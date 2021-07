Los grandes asuntos asturianos, en manos de una vicepresidenta y tres ministras

Teresa Ribera

Reactiva al carbón y al resto de combustibles fósiles y voz del discurso más ecologista que haya tenido un gobierno español, Teresa Ribera se afianza en el nuevo esquema del Ejecutivo. Conserva sus atribuciones en los temas de transición energética y reto demográfico. Vicepresidenta cuarta hasta ahora, sube un peldaño y pasa a ser la tercera, por detrás de Nadia Calviño y de Yolanda Díaz.

Teresa Ribera es vista a menudo en Asturias como responsable política de los cierres de térmicas de carbón, más por no haber hecho nada por demorarlos que por haber decidido directamente las clausuras, aceleradas en realidad por una presión de costes que ha expulsado a las plantas del mercado eléctrico. La región, y en particular las comarcas afectadas por los cierres de térmicas y de las últimas minas, están pendientes de que Ribera cumpla los compromisos de “transición justa”: la compensación de las pérdidas de empleo y de actividad económica con proyectos alternativos y fondos nacionales y europeos que por el momento no se han concretado.

La crisis de Gobierno pilla al departamento de Teresa Ribera en mitad del proceso de cambio estructural que abandera en el sistema energético –magno impulso de las renovables y profusión de reformas regulatorias–, transformaciones que siguen lejos de resolver el problema del alto precio de la electricidad, particularmente crítico en Asturias para la competitividad de su industria. De Ribera dependen directamente los recursos y las decisiones que las fábricas están demandando para abaratar costes e invertir en descarbonizarse.

Reyes Maroto

La economista vallisoletana que pilota el Ministerio de Industria ha tratado, suele contar, de actuar como altavoz de los intereses del sector fabril en el Consejo de Ministros. Seguirá haciéndolo en el nuevo Gabinete, aunque hasta ahora hayan prevalecido con frecuencia sobre las suyas las tesis de Teresa Ribera, menos empática que Maroto con las dificultades de industrias básicas como las asturianas, hiperintensivas en CO2 y en consumo eléctrico. Adrián Barbón, presidente regional, mantiene una relación cualificada y fluida con Maroto.

Sus deberes pendientes para Asturias: hallar una solución para la continuidad de la antigua Alcoa (Alu Ibérica), tras haber amparado desde el Ministerio el fiasco en que se convirtió la venta de las plantas de Avilés y de la Coruña a Parter, luego revendidas a Riesgo; reforzar –abriendo nuevos pulsos con Ribera, probablemente– los recursos para abaratar la luz industrial; o respaldar a las empresas fabriles asturianas que aspiran a los fondos europeos para modernizarse y crecer. Maroto estará el martes en Asturias para presentar, junto a Pedro Sánchez y a la familia Mittal, uno de esos proyectos capitales: los planes de Arcelor para descarbonizar sus procesos siderúrgicos en la región.

Raquel Sánchez

La sucesora de José Luis Ábalos al frente de antiguo Ministerio de Fomento pertenece al PSOE catalán (PSC), que amplía su cuota en el Gobierno (Miguel Iceta continúa en el Ejecutivo, aunque cambia Política Territorial por Cultura y Deportes). Viene de dirigir el ayuntamiento de la Gavá (Barcelona). Raquel Sánchez heredará de Ábalos una lista asturiana de obras pendientes y aspiraciones que incluyen el compromiso de que el AVE llegue a Asturias a fines de 2022 con la apertura de la variante de Pajares; la promesa de un plan millonario por desplegar para modernizar el ferrocarril de cercanías; la conclusión de la autovía del Suroccidente, el plan de vías y la estación intermodal de Gijón, los nuevos accesos al Musel...De la mediterránea Sánchez se esperará también que empuje a favor del corredor ferroviario de mercancías del Noroeste, dotado hasta ahora de menor velocidad y recursos que el del Mediterráneo.

María Jesús Montero

La ministra sevillana pierde la portavocía del Gobierno, pero retiene el mando de las cuentas del Estado. Semanas antes de la crisis de Gobierno, anunció que “en los próximos meses” comenzarían las conversaciones para negociar la reforma del modelo de financiación autonómica. Algunas autonomías –Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, Baleares...– están tomando posiciones, inclinándose por revisar los criterios del reparto del dinero que sostienen los servicios públicos básicos (sanidad, educación...) en una dirección que puede colisionar con los intereses de regiones que, como Asturias, están perdiendo población y tienen flaquezas de dinamismo económico y capacidad fiscal. Si se confirma una negociación cercana –posibilidad que una parte de analistas consideran menos probable de lo que parece–, Asturias tendrá que mirar con lupa los números de Montero.