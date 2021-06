El rey Felipe VI ha sido condecorado este lunes en Sevilla con la primera Medalla de Honor de Andalucía, concedida por el Gobierno de esta comunidad, y que ha recibido no como se recibe una condecoración, una insignia o un reconocimiento, sino como "un abrazo, que en esta ocasión tiene el valor inmenso de representar el sentir de los andaluces". "Estar en Andalucía es siempre estar en casa. La cercanía, la generosidad y la calidez que recibo en esta tierra hacen que me sienta como uno más entre vosotros; me hacen sentir un andaluz más entre andaluces", ha expresado el Rey.

En un solemne acto en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo de Sevilla, Felipe VI, acompañado de la reina Letizia, ha recibido la Medalla de Honor de Andalucía, la primera que concede el Ejecutivo autonómico, de manos del presidente de la Junta, Juanma Moreno. El acto también ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

"El vínculo emocional entre esta tierra y la Monarquía, forjado durante siglos, se refuerza aún más en nuestros días al compartir ambas, firmemente, los principios y los valores consagrados en la Constitución, que hacen posible nuestra convivencia democrática en libertad", ha expresado el Rey, durante su discurso en el acto.

"Querido presidente: Yo no puedo recibir esta distinción con mayor orgullo y mayor honor", según ha trasladado Felipe VI al presidente de la Junta de Andalucía. "No la recibo como se recibe una condecoración, una insignia o un reconocimiento, sino como se recibe un abrazo, que en esta ocasión tiene el valor inmenso de representar el sentir de los andaluces", ha expresado Felipe VI, quien ha indicado que el afecto que siente por todo lo andaluz es compartido por la Reina y por sus hijas.

"Andalucía es carácter, es ejemplo e inspiración para toda España"

Ha agregado que también recibe esta Medalla de Honor "con responsabilidad y comprometido con el futuro de esta tierra, que es parte existencial y esencial de España". "Andalucía, nuestra Nación y la Humanidad afrontan grandes desafíos en estos tiempos de extraordinaria dificultad que nos ponen a prueba como sociedad. Tiempos en los que se han demostrado más necesarias que nunca la solidaridad, la unidad y una visión de un mañana que a todos nos convoque y comprometa", ha señalado.

Según el Rey, Andalucía ha demostrado a lo largo de la historia su capacidad para afrontar y vencer las adversidades: "Andalucía es carácter, es ejemplo e inspiración para toda España".

"El espíritu creativo, el genio, la alegría y el entusiasmo, que tan vivamente se manifiestan en todas vuestras expresiones populares y empresas colectivas, identifican vuestra forma de ser y son auténticos indicadores de esa capacidad de superación que os caracteriza. Y constituyen el mejor aval para la necesaria y deseada recuperación y para emprender la construcción del más prometedor de los futuros", según ha señalado el Rey, quien ha hecho un breve recorrido por la historia "con mayúsculas" de esta tierra, desde la mítica Tartesos hasta la gran Exposición Universal en 1992 en Sevilla, que él tuvo ocasión de disfrutar.

En su opinión, "el pasado, el presente y el futuro de Andalucía son, pues, el pasado, el presente y el futuro de España entera": "La magnitud y el peso de esa herencia ayudan a escribir el porvenir de Andalucía. Su tradición traza las líneas de su mejor destino. Pero es en el presente donde se plasman las realidades y se confirman los pronósticos; donde se evidencian los avances de una sociedad y donde se hacen más claras sus necesidades y sus habilidades".

Y en este presente, según el Rey, encontramos una Andalucía con la "ambición de la superación, que busca un futuro mejor". "Una Andalucía que, más allá de las diferencias, sabe anteponer lo que une a lo que separa; lo que concilia a lo que enfrenta, lo esencial a lo superfluo. Una Andalucía sin miedo, segura de sí misma, con sentido de la historia, consciente de su papel en España y en el mundo y de la trascendencia del momento", según ha expresado.

Para Felipe VI, Andalucía es una tierra "integradora, de diálogo, de encuentro y de regeneración", enriquecida por una personalidad desbordante y por un carácter singular que utiliza como vela, y no como ancla.

Se ha mostrado convencido de que hoy, cuando en cualquier lugar de la tierra se habla de Andalucía, se piensa también en España, "porque desde aquí, la identidad de nuestra nación, enriquecida por su diversidad, ha sabido entenderse como un espacio donde tender puentes al mundo". "Y en esa labor los andaluces sois siempre un ejemplo. Excelentes embajadores allá donde vayáis y generosos anfitriones de todo el que hasta aquí llega. Con estas excepcionales cualidades se construirá el mañana de los andaluces", según el Rey.

Papel relevante de Andalucía en la recuperación

Ha considerado que Andalucía tiene un papel relevante en el ámbito de las comunidades autónomas, "y con la implicación y la coordinación de todas las administraciones, en la recuperación de toda España tras esta pandemia", un objetivo común ante el que "todos los españoles debemos sentirnos unidos".

El Rey ha culminado su discurso agradeciendo el "cariño" que los andaluces siempre han expresado y demostrado a lo largo de los años, a toda su familia, "y que responden a un sentimiento espontáneo y sincero, fruto de la lealtad y de la confianza con las que siempre nos habéis distinguido".

"Tomo esta Medalla en prenda de ese cariño. Y con ello me sumo a la llamada de Andalucía a participar en ese futuro de paz y de recuperación, de oportunidades, de entendimiento y de prosperidad por el que todos trabajamos y que todos deseamos para España", ha culminado Felipe VI.

Fin de la entrega al Rey de la primera Medalla de Honor de Andalucía. https://t.co/daXgDjyof7 pic.twitter.com/kwcKtDWUA6 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 14 de junio de 2021

Los reyes han llegado en torno a las 11,30 horas a la fachada principal del Palacio de San Telmo, donde, además de las autoridades andaluzas, decenas de ciudadanos los esperaban con banderas de Andalucía y de España. Ya en el interior de San Telmo, el acto ha arrancado con la interpretación a piano de los himnos de España y de Andalucía a cargo de Enrique Álvarez del Moral, mientras que se ha emitido un vídeo con diferentes visitas de Felipe VI a Andalucía, algunas de ellas cuando aún era Príncipe de Asturias. Otro vídeo emitido ofrecía opiniones de ciudadanos andaluces sobre la figura del Rey.

Antes de tomar la palabra el Rey, el presidente de la Junta ha pronunciado un discurso en el que ha reivindicado la "templanza y moderación" de Don Felipe. El acto ha culminado con la intrepretación del himno andaluz por parte de la artista almeriense Laura Diepstraten, de 14 años, reciente ganadora del festival de Eurovisión para artistas ciegos.