El manejo de los tiempos en el Congreso es a veces un enigma. La puesta en marcha de la comisión de investigación sobre el plan nacional de vacunación es un ejemplo claro, pues tardó meses en formarse, está tardando en arrancar y sus integrantes no saben aún cómo hacer los trabajos. Fuentes parlamentarias indican que este jueves debe quedar todo cerrado, tanto la metodología como el listado de autoridades y personalidades que irán a dar explicaciones. El PP avisa: pedirá que vayan el exministro Salvador Illa y el responsable del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Es una comisión que al PSOE parece que no le gusta demasiado, aunque fuentes de su dirección parlamentaria recalcan que no tienen con ella ningún problema. "La campaña de vacunación ha sido un éxito; vamos a contarlo, no hay nada que ocultar", afirma a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, una fuente de esta formación en el Congreso de los Diputados. Pero el PP intuye que a los socialistas les incomoda un órgano parlamentario que nació por el empuje del diputado valenciano Joan Baldoví. Él fue quien la defendió el 11 de marzo de este año ante el pleno de la Cámara. Sí: el 11 de marzo. Hace siete meses. La apoyaron 285 diputados, una inmensa mayoría.

Los dos principales partidos la respaldaron, efectivamente, pero luego comenzaron las dilaciones. Si no se hubiera formado antes de que acabara junio, habría decaído, ya que debe constituirse a lo largo del periodo de sesiones en curso. A finales de ese mes, sobre la bocina, los grupos parlamentarios se reunieron y la crearon. La preside el socialista Guillermo Meijón.

Sin embargo, la primera reunión no se celebró hasta hace unos días, ya en octubre. Los grupos medio pactaron un plan de trabajo, pero no pudieron finiquitarlo porque determinados aspectos generaban dudas. Se dieron una semana para despejarlas y para presentar las propuestas de comparecientes. Habitualmente, con carácter previo, los integrantes de la comisión dejan acordada la lista, pero esta vez no ha sido así. Fuentes de la dirección del grupo popular niegan conversaciones con la del grupo socialista; fuentes de los grupos pequeños responden que no plantearán nombres; otras fuentes se desmarcarán con una alternativa, caso de Cs, que ha avanzado ya que quiere que acuda el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Las fugas del plan y los que se pudieron beneficiar

Fuentes de este partido recalcan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que uno de los aspectos primordiales de la comisión debe ser la investigación sobre las grietas, si es que las hubo, por las que se colaron dirigentes o representantes políticos para ser de los primeros en vacunarse. Resuena en la formación de Inés Arrimadas el caso del exconsejero murciano de Sanidad, quien dimitió tras trascender que en su departamento recibieron la dosis hasta los funcionarios, unas 400 personas en total en una fase del plan de vacunación que daba prioridad a los mayores. Dimitió. Un mes y medio más tarde estalló el escándalo de la moción de censura con la que Ciudadanos intentó alcanzar la presidencia de la comunidad, sin éxito.

"La principal actividad será examinar los problemas y dificultades que se hayan producido hasta la fecha en el proceso de vacunación", destaca el plan de trabajo de la comisión, aún no cerrado del todo

Se conocieron más casos, dirigentes de PP y de PSOE entre ellos, pero ese asunto no forma parte del territorio acotado por el plan de trabajo de la comisión a pesar de que sus primeras líneas dicen esto: "Según el acuerdo adoptado por el Pleno de la Cámara en fecha 11 de marzo de 2021, la Comisión tendrá por objeto 'investigar las irregularidades, los fallos y los retrasos en la gestión de las vacunas y el plan de vacunación en España'".

"Por tanto -añade-, la principal actividad será examinar los problemas y dificultades que se hayan producido hasta la fecha en el proceso de vacunación, y en la aplicación por parte de las administraciones públicas competentes de la Estrategia de vacunación frente a la COVID19 en España y sus posteriores actualizaciones, así como lo relativo a la compra centralizada de las vacunas frente a la COVID-19, en el marco de la Estrategia Europea de Vacunas".

Si Ciudadanos quiere contar con las versiones y presencias de esos cargos "pillados", el PP pretende aprovechar la ocasión para recabar la versión de sindicatos policiales que denunciaron la exclusión de agentes de la Policía en Cataluña.

Los ámbitos de la investigación

Este jueves los integrantes de la Comisión debatirán sobre la enmienda presentada por Cs, a favor de indagar y de citar como comparecientes a los cargos públicos que se vacunaron antes de tiempo. Lo más probable es que no salga adelante y quede fijada la estructura más o menos pactada, que se divide en los siguientes bloques: 1. Estrategia de Compra Anticipada. Proceso desarrollado para garantizar el acceso a las vacunas COVID-19. 2. Aplicación de la Estrategia de vacunación frente a la COVID19 en España y sus posteriores actualizaciones. 3. Desarrollo de la Estrategia de vacunación frente a la COVID19 en España y sus resultados.

Para redactar el dictamen con las conclusiones serán cruciales los testimonios y explicaciones de los comparecientes, sobre cuyo listado hay disenso. Sí han pactado los integrantes de la comisión que las comparecencias sean en abierto, con una periodicidad de tres a la semana y siempre relacionadas con los bloques de la estructura. Se han dado un plazo de seis meses. El PP tiene claro por dónde indagar y a quiénes. Defenderá las comparecencias de Salvador Illa y de Fernando Simón, así como de Stella Kyriakides, comisaria europea de Salud, o de Raquel Yotti, ex directora del Instituto de Salud Carlos III y actual Secretaria General de Innovación. También quiere que den sus puntos de vista los consejeros del ramo en las comunidades que gobierna.

Baldoví, el día que salió a la tribuna de oradores del hemiciclo del Congreso a defender la petición de investigación, remarcó que su propósito era dar transparencia a un proceso cargado de incertidumbre en algunos aspectos. Recordó la información del diario El Confidencial sobre el viaje a Emiratos Árabes de las hijas del rey emérito para hacerle una visita, y de paso, vacunarse. "Entendemos que este proceso, que es el reto más importante de todos los que afrontamos este año, debe ser vigilado con todas las garantías; luz y taquígrafos para que nadie vuelva a saltarse su turno a escondidas". "La gestión política es mucho mejor si tiene controles adecuados y este puede ser un buen control", agregó.

Fuentes presentes en la citada comisión, siete meses después, enfatizan en que no habrá ajustes de cuentas ni revanchas. Si al final comparecen Illa o Simón, será para escuchar a un gestor y a un experto, puntualizan. El reto será que así sea.