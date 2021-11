Ximo Puig llama a superar barreras partidistas: "El PSPV es la casa grande donde caben todos los valencianos"

"Somos el partido de las mayorías, la casa grande donde caben todos los valencianos y valencianas y el único partido que garantiza una Comunidad Valenciana cómoda para todos". Esa frase, pronunciada hoy por el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, durante la presentación de su informe de gestión en el 14 congreso del PSPV, define la estrategia que seguirá la formación, que pasa por ampliar su base social para tratar de incrementar apoyos en las urnas." Crecemos" es, de hecho, uno de los lemas del cónclave que se celebra este fin de semana en Benidorm, desde donde el jefe del Consell ha recalcado que el reto ahora pasa por "consolidarnos como el partido que represente a la mayoría de la Comunidad Valenciana". El jefe del Consell ha tenido guiños directos con las reivindicaciones de la provincia de Alicante, como su compromiso por garantizar los suministros hídricos: "La Vega Baja necesita agua para siempre", ha recalcado, así como en la defensa del sector turístico.

Puig ha hecho un llamamiento a la transversalidad con tal de "superar barreras partidistas" para, literalmente, "ir a por la mayoría". Es el objetivo de los socialistas valencianos de cara a la próxima convocatoria electoral, en un momento en el que todas las encuestas dan por hecho que Ciudadanos experimentará un desplome en la Comunidad, quedando en el aire un importante caladero de votos. Frente a ese escenario, el líder del Partido Socialista valenciano ha puesto el acento en el discurso de la integración, desde posiciones moderadas, y reivindicando la agenda progresista frente a las formaciones conservadoras. La vuelta al poder de los partidos de la derecha, ha dicho, traería "el gran apagón" a la Comunidad Valenciana. En ese sentido, ha puesto en valor la gestión del Consell y ha defendido que durante la pandemia se ha demostrado que el dogma neoliberal de que la derecha gestiona mejor se ha tirado por tierra, mientras ha enfatizado que "la receta es el Estado del bienestar, y estar juntos y no separados".

Aunque Puig ha abanderado el discurso de la integración, no ha podido evitar ser testigo de un sonoro desplante. Ha ocurrido cuando la corriente abalista, formada por los afines al exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con él a la cabeza, han abandonado el Hotel Balí de Benidorm. Lo han hecho, además, justo cuando Ximo Puig leía su informe de gestión. El portazo de Ábalos, acompañado por la secretaria general de la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, ha puesto en evidencia que, hasta ese momento, no se había cerrado la integración de delegados de la provincia de València en la nueva ejecutiva del PSPV. Eso ha sido algo que se ha encargado de remarcar Caballero, quien en declaraciones a los medios, ha afirmado que "había acuerdo de entrada para la integración de todo el partido" y "se han despertado con que no". "Parecía que estaba cerrado, pero a última hora nos han dicho que no", ha agregado.

En este sentido, la dirigente ha asegurado que el secretario general, Ximo Puig, le ha dicho en varias ocasiones que tenían que hablar, aunque todavía no lo han hecho. Sin embargo, se ha mostrado segura de que se producirá esa reunión porque Puig "quiere que salgamos todos juntos" del Congreso.

El XIV Congreso del PSPV-PSOE ha arrancado oficialmente a las 10.20 horas con la asistencia de 471 de los 475 de los delegados de las tres provincias valencianas citados, lo que representa el 99,15 por ciento.

Presidido por la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, y con la vicepresidencia de Maite García, el presidente de la Generalitat y secretario general del partido, Ximo Puig, ha recibido los aplausos de los asistentes en una jornada donde participarán la número dos federal del PSOE, Adriana Lastra, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

"Discurso del odio"

Lastra, vicesecretaria general del PSOE, ha lamentado que el PP se deje llevar por el "discurso del odio" de la extrema derecha, y ha advertido de que a los populares se le harán "largos" los dos años que restan de mandato de gobierno de Pedro Sánchez.

Lastra ha insistido en que el Gobierno encabezado por el PSOE está empeñado en sacar adelante "políticas pensando en todos" y a favor de una mayoría social, y ha proseguido que se seguirá en esta línea, por lo que "se les van a hacer largos los dos años y pico que quedan, a la derecha".

Ha señalado que "para no dejar a nadie atrás", el PSOE continuará su labor de modernizar la economía y para ello Sánchez ha conseguido los 140.000 millones de euros de fondos europeos que "van a transformar el país" pese a que "enfrente está un PP y un (Pablo) Casado que se ha dedicado a hablar con sus socios europeos para boicotear a este país, que es lo único que sabe hacer".

Lastra ha subrayado que ante esa actitud del principal partido de la oposición, Pedro Sánchez proseguirá avanzando en la reindustrialización para que los sectores productivos sean más modernos y para un empleo de calidad.

Además, ha agradecido al líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, su trabajo durante la pandemia sanitaria de la covid-19 y, sin citarla expresamente, se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al comentar que "mientras algunas presidentas autonómicas se hacían fotos con aviones vacíos, Puig fletaba aviones para la Comunidad Valenciana y para otras regiones de España".

Para la dirigente socialista, el PP "se deja llevar por el discurso del odio de la extrema derecha" y va "contra los avances".

"Sabemos cómo gobiernan y que solo están en el 'sálvense quien pueda' o 'sálvense quien tenga'" porque, en su opinión, el PP "gobierna para mandar pero no para gobernar" con el objetivo de "la depredación de lo público", ha aseverado.