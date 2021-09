En los últimos siete meses, concretamente, desde el 1 de febrero hasta el 1 de septiembre, 327.129 vacunaciones han sido rechazadas, bien en el momento de ser citados o cuando han acudido a la cita, según ha informa el Gobierno a una del grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados.

La vacunación comenzó el 7 de enero de este año, a fecha de 1 de febrero que es la cuestionada por Vox, en España se había vacunado 375.892 con dosis completa y había 1.257.369 personas con una dosis. A 1 de febrero, 33.376.693 de personas están completamente vacunados, mientras que 36.533.328 tenían al menos una dosis de la vacuna.

Y si tenemos en cuenta los últimos datos, datos el pasado viernes 17 de septiembre, el 75,4 por ciento de la población (35.784.743 personas) ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra el Covid-19 y el 78,8 por ciento una dosis (37.385.758), según el informe el Ministerio de Sanidad, en el que se señala que en España se han administrado 69.094.664 dosis de las vacunas.

El Gobierno destaca que es imposible dar datos más concretos sobre el rechazo de las vacunas puesto que el registro de vacunación REGVACU no hace distinciones por motivos, no por dosis o marcas, puesto que "dicha información no es obligatoria y, por tanto, no viene informada por las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas".