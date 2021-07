El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que la expansión de la variante delta puede haber tenido alguna incidencia en la quinta ola pero no explica por completo las altas tasas de incidencia: "No podemos escudarnos en la variante delta".

En rueda de prensa para dar cuenta de los últimos datos de la pandemia, Simón ha culpado a las aglomeraciones, en especial de personas jóvenes sin adoptar las necesarias medidas de precaución, de buena parte de los contagios. Ha puesto como ejemplo la situación "dramática" en Cataluña, que ha relacionado con las fiestas multitudinarias que reúnen a cientos de personas de diferentes orígenes que se vienen sucediendo en las últimas semanas y que han creado "cadenas de transmisión muy importantes".

"La variante delta puede tener algo que ver, pero no es la responsable de lo que estamos viviendo", ha alertado Simón, que ha detallado que aunque parece que es algo más transmisible, no es la responsable por sí sola de la expansión de la enfermedad en las últimas semanas.

Tampoco hay evidencias, ha añadido, de que la expansión de esta variante pueda poner en peligro el objetivo de que en agosto el 70 por ciento de la población esté ya inmunizada, ya que las actuales vacunas cubren también esta mutación.

Para Simón, el hecho de que se permitan algunas actividades de ocio y culturales no debe implicar que se relajen las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla o la distancia social, sobre todo cuando es obvio que muchos de los asistentes aún no han sido vacunados.

En este sentido, ha recordado que la incidencia de contagio entre los vacunados es entre 15 a 20 veces inferior a los no inmunizados, aunque ello no significa que alguna persona que ya tiene la pauta completa pueda enfermar e incluso acabar en una UCI. "No se está diciendo que te encierres, sino que tengas cuidado", ha añadido el responsable sanitario, que ha pedido "sensatez" y guardar también la cuarenta si se ha estado expuesto al virus.