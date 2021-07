El juez del caso 'Neurona', Juan José Escalonilla, ha ampliado la investigación al Proyecto Impulsa de Podemos al considerar que hay "indicios racionales" de que las donaciones realizadas por la ex senadora 'morada' y acusación particular en esta causa, Celia Cánovas, a esta caja en el año 2016 no habrían sido utilizadas para la "finalidad altruista" a la que estaban destinadas.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha accedido así a la petición formulada por Cánovas, que apuntó a presuntos delitos de administración desleal o apropiación indebida de los 5.500 euros que donó al Proyecto Impulsa entre junio de 2016 y febrero de 2017 con cargo a su sueldo en la Cámara Alta, según un auto del 7 de julio al que ha tenido acceso Europa Press.

Y ello porque, en base a la documentación aportada por Cánovas sobre el presupuesto 'morado' de 2016, en el primer trimestre no se efectuó gasto alguno en Impulsa y en los dos siguientes los fondos se usaron en cada uno de ellos para "gastos por desplazamiento" por un importe de 15.000 euros, "no pareciendo por tanto que dichos gastos respondan a fin altruista alguno", ha señalado el instructor, precisando que no tiene las cuentas del cuarto trimestre de ese año.

Escalonilla ha aclarado igualmente que "en nada influye" en estos movimientos de dinero que Cánovas manifestara en su declaración como testigo del pasado mes de junio que participara como voluntaria en el reparto del dinero de Impulsa en 2017.

"Por todo ello, y ante la existencia de indicios racionales expositivos de que las donaciones efectuadas por Celia Cánovas al Proyecto Impulsa en el año 2016 no parece que fueran finalmente utilizadas para la finalidad altruista a la que iban destinadas, procede ampliar el objeto de la presente causa a la investigación del destino que el partido político Podemos dio a las donaciones realizadas a dicho proyecto durante dicho ejercicio", ha concluido.

Así, ha dado diez días a la formación 'morada' para presentar documentación acreditativa del dinero recaudado en 2016 a los donantes de Impulsa, tanto cargos públicos como otros, y del destino que se dio al dinero, así como la información relativa a la creación de este proyecto, identificando a las personas encargadas de gestionar sus fondos. También ha requerido a Podemos el presupuesto del cuarto trimestre de 2016.

Impulsa, conforme consta en la página web, "nace con el fin de constituirse como una herramienta que permita el desarrollo de proyectos innovadores con proyección social" y se financia con el "excedente" de los cargos públicos electos de Podemos.

Acota las pesquisas de la Caja de Solidaridad

Sin embargo, en el mismo auto Escalonilla ha rechazado otras diligencias planteadas por Cánovas en las que pedía ahondar en las investigaciones sobre la Caja de Solidaridad y las donaciones a la Asociación #404 Comunicación Popular.

En este caso, el instructor ha razonado que el hecho de que Impulsa tuviera una finalidad altruista "no supone en modo alguno que tuviera relación con la Caja de Solidaridad".

"No es objeto de la presente causa realizar una investigación de todas las disposiciones efectuadas por la Caja de Solidaridad del partido político Podemos, lo que convertiría el presente procedimiento en una investigación prospectiva", ha sostenido.

En este sentido, ha recordado que solo es objeto de investigación la cantidad de 50.000 euros que recibió #404 Comunicación Popular de la Caja de Solidaridad de la organización política entre los años 2019 y 2020.

También ha denegado las diligencias solicitadas por Cánovas respecto a la citada asociación, poniendo de relieve que aún está a la espera de recibir el informe que encargó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para averiguar en qué empleó esos 50.000 euros, sin perjuicio de que acceda a ello cuando reciba el dossier policial.

La Fiscalía advierte sobre una "constante auditoría"

El magistrado ha resuelto en contra de la opinión de la fiscal Lorena Álvarez de Taboada que, en un escrito del pasado 30 de junio, al que también ha tenido acceso Europa Press, se posicionó en contra de ampliar la investigación esgrimiendo que "este procedimiento no puede convertirse en una constante auditoria de las cuentas de Podemos", algo que -recalcó- en todo caso corresponde al Tribunal de Cuentas.

La fiscal argumentó que, si bien ha quedado acreditado que hubo aportaciones a Impulsa, "el hecho de que no queden reflejadas en el presupuesto de 2016 (...) no determina por sí la existencia de indicio alguno, apostillando además que "nada se refiere en relación a las cuentas del partido sometidas a fiscalización".

De acuerdo con Álvarez de Taboada, "la lógica impone que los presupuestos son anteriores al ejercicio (2016), resultando que la constitución puede ser posterior, sin que el hecho de que un proyecto cuyo único objeto es la donación por decisión de los inscritos del partido determine la necesidad de actividad, sueldos o salarios", por lo que solo bastaría con que un órgano de Podemos examinara los proyectos "sin necesidad de más infraestructura".

"Y lo mismo puede decirse en relación a la falta de destino de cantidades en las áreas de cultura, medio ambiente o mundo rural, que bien puede significar que se destinaron a este fin con otras denominaciones o que, en ese año, no fueron una de las prioridades del partido", añadió.