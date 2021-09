El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado que la destitución de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, sería un "avance en la credibilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque mantiene la exigencia del PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sean los jueces quienes elijan a una parte de los vocales.

En una entrevista en Radio Nacional, Maroto ha explicado que el cese de la que fue ministra de Justicia del Gobierno de Sánchez y después nombrada Fiscal General del Estado ayudaría en la "credibilidad" de Sánchez cuestionada por su partido, uno de los motivos por los que, según su criterio, no hay acuerdo sobre la renovación del Poder Judicial.

"Coge la mano a una amiga personal, diputada del PSOE y ministra de Justicia y, de la noche a la mañana, la cambia de silla y la pone de Fiscal General del Estado. Quien está sobeteando, manoseando y malutilizando las instituciones y degenerando la credibilidad del sistema es Sánchez", ha afirmado.

En esta línea, Maroto considera que la destitución de Delgado "no va a suceder" a menos que el presidente del Tribunal Supremo le "saque los colores" a Sánchez quien, a su juicio, es "capaz de cargarse a sus manos derechas".

Pese a ello, Maroto ha insistido que si no se cambia la ley del sistema de elección de los jueces "no hay acuerdo" al tiempo que ha señalado que no es el PP el que bloquea la renovación del CGPJ, sino el que exige "una garantía democrática".

Con Rubalcaba, Zapatero o Felipe González habría acuerdo

Según Maroto, si estuvieran en el Gobierno otros dirigentes socialistas como José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González o Alfredo Pérez Rubalcaba, la renovación del CGPJ estaría "resuelto" culpando a Sánchez de no haber llegado a un acuerdo porque, insiste, que no se "fían" de él.

"Sánchez miente siempre que habla. Cuando habla de independencia judicial también miente Sabemos lo que quiere. Que el presidente del Tribunal Supremo pueda estar lo más cercano posible al Gobierno porque es el que decide sobre todos los asuntos 'procés' en Cataluña", ha zanjado.