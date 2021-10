Las autoridades han ordenado la evacuación de diversas zonas de Los Llanos de Aridane ante la previsión de avance de la colada de lava del volcán que discurre más al noroeste, y su proximidad a la zona límite del perímetro ya evacuado.

En aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca), las autoridades han decidido activar el plan en situación de emergencia, con nivel 2.

La evacuación afecta a la zona comprendida entre Camino de Cruz Chica en el cruce con Camino Nicolás Brito País y de este punto hasta el cruce con la LP-213 (las Martelas – Casa Kiko), y descendiendo hasta el cruce con la carretera general de Los Llanos de Aridane a Puerto Naos.

Se incluyen las calles Camino los Breñuscos, Camino del Monte hasta el número 21 (incluido), Camino las Casitas y Camino los Barretos.

A partir de las 13.00 horas y hasta las 19.00 horas, las personas afectadas por esta orden de evacuación deben desalojar sus viviendas, con sus pertenencias y animales domésticos, y dirigirse al punto de reunión ubicado en el Campo de Lucha Camino León de los Llanos de Aridane.

Aquellas personas que durante el día de hoy no puedan realizar la recogida de pertenencias se les permitirá en días posteriores, de forma gradual y acompañadas, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Se pide colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la evacuación, mantener la calma, transmitirla a los demás y no propagar rumores infundidos, cerrar todas las ventanas y puertas exteriores, bajar las persianas y cerrar los suministros de agua, gas y electricidad.

También se solicita llevar la documentación (también la de la vivienda) y medicamentos de uso diario, teléfono móvil y su cargador, linterna y ropa para varios días.

Se pide asimismo dirigirse a los puntos de reunión establecidos, utilizar los teléfonos sólo para lo estrictamente necesario y en caso de tener animales, la evacuación se realizará siguiendo las directrices del Protocolo de Actuación de Animales que se indicarán en el Punto de Reunión.

Previamente, las autoridades habían decretado el fin del confinamiento para unas 3.000 personas de El Paso y Los Llanos de Aridane, tras terminar la emisión de gases derivados de la combustión de naves industriales al entrar en contacto con la colada de lava del volcán.

El confinamiento fue ordenado este lunes en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca), que activó un nivel 2 de emergencia tras constatar que el flujo de magma había provocado la combustión en una fábrica de cementos del polígono industrial del Callejón de la Gata, en Los Llanos de Aridane.

Más superficie arrasada

El derrumbe que se produjo el sábado en la vertiente norte del cráter en Cumbre Vieja sigue condicionando la acumulación de material volcánico y, sobre todo, su velocidad de desplazamiento: las coladas de las últimas 24 horas –este lunes se estabilizaron en un terreno llano y en ocasiones en fincas planificadas en ligero ascenso– aportaron un 10% de magma, lo que significa la mayor cantidad desde se iniciara la erupción, el 19 de septiembre. Este dato, facilitado en rueda de prensa por Miguel Ángel Morcuende, director del Pevolca, indica que el terreno cubierto por la lava experimentó un aumento del 65,3 hectáreas con respecto a los registros del domingo.

Los metros cúbicos de lava que han expulsados las distintas bocas es otra de las cuestiones que están en el aire. Y es que la cifra que aporta el Instituto Geográfico Nacional no se ajusta con la que ha llegado a través de las mediciones vía satélite. María José Blanco, directora del IGN, sitúa este dato en 39,6 millones de metros cúbicos mientras que en el caso de los segundos ya se habla de 60 millones de metros cúbicos. "El baile de cifras no lo podemos confirmar en estos momentos", subraya Blanco antes de ratificar que "no es esperable que las nuevas coladas cambien la trayectoria que están siguiendo en superficie".

Al margen de la grave incidencia que se dio al mediodía de este lunes en la zona de la cementera, las unidades científicas que están monitorizando la erupción han indicado que la emisión de 4.522 toneladas diarias de dióxido de azufre y 1.958 toneladas de carbono "no suponen que se esté dando una situación de riesgo para las personas que residen en la isla o las que la visitan". Sobre este tema, Morcuende mantiene que la calidad del aire "continúa siendo razonablemente buena".

Lo que no parece que vaya a ser una "ayuda" es la poca fuerza con la que van a soplar en las próximas horas los vientos alisios. Esa situación hará que la brisa marina empuje las cenizas al costado este de La Palma, lo que puede generar un trastorno en la programación de las comunicaciones aéreas.

Ensanchamiento de la colada

La confluencia de varias coladas en la misma ubicación ha provocado que en las últimas horas se hayan producido ensanchamientos que en algunos casos superan el 1,5 kilómetro. Igualmente, no se pierde de vista la evolución de montañas de lava que se han quedado paradas a pocos metros de zonas urbanas: una de esas montoneras sigue a menos de 200 metros del cementerio de Los Ángeles de Todoque y de la incineradora insular.

Los dos ‘brazos’ de la colada norte que buscan el litoral de Tazacorte –la del sur, que se ha unido a la colada anterior, y la del norte, que se mueve en el interior del polígono industrial– son los que más preocupan ante la posibilidad de que puedan variar su trazado en las próximas horas.

De los ruidos y las explosiones que continúan "sufriendo" los vecinos del Valle de Aridane, el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, apunta que solo cabe destacar el enorme "civismo" con el que están afrontando las adversidades de la erupción.

Antes de que se conociera la noticia de los confinamientos en Los Llanos de Aridane y El Paso –el Gobierno de Canarias ha difundido las instrucciones a seguir por parte de la población a través de los canales del 1-1-2– los ayuntamientos que soportan los peores daños de la crisis volcánica habían autorizado el paso a los agricultores a las zonas de menor exposición para que pudieran desarrollar labores de riego y cortado de fruta. El permiso quedó suspendido en las primeras horas de la tarde y estará vigente mientras se alargue el confinamiento en El Paso y Los Llanos y, a su vez, permanezcan desalojadas los núcleos de Tazacorte que más expuestos se están en el tramo final de las coladas camino de la costa.