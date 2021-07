El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido que la legislatura está "en vía muerta" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a dejar "un país absolutamente destrozado". Asimismo, ha reconocido que no entiende cómo teniendo Euskadi el Concierto Económico, no se bajen los impuestos para incentivar la economía.

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el líder de los populares indica además que "mañana mismo" se sentaría con el PSOE para desbloquear la renovación del Poder Judicial, pero su condición sigue siendo "reforzar su independencia".

"El responsable del bloqueo es Sánchez. Sin duda. Pero es que la Comisión Europea ya ha dicho que tenemos razón y que al menos la mitad de los vocales del Consejo deben ser elegidos por los jueces. El PP no bloquea, el PP está encantado en renovarlo mañana mismo, siempre siguiendo lo que marca la Constitución y la UE", añade.

Tras lamentar que los ministros de Justicia le duran menos a Pedro Sánchez "que sus cumbres con Biden", Casado acusa al presidente del Gobierno de querer poner a la justicia "a su servicio".

Afirma que tras los cambios en su Gabinete, Sánchez ha demostrado que no es buena persona y le califica de persona "sin límites ni principios". "En lo humano, me dio pena cómo tiró por la ventana a sus más estrechos colaboradores con un desprecio que no merece nadie", añade.

Asimismo, dice que el Gobierno sigue siendo "el más radical de Europa", califica a Cuba de "dictadura" y a Marruecos de ser una "monarquía y un país estratégico para España".

Respecto a los indultos a los líderes del procés catalán, Casado manifiesta que los indultos "no son el pago para lo que queda de legislatura, sino que fueron el pago que todavía no había podido cobrarse a cambio de la investidura". "Lo que se está negociando es el referéndum para terminar la legislatura. De ahí el desdén de los presos golpistas", expresa.

A su juicio, Sánchez ha roto los puentes con el PP desde su propia investidura y afirma que mientras el presidente ha "virado al independentismo en contra de su palabra y de su espacio electoral, el PP sigue en el centro".

"Por eso estamos ganando en las encuestas. No hay secretos. En Madrid, de 35 escaños que ganó el PP, 26 fueron de Cs y 9 del PSOE. La gente quiere soluciones. Cuando defiendes la unidad nacional, la libertad educativa, la calidad sanitaria, pensiones sostenibles, empleo y seguridad en las calles y frente a la okupación, ¿eso es de izquierdas o de derechas? Es de sentido común", argumenta.

Por contra, critica que el Gobierno de Sánchez sea "inestable" y la legislatura esté "en vía muerta". "Es un avión que tiene una avería en un motor. ¿Se va a estrellar? Esperemos que no. Yo mismo haré que no se estrelle porque antes que mi partido está España. Pero lo que está claro es que con un motor averiado debes volver al aeropuerto", aconseja.

Asimismo, dice que cuando llegue a Moncloa el PP se va a encontrar "un país absolutamente destrozado" y por eso trabajan en leyes que "en los primeros cien días de gobierno permitan desfibrilar España". "Ya lo hicimos en el 96 y en el 2011. No es una cuestión de recuperar el poder, sino de achicharrarnos para salvar España si hace falta. No lo digo en términos épicos, sino de cruda realidad", advierte.

Cuestionado por los procesos judiciales en los que está inmerso el PP, Casado cree que están "absolutamente amortizados" y defiende que en España la Justicia funciona.

Su visión de Euskadi

El líder del PP, que dice que no ve "nada más progresista que querer crear empleo, que el dinero esté en el bolsillo de los contribuyentes y garantizar la libertad educativa y las pensiones", matiza que "lo que es tremendamente de derechas es querer ser más que el vecino de al lado". "Lo que es verdaderamente derechista es decir que por ser del PNV tengo que tener más privilegios que nadie", añade en referencia a la formación jeltzale.

En este sentido, considera que en Euskadi el partido que "mejor puede representar las ansias de progreso, de libertad y de futuro para los vascos, una sociedad pujante, europea, cosmopolita, es el PP".

Asimismo, dice respetar el Concierto, pero cree que hay que "calcular mejor el Cupo". "No puede ser que el Concierto sólo sirva para el beneficio y, luego, cuando queremos romper la caja común de las pensiones, entonces nos gusta el régimen común. Lo que no entiendo, mire, es que con un régimen como el del Concierto, no se bajen los impuestos para incentivar la economía", asevera.

Por último, afirma que comparte plenamente las declaraciones del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, respecto a que las prisiones vascas, cuando se consume la transferencia, van a ser "resorts de lujo".

"Lo hemos visto en Cataluña. Porque la administración penitenciaria vuelve a estar al servicio de la geometría parlamentaria. Hablando de Carlos Iturgaiz, las amenazas que sufrió su hijo son terribles. Nos deja una enseñanza. Y es que ETA ha dejado de matar, pero los batasunos siguen intentando atemorizar a los demócratas. Éste es el verdadero problema, no el del nuevo estatus. Hasta que los asesinos no dejen de ser agasajados como héroes, no podremos decir que vivimos en una sociedad sana", finaliza.

García Egea ve "acabado" a Sánchez

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha advertido de que el Gobierno de España de Pedro Sánchez está "acabado" por muchos "escudos" que utilice y cambios de ministros que "realice.

Así se ha referido este domingo durante la clausura del XV Congreso Provincial del PP de León, donde ha criticado que Sánchez no haya cumplido una promesa "fundamental" como era la de vacunar al 70 por ciento de la población antes del verano. "No podemos esperar a Sánchez gestionando la quinta ola, si no ha gestionado la primera. Hace un año dijo que habíamos vencido al virus y, ahora, en esta quinta ola, ni se le espera", ha agregado.

En este sentido, ha reafirmado que al PP le quedan dos años de "intenso" trabajo para tener unos cimientos "sólidos" y con ello demostrar a la gente que les vota "los símbolos, principios y valores que sostienen al partido".

García Egea ha defendido que el presidente del PP de España, Pablo Casado, ha logrado construir un proyecto "moderado" que "representa a todos" y ha añadido que "solo hay un líder en el centro derecha capaz de derrotar a Sánchez que es Casado".

Además, ha reiterado que "Sánchez tiene la cuenta atrás activada" para asegurar que el PP está preparado, no va a defraudar. "No tengáis dudas -que tampoco tienen ahora en La Moncloa- de que se ganarán las próximas elecciones", ha apostillado.

Situación, que ha avanzado, ha obligado "al PSOE a echarse a los extremos" y que han ejemplificado con las mociones de censura en Madrid, Murcia o Castilla y León con el objetivo de hacer tambalear los gobiernos que funcionan, sin pensar en los ciudadanos".

El PP, "fuerte" en Castilla y León

El secretario general de los 'populares' ha agradecido "el esfuerzo y la labor realizada" por su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "para hacer un PP fuerte en Castilla y León".

"La preocupación está en el PSOE en la casa del secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, porque León tendrá gobiernos del PP y será el gran motor de la Junta y llevará a Casado a La Moncloa", ha incidido.

En esta línea ha apostado por la gran oportunidad que supone para impulsar el partido a nivel provincial en León y reconquistar la Diputación de León y los grandes Ayuntamientos.

Por ello, se ha dirigido al nuevo presidente provincial, Javier Santiago Vélez, "para que cumpla las promesas y no haga como Sánchez que las incumple" y ha incidido que "es importante que cuente con todos".

Asimismo, le ha pedido "respetar la unidad y trabajar por ella" y ha destacado que "seguro con generosidad e inteligencia se conseguirá, un PP imbatible".

Del mismo modo, ha pedido que se siga trabajando porque los leoneses "tengan voz" en la mesa del Gobierno a través del PP" y le ha recordado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que Castilla y León "tienen 70.000 empleados en las 36.000 explotaciones ganaderas como para jugar con ellas".

Por último, ha señalado que las encuestas "dibujan una tendencia en la que el PP de Castilla y León es un proyecto firme que avanza con el respaldo de todos y producirán que Casado reciba muy pronto a Mañueco en La Moncloa".