Aunque las declaraciones en público muestran un mayor distanciamiento, la comunicación sigue entre el Gobierno y ERC. Ambos mantienen las vías abiertas de diálogo en dos leyes importantes para el Ejecutivo, la ley audiovisual —que la Moncloa tuvo que frenar por la falta de blindaje del catalán— y la de memoria democrática. Pero no hay acuerdo aún. En ese marco se suma ahora la discusión oficial de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, que este miércoles llegan al Congreso.

Para el Gobierno, cada carpeta ha de ir por su carril, pero para ERC, socio imprescindible, la misma negociación comprende varias partes. En el fondo, se trata de las dos caras de la moneda. Porque los grupos a veces condicionan su 'sí' o abstención a los PGE al desbloqueo de cuestiones que desbordan las cuentas públicas. Lo mismo ha ocurrido en el seno del Ejecutivo: el desatasco del proyecto de ley fue posible porque el PSOE y Unidas Podemos llegaron a una entente en la ley de vivienda, capital para los morados, aunque aún no ha salido del horno.

El partido de Oriol Junqueras, puertas para afuera, insiste en que está "muy lejos" del Gobierno en los PGE. Lo reiteró este lunes la portavoz del partido, Marta Vilalta: "Ahora mismo no tenemos ningún motivo que haga que ERC apruebe estos Presupuestos, facilite la aprobación o no se sume a la enmienda a la totalidad". El Ejecutivo, también a través de su portavoz, Isabel Rodríguez, pedía calma porque la letra pequeña no se conoce hasta este miércoles y "no es lo más apropiado" rechazar las cuentas de antemano, máxime cuando contendrán una importante inversión para Cataluña.

Para los republicanos, ya lo advirtieron la semana pasada, cuando socialistas y morados cerraron su acuerdo, es importante avanzar al tiempo en otras normas que el Gobierno tiene previsto enviar a la Cámara próximamente, como la nueva ley audiovisual, o la ley de memoria democrática, ante la que defenderán en el Congreso, este mismo jueves, una enmienda de totalidad con texto alternativo. "ERC no va a desaprovechar ninguna oportunidad para mejorar la vida de los catalanes y esto incluye Presupuestos, pero también otras cuestiones como las pensiones o la ley de universidades", señaló el martes pasado el portavoz republicano en la Cámara baja, Gabriel Rufián.

Los republicanos ligan las cuentas del Estado a otras cuestiones como el audiovisual y la memoria o la ley de universidades

Los socialistas, a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, están negociando con sus socios de Unidas Podemos y con ERC las vías de salida para la ley audiovisual y para la ley de memoria democrática, como reconocen, por separado, los dos socios del Ejecutivo. Pero en el Gobierno, por ahora, no observan avances "significativos" en ambas normas. El Gabinete de coalición tenía preparado el borrador de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que deviene de la obligación comunitaria de trasposición de la directiva 2018/1808, de Servicios de Comunicación Audiovisual.

"Hablando siempre"

Como adelantó 'El Periódico de Catalunya', el texto se llevó a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios —el filtro previo a la reunión del Consejo de Ministros—, pero en él no aparecía ningún tipo de protección para el catalán y para otras lenguas cooficiales a la hora de exigir cuotas en el catálogo en España a plataformas digitales como Netflix, HBO o Amazon Prime. El Govern había lanzado ya advertencias previas, así como el sector audiovisual catalán. Ante la falta de consenso y el peligro de que el proyecto embarrancara, el Gobierno lo frenó hasta alcanzar un acuerdo.

"Estamos hablando siempre. Con ERC, con otras fuerzas y con el sector audiovisual", indican fuentes gubernamentales, que precisan que hasta que no se "trabaje" el borrador, no volverá a pasar por el Consejo de Ministros. Dicho de otro modo, el Ejecutivo se quiere garantizar un mínimo consenso antes de enviar el proyecto al Congreso.

Bolaños, que pilota la negociación, trabaja para que la ley audiovisual sea "equilibrada" y asegure una presencia "razonable" de las lenguas cooficiales

El viernes pasado, en Catalunya Ràdio, y aprovechando su visita a Barcelona, Bolaños afirmó que está trabajando para que la futura ley del audiovisual sea "equilibrada" y asegure una presencia "razonable" de las lenguas cooficiales del Estado. No aclaró cuál sería la fórmula. "Que vamos a garantizar que esté el catalán, que es una riqueza de España al igual que lo es el gallego y el euskera, eso lo aseguro", sentenció. Fuentes de la Generalitat admiten que hay conversaciones, y entienden que es un avance respecto a la situación anterior, aunque faltan "concreciones". Desde el sector morado, apuntan que la parte socialista del Ejecutivo les ha asegurado que sus alegaciones son factibles.

La ley de memoria democrática, que dejó lista Carmen Calvo pero que ya remitió a las Cortes Bolaños al hacerse cargo del ministerio, pasa este jueves la primera prueba en el Congreso. PP y Vox presentaron su enmienda de devolución y ERC, su enmienda de totalidad con texto alternativo porque consideraban insuficientes los cambios ofrecidos por el Ejecutivo. La aprobación de la ley peligra si el Gabinete no logra persuadir a los republicanos.

Tampoco en esta norma, al menos hasta última hora de este martes, hay avances, según la Moncloa, que añaden que primero ha de superarse el debate de este jueves. El 'president', Pere Aragonès, puso el acento, en el debate de política general del mes pasado en el Parlament, en que el Govern trabajaría por que la comisaría de Via Laietana, hoy objeto de la ira de los grupos independentistas, se convirtiera en "un centro de interpretación de la memoria y denuncia del franquismo".

"No son unos Presupuestos más"

Bolaños señaló en otra entrevista, en este caso en TVE y el pasado 6 de octubre, que el Gobierno considera que "es importante" que se mantenga la Jefatura de la Policía en el centro de Barcelona, aunque a la vez "puede ser un lugar de memoria". "Claro que allí se cometieron torturas y tropelías durante la dictadura y hay que recordarlo —justificó—. Eso es la ley de memoria democrática. Es condenar el golpe de Estado, condenar la dictadura y estar con todas las víctimas que sufrieron aquel periodo tan negro de nuestra historia".

El tercer asunto prioritario para ERC es el traspaso de la gestión de Rodalies. El Gobierno recuerda que está pendiente de un grupo de trabajo

El tercer asunto prioritario para ERC es el traspaso de la gestión de Rodalies, reivindicación histórica de los partidos catalanistas y antiguo compromiso del anterior titular de Transportes, José Luis Ábalos. Para Bolaños, es una cuestión también objeto de conversación con el Govern, priorizando en todo momento que el resultado sea el "mejor servicio a los ciudadanos". Este lunes, Isabel Rodríguez recordó que esta cuestión, que se discutió en la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat del pasado 2 de agosto, quedó pendiente de abordar por un grupo de trabajo. "Estamos en ese proceso de hablar y trabajar técnicamente", señaló.

Las tres materias confluyen ahora que arranca de manera oficial la negociación de los Presupuestos. ERC desea trabajar con todas las carpetas abiertas. "Que no lo liguen todo a las cuentas", reclaman desde el Gobierno, que pide a los republicanos que antepongan su "visión progresista" y tengan en cuenta la fuerte inversión para Cataluña. "No son unos Presupuestos más. Son unos Presupuestos para consolidar la recuperación y para implementar 25.000 millones más de euros de fondos europeos", insistía Bolaños el viernes pasado.