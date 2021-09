Una explosión a las 15:13 horas de la tarde de este domingo 19 de septiembre de 2021 ha dado inicio a una erupción volcánica en la isla canaria de La Palma. La lava sale a través de varias fisuras en el terreno en una zona de pinar sobre el barrio de Las Manchas, entre los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, en el suroeste de la isla.

Las autoridades prevén evacuar en las zonas más expuestas a entre 5.000 y 10.000 personas, según ha anunciado la Guardia Civil.

La erupción ha estallado en una zona escarpada de pinares conocida como Cabeza de Vaca, sin viviendas en su círculo más próximo, por lo que no ha causado víctimas. Pero sí hay núcleos de casas ladera abajo, que ya han sido evacuadas porque están expuestas a las coladas de lava, y hay algunas viviendas afectadas.

La erupción tiene dos fisuras, separadas unos 200 metros, y ocho bocas por las que emerge la lava, según ha explicado el director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, Pevolca, Miguel Ángel Morcuende.

El volcán comenzó a rugir en forma de una sacudida y una fuerte explosión que generó una columna de cenizas, a la que pronto siguieron borbotones de lava elevándose muchos metros sobre el suelo desde varias bocas eruptivas. Hasta siete han contado los expertos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán).

Desde hace días, Involcán y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), los dos organismos científicos que tenían monitorizada la isla, venían advirtiendo de que el proceso sísmico se estaba acelerando, de que los terremotos tenían focos cada vez más someros (20 kilómetros, 10, 8, 5, hasta solo 100 metros los últimos), por lo que no descartaban que pudiera terminar en una erupción.

En La Palma hay 4 carreteras afectadas por la erupción de un volcán.



LP212, LP105 y la LP301 en El Paso.

LP214 en Los Llanos de Aridane.



Pero sus diferentes portavoces insistían que no se podía predecir ni dónde ni cuándo iba a estallar el volcán. Ni siquiera si iba a hacerlo, porque reactivaciones como la que había sufrido la Cumbre Vieja también se pueden detener de repente. Ha sucedido antes.

El Involcán calculaba que bajo el suelo se había acumulado un reservorio de magma de 11 millones metros cúbicos que presionaba por salir, la cuarta parte del volumen de materiales volcánicos que emitió en sus 24 días de fuego el Teneguía (1971), el último volcán que había vivido La Palma hasta la fecha (43 millones de m3).

La lava ya ha entrado en el municipio de Los Llanos de Aridane al atravesar la carretera LP2 y a se dirige hacia los núcleos de La Bombilla y Puerto Naos, en la costa.

Ocho casas han desaparecido bajo la lava y se han desalojado todos aquellos núcleos donde puede llegar la colada.

Cuando el volcán estalló, las evacuaciones ya habían comenzado: en El Paso, Mazo, Los Llanos de Aridane y Fuencaliente las autoridades estaban sacando de sus casas a los vecinos con problemas de movilidad. Y el resto de habitantes de la zona había recibido charlas todos estos días de cómo prepararse para abandonar su casa.

La Palma había sufrido hasta la fecha siete erupciones desde que hay registros históricos, desde la Conquista de Canarias del siglo XV, todas en el entorno de la Cumbre Vieja. Las últimas fueron en el siglo XX: el volcán de San Juan (1949), donde duró 47 días, y el volcán de Teneguía (1971), donde se prologó 24 días.

Evacuados

Por el momento, las autoridades no han facilitado una cifra de evacuados, pero los ayuntamientos de la zona apuntan que son varios cientos: los que viven en las zonas más cercanas y, sobre todo, los que tiene casa en el corredor por donde se prevé que va a bajar la lava. De momento, se ha visto que las coladas avanzan despacio, no son muy fluidas, lo que facilita las evacuaciones.

Pero la Guardia Civil prevé evacuar en las zonas más expuestas a entre 5.000 y 10.000 personas, según ha anunciado este domingo el cuerpo.

Su aspecto es el del clásico "malpaís", como se denomina en Canarias a las viejas coladas de lava que miles de turistas pueden ver cada día en los Parques Nacionales del Teide y Timanfaya, en Tenerife y Lanzarote.

El semáforo de riesgo, en rojo

El semáforo de riesgo volcánico en la isla ya ha pasado de amarillo (nivel 2 de 4) a rojo (3) y se ha pedido a los ciudadanos que no hayan sido evacuados que se protejan de las cenizas y se queden en casa. El comité científico del Plan de Protección frente a Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) está reunido y esta noche se espera que ofrezca nuevas indicaciones.

Por precaución, este lunes no habrá clases en ningún centro educativo de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

La Unidad Militar de Emergencias, la Cruz Roja y varios cabildos han enviado personal de refuerzo en La Palma para ayudar al despliegue de protección civil y los habitantes de la isla están recibiendo la solidaridad de numerosos representantes políticos.

Mensajes de apoyo

Desde el Rey hasta los portavoces de los principales partidos se han puesto en contacto con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para expresarle su solidaridad. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a La Palma para conocer la evolución de la erupción tras suspender su viaje a Nueva York.

Este nuevo volcán ha surgido cuando estaban a punto de cumplirse diez años de la erupción submarina de El Hierro, que formó el volcán Tagoro bajo el Mar de Las Calmas.