Nuevo charco en el que se mete el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Al regidor no le ha gustado que la Xunta, gobernada por el partido con el que acaba de volver a pactar en el concello ourensano, decidiese conceder la Medalla de Oro de Galicia al equipo que administra la vacuna contra el COVID-19. "¿Entregar la medalla a los enfermeros que pinchan la aguja en el brazo a los ciudadanos? Poner una vacuna no requiere una pericia particular, no es cirugía, y quienes ponen las vacunas no son voluntarios, es más, la mayoría cobran horas extras", ha escrito en su página de Facebook.

Poniéndose la venda antes de la herida —"soy consciente que este post puede manipularse y generar un titular sesgado que me dañe"—, Jácome explota en el texto su estilo de enfant terrible políticamente incorrecto. En su opinión, el reconocimiento debería ir para los investigadores que desarrollaron la inmunización o, en todo caso, a los científicos gallegos que lo han intentado conseguir.

En el mensaje también alude a su referente predilecto, Estados Unidos, para ensalzar el valor que allí se le da a la ciencia. "Aquí en España, el paradigma es ser funcionario, y encima hasta son reconocidos públicamente con honores", esgrimen.

"Inmediata dimisión"

El Consejo General de Enfermería ha enviado un comunicado en el que expresan el "más profundo rechazo" a estas palabras y exigen la "inmediata dimisión" de Jácome. Solicitan, además, una disculpa pública por lo que consideran "un lamentable ataque al colectivo".

"Resulta intolerable que una persona con la responsabilidad que ostenta Pérez Jácome en su cargo se permita intentar denigrar a una profesión que se ha jugado la vida en la pandemia y vive absolutamente volcada con los pacientes y que, además, lo realice de forma pública y vanagloriándose de ello", ha criticado Florentino Pérez Raya, el presidente del Consejo General de Enfermería.

Además, el presidente ha tachado la reflexión de Jácome de "palabras más que vergonzosas, un insulto al colectivo que entrega su piel por los demás". "La labor de la enfermería no se centra únicamente en lo asistencial, para que una vacuna llegue a su brazo hay protocolos específicos, horas de formación, conocimientos de farmacología y anatomía, todo para realizar el pinchazo de forma correcta", ha sentenciado.

Así, exigen la rectificación pública del alcalde de Ourense y le instan a "tener la decencia" de pedir disculpas de forma inmediata, para demandar también que "sean publicadas en el mismo medio en el que redactó sus declaraciones".

Las polémicas palabras del regidor ourensano también han recibido contestación por parte de Jesús Vázquez, líder del PP en Ourense y compañero edil tras el reeditado pacto que mantiene a Jácome al frente del gobierno local. "¡Qué absurdos los mensajes provocativos que solo buscan notoriedad de quien no demuestra méritos!", exclama en sus redes sociales. "No es necesario atacar ni menospreciar a un colectivo que salva vidas y nos cuidó y cuida en los momentos más difíciles. Su reconocimiento con la Medalla de Galicia es justo e incuestionable", añade.

Vázquez alude en su publicación en Facebook a las disputas de Jácome con distintos sectores del funcionariado, como la Policía Local, el personal municipal y ahora los sanitarios y reprocha al alcalde su actitud: "Buscar a un nuevo colectivo (funcionarial) a quien atacar es indigno y espurio. Algo que desde luego no debería venir de quien representa a una ciudad y a todos sus ciudadanos".