hace diez meses señaló que esta sería su última legislatura–. Sin embargo, el titular de la Xunta no descarta ahora volver a concurrir a las elecciones autonómicas de 2024, lo que supondrá, ya no igualar, sino superar la longevidad de Manuel Fraga al frente del gobierno autonómico.

En una entrevista a la Cadena Ser, preguntado sobre si concurriría a un quinto mandato, no desechó esta posibilidad y dejó la puerta abierta. Tiró de ironía y se limitó a decir: “no soy capaz de planificar hasta el año 2050, eso se lo dejo al presidente Sánchez”.

Su respuesta representa un giro respecto a lo dicho en julio del año pasado en plena campaña electoral. En ese momento, al ser preguntado sobre si esta sería su última legislatura en caso de ganar los comicios, Feijóo contestó de forma más clara: “creo que sí, le diría que sí”.

Ahora, sin embargo, recurre a evasivas: “Yo estoy pensando en la Galicia del año 22. Yo me dedico a hacer hospitales, a concluir las carreteras, a mejorar las infraestructuras hidráulicas, a prestar una mejor asistencia sanitaria y a disminuir el fracaso escolar. A estas cosas me voy a dedicar los próximos tres años y medio que me quedan”, señaló en la entrevista concedida ayer.

Hace solo unos meses el presidente de la Diputación de Ourense y líder provincial del PP, José Manuel Baltar, se mostró convencido de que Feijóo no daría el salto a la política nacional y se quedaría en al esfera autonómica, donde, en su opinión, lograría “una quinta victoria”.

Las mayorías absolutas que ha conseguido Feijóo en Galicia lo han colocado en los últimos años como uno de los referentes del partido a nivel nacional hasta el punto de que se ha barajado su salto a la política estatal para liderar el PP. Pero ahora ha surgido un contrapeso en el partido: Isabel Díaz Ayuso, que ha ganado enteros tras las elecciones de Madrid.

Feijóo se refirió ayer de nuevo a la situación de su partido a nivel nacional. En su opinión, el PP necesita “ensanchar su electorado” y “tener mayorías suficientes para gobernar” sin necesitar “a ningún otro partido”. “Necesita volver a recuperar los 10 millones de votos que tuvimos en las generales del año 2011” con Rajoy.

Apuntó que en Madrid los populares, con Díaz Ayuso al frente, consiguieron “prácticamente todos los votos de Ciudadanos”, pero no todos los de Vox, que “resiste”. En este sentido, Feijóo recordó que él sí consiguió dejar a ambas formaciones fuera del Parlamento de Galicia.