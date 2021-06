Los políticos asturianos se ajustaron al guión y las líneas argumentales de sus marcas políticas. Los partidos que forman parte del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, el PSOE y Unidas Podemos, defendieron ayer las medidas de gracia aprobadas en el Consejo de Ministros para los independentistas condenados por el “procés”. El resto de fuerzas descalificaron los indultos, tachados de “traición” por el PP y Vox, que llegó a reclamar la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Ciudadanos sostiene que esta “concesión” a los independentistas catalanes es la prueba de que Sánchez mintió en la campaña de las elecciones generales y que lo vuelve a hacer ahora, cuando justifica los indultos como el paso político previo al restablecimiento de la concordia en Cataluña, rota en la última década y especialmente desde el referéndum de 2017.

Gimena Llamedo (FSA) cree que es el momento de “apostar por la política del diálogo”.

La secretaria de organización de la Federación Socialista Asturiana sostiene que “es momento de apostar en Cataluña por la política del diálogo, el reencuentro y la convivencia. España necesita mirar al futuro con ilusión y esperanza, por eso los socialistas apostamos por construir, desde la diversidad y la pluralidad, un proyecto común en el que todos tengamos cabida. El Gobierno de Pedro Sánchez está actuando con responsabilidad y altura de miras, como corresponde. Es una lástima que la derecha carezca de propuestas y su alternativa se resuma en tres palabras: división, crispación y exclusión”.

Teresa Mallada (PP) destaca que no existe arrepentimiento.

Para la presidenta de los populares de Asturias “ es un día triste para los que creemos en la Constitución y la Ley. Sánchez ha traicionado a los españoles con una medida, que lejos de traer concordia, premia a unos delincuentes que no han pedido perdón, no se arrepienten y amenazan con reincidir. El presidente Sánchez solo trabaja para sí mismo; ha convertido al PSOE en el partido sanchista. Un partido que negocia la soberanía nacional con independentistas y batasunos, humillando a los españoles que quieren Justicia y convivencia. Y ese es el partido de Adrián Barbón”.

Nacho Cuesta (Ciudadanos) no ve útiles los indultos para que haya “concordia” en Cataluña.

El líder de Ciudadanos en Asturias censuró la arbitrariedad del gobierno concediendo unos indultos a quienes no solo no se han arrepentido de nada, si no que están decididos a volver a hacerlo. “Los separatistas llevan años alardeando de lo que han hecho, amenazando con una nueva declaración de independencia, incluso desde la cárcel”, ha señalado Cuesta. “Su indulto ni justifica, ni acredita que se vaya a restablecer la concordia en Cataluña, ni que sea el principio del fin del conflicto político, es una patraña más del presidente. Sánchez mentía cuando aseguraba que no habría indultos para los presos del procés, ahora vuelve a mentir al asegurar que lo hace para restituir la convivencia”, valoró el coordinador de Ciudadanos en Asturias. Nacho Cuesta, tras la celebración del Consejo de Ministros en el que se aprobaba el indulto a los nueve líderes independentistas presos. “El indulto no es un simple perdón a los que rompieron la convivencia en Cataluña y en España, es un ultraje a la Constitución y las leyes y una concesión al independentismo”.

Rogelio Crespo (Podemos) apela a la necesidad de “generosidad” para favorecer la convivencia.

El secretario de Organización de Podemos Asturias afirma que su formación apuesta “por un dialogo que aborde, en su conjunto, la construcción territorial de este país. En una sociedad moderna, donde se hable de concordia, diálogo y democracia, resolver los problemas de convivencia política debe hacerse en el marco político e institucional, con generosidad y buscando soluciones y no nuevos conflictos”.

Ovidio Zapico (IU) opina que el Estado, por su propia fortaleza, debe ser particularmente “generoso”.

El coordinador general de IU en Asturias entiende que “se trata de una medida, la de gracia, que forma parte de las prerrogativas que la Constitución y las leyes permiten y por tanto tienen toda la legitimidad que les da la legislación española. Es una prueba de la generosidad de la democracia española y también de la fortaleza del Estado y, lo más importante, es superar los problemas y hacer política: el más fuerte debe ser el más generoso y aquí la fuerza es la del Estado”.

Adrián Pumares (Foro) considera que Sánchez “solo está preocupado por seguir durmiendo en la Moncloa”.

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro en la Junta General manifestó la oposición de su partido a la medida de gracia concedida por el Gobierno socialista. “Tal y como hemos manifestado en numerosas ocasiones, nos oponemos a esta decisión del Gobierno de Sánchez, que está únicamente preocupado por seguir durmiendo en La Moncloa. Además, Sánchez falta una vez más a su palabra, tras afirmar en campaña electoral que no iban a producirse estos indultos”.

Ignacio Blanco (Vox), partidario de la convocatoria de elecciones generales ante un “acto de alta traición”.

El presidente de Vox Asturias y portavoz en la Junta General sostuvo que “los indultos a los políticos catalanes presos son el pago de Pedro Sánchez para seguir manteniendo secuestrada la soberanía popular. Un acto de tan alta traición, en contra de la voluntad de la mayoría de españoles y atacando a nuestro poder judicial, requeriría de unas elecciones generales para que los españoles pudieran decidir si quieren seguir gobernados por este personaje. El Presidente Pedro Sánchez es el presidente de la mentira, un ilegítimo presidente que no representa a la mayoría de españoles, que tiene secuestrada la soberanía popular, en manos de golpistas, herederos de terroristas y la extrema izquierda. Vox trabaja ya en la querella contra el Consejo de Ministros por los indultos. Frente a un gobierno arrodillado ante el golpismo, el separatismo y la barbarie, solo queda Vox”.