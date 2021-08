Raquel Sánchez: "No volverán los peajes, hay que buscar un modelo que no genere agravios"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana defiende que la supresión de las barreras en las autopistas ahorrará a los catalanes 700 millones de euros. La también exalcaldesa de Gavà se ofrece como "garante" de una ampliación del aeropuerto de Barcelona respetuosa con el medio ambiente.

¿Qué consecuencias tendrá el fin de los peajes en la movilidad de los ciudadanos?

Hoy damos un paso importante en el compromiso que asumimos en 2018 de ir finalizando con todos los peajes de pago. Hemos liberado más de 1.000 kilómetros de peajes. La liberación de hoy afecta muy especialmente a Catalunya: se liberan 477 kilómetros de peaje aquí. Tendrá un impacto directo muy importante para los catalanes, que verán cómo sus bolsillos experimentan un ahorro que situamos en torno a los 700 millones de euros.

¿Cuál va a ser el futuro de esas vías? Se habla de fórmulas para recuperar el pago en unos años.

Evidentemente hay que buscar un sistema para poder financiar el mantenimiento de las carreteras, en la línea de los que se hace en 23 de los 27 Estados de la UE, que tienen implementados sistemas de conservación. Pero en ningún caso estamos hablando de volver a aplicar peajes como los que había hasta ahora, sino de una tarificación justa y equilibrada, un sistema público y homogéneo para el conjunto de España, para que no se produzcan agravios como se han venido produciendo.

¿Qué modelos se barajan para financiar ese mantenimiento?

No hay secretos: son los que se han implementado en diferentes países. No es momento para concretar más, estamos analizando el mejor sistema y en los próximos meses podremos hacerlo.

Hay presidentes autonómicos socialistas muy sensibilizados con una mayor descentralización en España, también en las infraestructuras: Ximo Puig, Francina Armengol. ¿Está de acuerdo?

Creo que no hay que hablar de descentralización sí o no, sino analizar las particularidades de los territorios y las infraestructuras que tienen, y cómo podemos garantizar el derecho a la movilidad. Hemos dado pasos importantes en este Gobierno. Puedo entender esas reivindicaciones, son muy legítimas, pero también hay que reconocer el esfuerzo inversión después de una etapa de parálisis del PP en determinados territorios Hemos corregido déficits históricos que podían existir.

Ustedes repiten que quieren una ampliación del aeropuerto de El Prat que sea «respetuosa con el medio ambiente». ¿No se generarán más emisiones?

Eso es lo que tendremos que verificar: cómo somos capaces de compensar esos impactos ambientales. La ampliación del aeropuerto tiene que ir asociada a una concepción más integral de los sistemas de transporte. Hay que tener indicadores de qué impacto estamos hablando en cuanto a emisiones, e introducir medidas compensatorias. Pero el sector de la aviación está avanzando en no depender tanto de los combustibles fósiles, y más de energías renovables. Todos estos elementos van a jugar a favor de ese modelo de aeropuerto que no genere dudas medioambientales. Por mi experiencia como alcaldesa de una ciudad que ha convivido con este aeropuerto, conozco ese impacto y velaré por que sea así.

¿Cuándo habrá informes que pueden cuantificar el impacto medioambiental?

Es pronto para poder determinar ese periodo con exactitud. Ahora vamos a aprobar el documento de ordenación aeroportuaria, que da el pistoletazo de salida para trabajar en el plan director. Hablamos de un escenario que iría quizás en torno a los dos años, para poder tener un documento que arroje luz. Pero no se presentará una propuesta que no vaya a ser validada por la UE, seremos garantes de que la ampliación se hace bien.

¿Hace falta realmente una tercera pista para vuelos de corto recorrido? ¿No está Barcelona suficientemente conectada por vía ferroviaria?

Es que nosotros no queremos ampliar el aeropuerto para vuelos cortos. El objetivo es que el aeropuerto de Barcelona sea un ‘hub’ internacional, funcionando en red con las infraestructuras aeroportuarias del Estado. Por eso invertimos también en la ampliación de Barajas. Queremos que nuestros aeropuertos sean competitivos a nivel europeo.

Pedro Sánchez y Pere Aragonès insisten este mes en la vía del reencuentro. ¿Cree que el presidente del Gobierno debería estar en la mesa de diálogo?

Lo importante es la recomposición del espacio de diálogo y de acuerdo. Se está trabajando estos días en definir cuál es la composición de esa mesa, y ya se informará en los próximos días. Es inequívoca la voluntad del Gobierno, y del presidente en primera persona, de retomar el camino de la política, que se rompió y se abandonó por parte de gobiernos anteriores. Hay que intentar resolver este problema, que lleva muchos años enquistado.

¿Cómo ve el relevo de Miquel Iceta por Salvador Illa al frente del PSC?

Es un proceso natural, que permite reafirmar el liderazgo de Illa como primer secretario, si no hay sorpresas. Y también supone un reconocimiento y un ejercicio de gratitud a quien hasta ahora es nuestro primer secretario: Iceta ha hecho un trabajo formidable en un contexto muy complejo.

¿Debería el PSC facilitar la aprobación de los presupuestos de la Generalitat?

El PSC ya se ha ofrecido a poder llegar a acuerdos en los presupuestos por responsabilidad. Illa ejerce de líder de la oposición, y los catalanes esperan que su acción política sirva para mejorar la vida de la gente. Y si eso pasa por alcanzar acuerdos en los presupuestos, para que sean más justos y sociales, lo veo positivo.

¿Qué puede decir el Gobierno a los ciudadanos sobre la escalada de los precios de la electricidad?

Somos sensibles ante esos incrementos en la tarifa, que se fija fruto de un sistema que no depende del Gobierno de España, sino del precio del gas y de otras variables sobre las que no podemos incidir directamente. Trabajamos con la Comisión Europea para que se establezca un sistema diferente para la fijación de precios. Lo que depende de nosotros lo hemos introducido: medidas de impacto más directo en la factura como la bajada del IVA o la supresión del impuesto por generación. Tenemos toda la sensibilidad social, y se están aplicando medidas para proteger a las familias más vulnerables, para poder pasar este periodo de tiempo, que se va a alargar durante unos meses. Hay que ser sinceros y decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, lo que admitiría la Unión Europea y lo que no.