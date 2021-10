La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, ha tildado este domingo al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos de "absoluto gallinero" y ha urgido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a convocar elecciones.

Así lo ha planteado desde Lleida, donde ha participado en un acto de entrega de diplomas a nuevos afiliados en la provincia, junto al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el presidente del PP de Lleida, Xavier Palau.

Beltrán ha arremetido contra los dos socios del Gobierno porque "no se ponen de acuerdo" en cuestiones como la reforma laboral o la retirada del escaño al hasta ahora diputado de Unidas Podemos en el Congreso Alberto Rodríguez.

"Un Gobierno que no sabe gobernar, que no tiene las ideas claras, no puede estar al frente del país ahora mismo"

Además, ha arremetido contra Unidas Podemos por cuestionar la decisión judicial de inhabilitar a Alberto Rodríguez: "Estamos hartos de ataques directos a un pilar fundamental del Estado como es la justicia. No se puede consentir".

Según Beltrán, "como Sánchez es incapaz de controlar a su propio Gobierno, lo que tiene que hacer es convocar elecciones ya". "Un Gobierno que no sabe gobernar, que no tiene las ideas claras, no puede estar al frente del país ahora mismo, con una crisis económica fuerte", ha recalcado.

Para Beltrán, el PSOE y Unidas Podemos "no se merecen gobernar, porque no saben" y porque es "una vergüenza que se estén tirando los trastos a la cabeza" en un momento como el actual, por lo que "hay que dejar que los españoles hablen" en las urnas.

Un "desgobierno"

Por su parte, el secretario de Justicia e Interior del Partido Popular, Enrique López, ha invitado a Sánchez a convocar elecciones generales si no cuenta con el apoyo de sus socios de Unidas Podemos y no es capaz de solucionar el "desgobierno" de su Ejecutivo.

"Si no puede seguir gobernando sin los apoyos de aquellos que odian y tratan de destruir España igual tiene que plantearse darle de nuevo la voz al pueblo español", ha dicho el también consejero madrileño a los periodistas durante su visita a un simulacro de emergencias.

A juicio de Enrique López, la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirar el escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez tras ser condenado por el Tribunal SUpremo era "de sentido común" porque debía cumplir con lo dictado por el alto tribunal.

"Lo que es muy grave es que tengamos en el Gobierno a una ministra, Ione Belarra, que imputa a esta sala del Supremo un delito de prevaricación y se querella contra Batet por cumplir con lo que tiene que hacer. No tiene sentido", ha subrayado el responsable de Justicia del PP.

"Basta ya", ha apelado a Sánchez, a quien ha urgido a tomar una decisión de forma urgente, en referencia al cese de Belarra sobre el que este domingo no ha sido tan explícito como ayer cuando el propio Enrique López acusó a la ministra de Derechos Sociales de abrir "una crisis constitucional sin precedentes".