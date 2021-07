La XXIV Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Salamanca estará marcada principalmente por el plante a esta cita del presidente catalán, Pere Aragonés, y por las quejas de algunas Comunidades Autónomas, principalmente del PP, por el formato de esta reunión, criticando que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya incluido tan solo dos puntos en el orden del día y que los mandatarios autonómicos dispongan nada más que de cinco minutos para exponer sus planteamientos.

Aragonés ya anunció su negativa a acudir a esta Conferencia pese a que se lo pidió expresamente Sánchez en la reunión que mantuvieron hace unas semanas en el Palacio de La Moncloa. A lo que sí acudirá el Gobierno catalán será a la Comisión Bilateral con el Ejecutivo central que se celebrará en Madrid el 2 de agosto, apenas tres días después de esta reunión con el resto de mandatarios autonómicos.

El propio Sánchez ha lamentado esta misma mañana que Aragonés no vaya a asistir porque, según ha dicho, más allá de que "sean independentistas", se tratarán temas "muy importantes". También algunos presidentes autonómicos, como el de Castilla-La Mancha o el de la Comunitat Valenciana, han pedido a su homólogo que se replanteara esta decisión. "Es mejor ir a Salamanca que tanto viaje a Waterloo", ha dicho Emiliano García-Page.

"Cesiones" a Urkullu

El que sí que acudirá finalmente a esta cita multilateral será el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, cuya presencia estaba en el aire hasta el día de ayer, cuando confirmó que iría a la Conferencia de Presidentes tras conseguir que el Gobierno central accediera a convocar este jueves la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Precisamente, este cambio de guión en el lehendakari Urkullu tras conseguir la convocatoria de la Comisión Mixta ha provocado la crítica de algunas Comunidades Autónomas, como la de Madrid, que calificó de "cesión" este logro por parte del mandatario vasco.

Por su parte, Page ha celebrado que Urkullu asista finalmente a la Conferencia de Presidentes autonómicos pero ha pedido que "no existan privilegios" entre las autonomías. "Asumo plenamente el contenido constitucional y agradezco que vaya el Lehendakari. En los últimos meses le he ido conociendo más y he querido ver una actitud muy responsable", aseguraba.

Críticas por el formato

Esta Conferencia de Presidentes se celebrará entre las quejas de algunas Comunidades Autónomas por no especificar ningún contenido de la reunión. Según fuentes autonómicas, el Gobierno remitió un breve correo electrónico en el que solo indicaba el día de la reunión y el lugar.

Además, estas mismas fuentes especifican que los presidentes autonómicos dispondrán de un breve espacio de tiempo de palabra para plantear su exposición. Ante esto, el Gobierno ya ha remitido un correo en el que detalla el orden del día de esta Conferencia.

En cualquier caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que esta Conferencia de Presidentes será la última a la que acuda hasta que estos encuentros empiecen a "ajustarse a reglamento". Según ha asegurado, estos espacios deberían convocarse con mínimo 20 días de antelación y con un orden del día fijado con anterioridad y debatido antes de reunirse.

"Desde hace 17 reuniones esto no se ha cumplido (...) Iremos a la de la próxima semana porque nos hemos comprometido, pero hay que hacerlas bien. Mientras estas conferencias no se programen y no se traten de acuerdo al reglamento no vamos a seguir asistiendo", ha zanjado.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que ve "bastantes razonables" las críticas y peticiones de otros dirigentes autonómicos que han puesto el foco en que la Conferencia de Presidentes no se ajusta a la normativa de este tipo de citas.

No al uso partidista

Por su parte, las Comunidades Autónomas que están gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana o Extremadura, entre otras, han pedido que este foro multilateral no se convierta en una tribuna en la que pedir cosas de forma partidista.

De hecho, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se ha dirigido expresamente esta mañana a los 'barones' del PP para pedirlos que utilicen este foro para el "diálogo" y no para una "lucha partidista", poniendo en valor la "unidad" para la recuperación.

Uno de estos 'barones' socialistas, el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado la importancia que a su juicio tiene la Conferencia de Presidentes, ya que es el único espacio donde se reúnen los mandatarios autonómicos, aunque ha abogado por "reglamentarla" y "en la primera oportunidad", incluirla en la Constitución Española.

El debate de la financiación

Asimismo, varias CCAA quieren aprovechar este foro para plantear ante Sánchez el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. De hecho, las autonomías están divididas en al menos dos bloques: las que defienden que se atienda al coste de la prestación de servicios por habitante y las que reivindican que sea el criterio poblacional el que prime.

A lo largo de estas semanas las autonomías han vuelto a reivindicar la reforma del modelo de financiación autonómica en medio de la polémica por la intención de Cataluña de abordar este asunto en la Mesa de Diálogo con el Gobierno.

Así, Andalucía y la Comunitat Valenciana mantuvieron la semana pasada una reunión con la que pretenden buscar un frente común junto a Murcia y a Castilla-La Mancha para plantear una propuesta al Ministerio de Hacienda de reforma del modelo de financiación autonómica.

Del otro lado, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha reconocido que hay contactos entre comunidades autónomas para ir con posiciones compartidas en el tema de la financiación. Al respecto, se ha referido a la Declaración de Zaragoza de septiembre de 2018, suscrita por varias autonomías con problemas de despoblación, y que es un "documento muy potente para caminar millas": "Aragón está alineado con quienes comparten nuestros problemas y no nuestra ideología".

Fondos europeos

El presidente del Gobierno anunció la celebración de este órgano de reunión con los mandatarios autonómicos, que llevaba sin convocarse desde el pasado 26 de octubre de 2020, con la intención de abordar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la llegada de los fondos europeos.

Las Comunidades Autónomas ya han ido avanzando a lo largo de esta semana lo que plantearán a Sánchez en esta Conferencia de Presidentes, y además de abrir el debate sobre la financiación autonómica, los mandatarios defenderán sus proyectos para la recepción de estos fondos europeos.

En este contexto, Lambán trasladará que "es la hora de las comunidades autónomas que defienden la unidad de España". "Hay quien tiene una prevención, no se si excesiva o atinada sobre que los fondos europeos pueden ir a parar al País Vasco y Cataluña que, secularmente, ha recibido más aportaciones de fondos y atención por parte del Estado. Creo que ha llegado la hora del resto de las comunidades autónomas que conforman el resto de España", ha subrayado.

Otro de los puntos que se abordará será la situación epidemiológica de España y la situación de la campaña de vacunación. Así, autonomías como La Rioja, Asturias, Andalucía o la Comunitat Valenciana han adelantado ya su predisposición a hablar sobre estos asuntos.