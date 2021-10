"Necesitábamos esto". Lo decía un barón, pero esa reflexión era muy compartida en este 40º Congreso Federal del PSOE. Esto, era el chute de energía que proporcionaba la reconciliación interna definitiva. La unidad, sin imposturas, al menos por ahora. O hasta que vengan mal dadas. Todo el partido saboreó y aplaudió esa sensación extraña de la paz interior. El abrazo de Pedro Sánchez con sus predecesores. Con los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y con el exvicepresidente comunitario Joaquín Almunia. La foto de ellos cuatro ante una imagen gigante de único que faltaba, Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido en 2019, largamente ovacionados por un plenario puesto en pie. Esa imagen para la historia marcará este cónclave en València, pese a los matices, pese a la reivindicación que González hizo de su derecho a opinar y a no estar callado. Como lo timbrará el empoderamiento definitivo del hombre fuerte de Sánchez, Félix Bolaños. Un dirigente leal, fiel, discreto, que no ha dejado de crecer y crecer en los últimos años, que alcanzó el Ministerio de la Presidencia el pasado julio y que ahora, como se esperaba, se integra en la dirección del PSOE. Quien es, de facto el vicepresidente político del Gobierno, penetra en el puente de mano de Ferraz. También entra, como portavoz, el jiennense Felipe Sicilia, secretario general adjunto de los socialistas en la Cámara baja.

En la inauguración oficial del 40º Congreso, la mirada se dirigía sobre todo a González. Sánchez había recuperado la relación con Zapatero tras las primarias de 2017 en las que que el expresidente respaldó a Susana Díaz. Pero no el patriarca socialista. Ambos habían roto cinco años atrás. González había declarado su "orfandad representativa", había criticado la alianza con Unidas Podemos —había comparado la coalición con el "camarote de los hermanos Marx"—, había confrontado fuertemente con Zapatero por Venezuela. Pero este último verano Sánchez y González fueron acercándose. Se llamaron. Se vieron. El presidente quiso que estuviera en el cónclave y que participara en él. Y el exlíder aceptó. Y este sábado le dio su bendición.

"El presidente y secretario general sabe que estoy disponible, que digo lo que pienso y pienso lo que digo, y sabe que no interfiero. Ni siquiera pretendo que se tenga en cuenta lo que opino de buena fe. Mi lealtad es con un proyecto político que encabecé durante 23 años, durante 13 y medio como presidente y que ahora encabezas tú, Pedro Sánchez. ¡Adelante!". González se había reservado la arenga para el final, consciente de que era el broche que su partido necesitaba.

El expresidente celebró explícitamente la gestión de la pandemia desplegada por el Ejecutivo. Fue menos pródigo en mimos hacia Sánchez que Zapatero, pero tampoco se desmarcó de manera incómoda. Levantó la mano, eso sí, para pedir a los suyos que le dejen decir lo que quiera. "De mí se dicen muchas tonterías. Las soporto bien, pero las soporto menos si son de los nuestros [...]. No digo todo lo que pienso. Pero cuando no me callo quiero que sepáis que me siento libre porque digo lo que pienso, y me siento responsable porque pienso lo que digo, aunque eso no garantiza que no me equivoque". González entonces pidió a Sánchez que "estimule" dentro del PSOE "la libertad de expresarse críticamente", la libertad para "opinar lo que se piensa y la responsabilidad de pensar lo que se dice cuando se habla".

Zapatero desplegó un estilo distinto. Más mitinero, más aplaudido. Más elogioso hacia la gestión del actual Ejecutivo sin olvidar el pasado socialista, el partido que cuenta con "la mejor historia de todas las fuerzas políticas contemporáneas". "De este congreso vamos a salir a ganar los próximos ciclos electorales en España. No tengáis ninguna duda. Porque es un congreso de unidad, de futuro, de socialdemocracia avanzada, renovada, fuerte, joven, dinámica —clamó—. ¡Porque tenemos un Gobierno, un presidente y un secretario general que solo piensa en el porvenir de España y en la decencia de este país". Los dos expresidentes representaban dos estilos distintos. "La generosidad inteligente" de Zapatero, decía un ministro, frente a la una mayor contención de González. Pero los dos estaban en València, y ese era el gesto definitivo de cohesión interna.

Sánchez almorzó después con los tres exlíderes —Almunia participó ya por la tarde en una mesa redonda sobre Europa—, con los ministros y con los dos pilares de su cúpula, Adriana Lastra y Santos Cerdán. Luego se entregó a la liturgia de los cónclaves socialistas: la reunión con los barones para acabar de componer la ejecutiva. Se esperaba un remate de la dirección durante la tarde, pero no fue posible y los últimos ajustes alargaron el diseño hasta bien entrada la noche.

Uno de los fichajes estrella de Sánchez es el jugador de waterpolo Víctor Gutiérrez, uno de los primeros deportistas que ha declarado públicamente su homosexualidad. Él conducirá la Secretaría LGTBI.

Sí había concluido antes el debate de las enmiendas a la ponencia marco. El PSOE da un paso más allá en su demanda de la abolición de la prostitución aunque respalda sin embargo el espíritu de la ley LGTBI pactada con Unidas Podemos. Recupera la referencia indirecta a la plurinacionalidad y critica la "falta de ejemplaridad que se hubiera podido producir en cualquier instancia pública" (léase la Corona). Nada rompedor por una lógica: estar en el Ejecutivo recorta el margen de maniobra.