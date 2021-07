Sánchez busca acallar la crítica del PP dando a las autonomías fondos de la UE y más vacunas

La 24ª. Conferencia de Presidentes, que ayer se celebró en Salamanca, venía precedida por un cierto mal clima, porque los barones del PP habían hecho frente común contra el Gobierno. Demandaban más vacunas y poder participar en la gestión de los fondos europeos. Pedro Sánchez buscó desactivar ambas quejas desde el comienzo de la cumbre autonómica. Anunció más dosis –en concreto, 3,4 millones adicionales en agosto, por lo que podrán administrarse 16,5 millones– y que el 55,5% del dinero que recibirá España de Bruselas durante 2021 será gestionado por las comunidades autónomas.

Sánchez llevó una cartera llena de millones, pero las comunidades aún están pendientes de conocer cómo se gestionarán esos fondos. La mayoría de los presidentes autonómicos recibieron con satisfacción el anuncio de que tendrán en sus manos 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que supone el 55,5% de los 19.036 millones que España va a recibir de la Comisión Europea este año, y el 43% de los 24.197 millones presupuestados en conjunto para este año. El Presidente realizó el anuncio en su primera intervención en el plenario de la conferencia, donde la única ausencia fue la del jefe de la Generalitat, Pere Aragonès.

Pero no se avanzó más. Porque, contra lo que se esperaba, ayer no se decidió la fórmula de reparto de esas ayudas europeas. Sánchez prometió que el sistema tampoco se debatirá en la reunión bilateral con el Gobierno de Cataluña, que se celebrará el lunes, sino en un encuentro multilateral, ese mismo día, “con todas las comunidades autónomas”.

Especialmente beligerante fue el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien defendió que ha llegado la hora de las comunidades autónomas que “defienden la unidad de España”, abogando por un frente común para evitar que salgan favorecidas precisamente las que están gobernadas por independentistas: Cataluña y el País Vasco. En este sentido, señaló que “las ausencias” (en referencia a Cataluña) y las “presencias condicionadas” (País Vasco, que acudió después de obtener la recaudación de nuevos impuestos) son en su opinión “animalías políticas y constitucionales”.

Además, Sánchez reveló que ya se han comprometido en solo tres meses más de 3.000 millones de los 10.000 millones con que está dotado el Plan para el Reto Demográfico, una de las principales demandas del Gobierno del Principado. Las comunidades del Noroeste hicieron piña también en este punto. Defendieron que los fondos deben favorecer “la igualdad de todos los españoles”, y eso pasa por beneficiar a las comunidades y a los sectores que más se están resintiendo a causa de la crisis económica propiciada por la pandemia de coronavirus, como la industria asturiana, según el Principado.

Ya en octubre de 2020, en la conferencia anterior, Sánchez prometió que las comunidades ejecutarían el 50% de los proyectos del plan de recuperación y resiliencia. Ahora, nueve meses después, los fondos ya están lanzados desde Bruselas y el plan español aprobado definitivamente, de modo que ahora el Gobierno podía perfilar aquello que adelantó entonces. Y con el dinero fresco sobre la mesa.

La distribución de esos 10.500 millones entre las comunidades se comenzará a estudiar el próximo lunes, 2 de agosto, por la mañana, en el seno de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, órgano que se creó el pasado 21 de enero, que preside el Ministerio de Hacienda –lo hará la propia María Jesús Montero– y del que forman parte los consejeros autonómicos responsables de los fondos europeos y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo.

En la tarde del lunes, a partir de las 16 horas, se reunirá en Madrid la comisión bilateral Generalitat-Estado –por primera vez en tres años–, pero el Gobierno ya deja claro de antemano que no abordará en esa cita el reparto de los fondos europeos, porque no es objeto de deliberación en ese órgano, aseguraron fuentes del Ejecutivo, que lamentaron que Aragonès no viajara este viernes hasta Salamanca, donde se abordan temas que “importan” a los catalanes, sean independentistas o no.