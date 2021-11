El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha lamentado este lunes que se le trate como a un "cacahuete andante" porque, mientras "la gente" se fija en él, no pone el foco en otras cuestiones relevantes al tiempo que ha denunciado que la macrocausa 'Tándem' --que engloba más de 30 piezas sobre sus negocios privados-- "no tiene precedentes" en España.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios antes de acudir a la reanudación del juicio que se sigue por él en la Audiencia Nacional, y en el que se ventilan las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor'. Una jornada, ha señalado, "puramente técnica" en la que "probablemente" ejerza como abogado codefensor. "Yo también hablaré en nombre de mi defendido, un tal Villarejo", ha bromeado.

En este contexto, el comisario jubilado ha insistido en la línea marcada en el inicio del juicio y ha mostrado su confianza en que prevalezca la "independencia judicial" sobre toda la "presión que estarán sufriendo" los jueces por parte de los "visitadores de noche, que van de negro y suelen apretar y amenazar a todo el mundo para que se haga lo que pretenden".

Este primer juicio por 'Tándem', ha continuado, no supone un desafío para su persona, sino para "cualquier ciudadano". "Nos la jugamos todos, no solo yo como imputado", ha sostenido, preguntándose si "vale todo con tal de aniquilar a alguien", incluso que el Ministerio Fiscal pueda falsificar documentos y presentar "pruebas falsas porque así se lo han ordenado". "Porque he sido el único idiota que se ha atrevido a denunciar a los fiscales anticorrupción", ha añadido.

Descarta solicitar la expulsión de Podemos

Por otro lado, Villarejo también se ha referido a su última comparecencia en la Comisión Kitchen del Congreso de los Diputados. "Entiendo que algún villarejólogo por ahí haya dicho cuando la última comparecencia mía dijo que yo tiraba cacahuetes con una falta de respeto al periodismo... yo creo que soy un cacahuete andante", ha afirmado.

A su juicio, "mientras la gente se mira" en él "se olvida de que un terrorista entró con pasaporte falso y no pasó nada", en alusión al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, o de que una "furgoneta que llevaba material" de la familia Pujol fue atracada por "cuatro señores armados" que la incendiaron, ha señalado, "como si estuviéramos en México".

"No es importante que no salga nada de mis relaciones con Santander y Telefónica. Claro, como tienen de jefe de seguridad a dos altos mandos del CNI... Yo confío en la independencia judicial y que poco a poco, si hay deseo de que haya una catarsis y de si debe haber una inteligencia civil además de la militar que nos quieren imponer con el CNI", ha continuado.

Por último, Villarejo ha sido preguntado sobre si va a solicitar la expulsión de Podemos como acusación popular del procedimiento, después de que su mujer, Gema Alcalá, instase a ello al tribunal en el inicio del juicio. "No tengo interés (...) A mi me apetece que Podemos siga inquiriendo y preguntando cosas que deben de salir a la luz", ha zanjado.

Piden la nulidad de las grabaciones

La defensa del hijo del comisario jubilado ha reclamado la nulidad de las grabaciones incautadas en un registro efectuado en 2017, que sustentan en buena medida la macrocausa 'Tándem', denunciando que fueron halladas en un registro ilegal porque partía de una "investigación prospectiva", al tiempo que ha solicitado que su cliente pueda ausentarse en las siguientes sesiones de este juicio hasta que deba declarar.

Alberto Yermo, abogado del hijo de Villarejo, ha explicado en sus cuestiones previas que tanto la orden judicial que lo permitió como el propio registro fueron "prospectivos" porque sirvieron para "llevarse toda su vida profesional y personal, contenida en ordenadores y pendrives, aunque no tuviera nada que ver con los hechos denunciados".

A este respecto, el letrado ha recordado que ese registro se produjo por una "denuncia falsa" de una "falsa denunciante" relativa únicamente al encargo que se investiga en la pieza principal 'King', pese a lo cual ha recriminado a los investigadores que se apoderaron de material que después se ha usado para armar todo 'Tándem', incluidas las tres piezas que se ventilan en este juicio: 'Iron', 'Land' y 'Tándem'.

En ese momento, 2 de noviembre de 2017, el juez instructor no contaba con ningún indicio que apuntara a otros encargos de otros clientes del entonces comisario de la Policía Nacional, ha esgrimido Yermo.

Así, ha denunciado que la Policía Judicial llegó al proyecto 'Pintor' porque comenzó a "escarbar" en los dispositivos electrónicos incautados más allá de los hechos delimitados en 'King'.

Por ello, ha pedido expulsar del material probatorio de la causa "todas las pruebas que resultan ilícitas como resultado de esta conducta prospectiva" y, en concreto, ha apuntado al contenido de los dispositivos electrónicos, incluidos esos audios, añadiendo además que no se respetó la cadena de custodia, porque estuvo más de dos semanas sin control judicial, de modo que la unidad policial "pudo hacer con ellas lo que quisiera", apuntando de esta forma a una posible manipulación.

Ausente en próximas sesiones

Por otro lado, el defensor ha aprovechado para solicitar al tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo que permita al hijo de Villarejo ausentarse de las sesiones del juicio en las que no tenga que intervenir porque su "centro familiar" se encuentra en Málaga.

"Venir a todas las sesiones de este juicio, que además se han incrementado el día de hoy, le supone un perjuicio", ha dicho, para añadir que, "evidentemente" estará presente cuando deba declarar, mencionando en concreto el turno de última palabra.

Villarejo sí ha acudido a la tercera sesión celebrada este lunes en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional, anunciando a su llegada que cabía la posibilidad de que ejerciera su propia defensa.

Más de 100 años de cárcel

En este procedimiento hay más de una treintena de encausados, si bien Villarejo es el principal acusado. La Fiscalía Anticorrupción pide para él una pena de prisión de 109 años, multas que superarían los 950.000 euros --a las que habría que sumar las indemnizaciones de las que respondería solidariamente junto a las otras personas que resultaran condenadas--, así como inhabilitaciones para ejercer cargo y empleo público y para el sufragio pasivo.

En 'Iron' consta la pena más elevada. Anticorrupción reclama 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros para el otrora comisario por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.

En 'Land', donde se ha investigado el encargo de labores de espionaje por la disputa en torno a la herencia del fundador de la urbanización de lujo 'La Finca', el Ministerio Público solicita 38 años y 10 meses de cárcel y una multa de 252.000 euros para Villarejo.

En cuanto a 'Pintor', que versa sobre el encargo que habrían hecho al comisario jubilado unos empresarios para extorsionar a un ex socio y al abogado de este último, el ex juez Francisco Javier de Urquía, Fiscalía pide 14 años de cárcel para Villarejo.

Se trata del primer juicio a Villarejo por 'Tándem' pero no es su primera vista oral. Ya se enfrentó a un tribunal el pasado mes de enero por los delitos de injurias y denuncia falsa de los que le culpaba el ex director del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz Roldán y por los que se arriesgaba a ser sentenciado a dos años de cárcel. En esa ocasión, el Juzgado de lo Penal Número 8 de Madrid decidió absolverlo.

Por delante tiene todavía un largo recorrido judicial a causa del universo 'Tándem', algunas de cuyas piezas avanzan ya hacia la fase de juicio oral tras haber concluido años de instrucción.

La declaración de García Castaño

El comisario Enrique García Castaño, uno de los acusados en el triple juicio por 'Tándem', ha solicitado en la sesión de este lunes la nulidad de las grabaciones realizadas por el también comisario José Manuel Villarejo, principal encausado, que son uno de los pilares probatorios de la macrocausa, alegando que contaminan el proceso porque se obtuvieron de forma "subrepticia", rompiendo la cadena de custodia y contienen una "provocación delictiva".

Así lo ha reclamado el abogado de García Castaño, Aitor Martínez, en la tercera sesión de un juicio donde se ventilan a la vez las piezas separadas 'Iron', Land' y 'Pintor', si bien el comisario solo está acusado por las dos primeras, hechos por los cuales la Fiscalía Anticorrupción reclama que sea condenado a más de 80 años de cárcel.

El letrado ha solicitado como parte de sus cuestiones previas la nulidad de las grabaciones que Villarejo hacía de las conversaciones que mantenía con terceras personas, incluido García Castaño, al que apodaba 'Big', argumentando que se consiguieron de forma "subrepticia", esto es, sin las necesarias "garantías legales".

En este sentido, ha señalado que se trata de charlas donde uno de los intervinientes es Villarejo, policía en activo, que las mantuvo sin que mediara orden judicial, de modo que la defensa entiende que discurren "en un marco de una clara provocación delictiva" que empujaría a los otros implicados en estas conversaciones a cometer o reconocer delitos.

Martínez se ha adelantado a la posible respuesta del Ministerio Público, aduciendo que Villarejo no puede ser considerado como un particular en lo tocante a estas conversaciones, un estatus que sí las haría válidas.

A este respecto, ha sostenido que Villarejo se presentaba a sus interlocutores bien como comisario bien como abogado y, en este último supuesto, el diálogo está protegido por el secreto profesional entre letrado y cliente.

Además, al igual que ya hicieran las demás defensas en las sesiones iniciales, Martínez ha esgrimido que las grabaciones incautadas en las entradas y registros de 2017 tampoco pueden admitirse como pruebas porque vulneraron la orden judicial que dio lugar a esta acción policial.

"Lo que hizo la Policía Nacional fue arramblar con toda la información", ha denunciado, recordando que los dispositivos electrónicos no fueron precintados y estuvieron fuera del control judicial durante 17 días, tiempo suficiente, a su juicio, para que su contenido fuera manipulado.

En este punto, el abogado defensor ha puesto sobre la mesa la llamada 'guerra de comisarios' al señalar la "indiscutible animadversión" entre el CNI y Villarejo, dando por hecho que la unidad policial encargada de esas inspecciones actuaba a las órdenes de la Inteligencia española.

Al margen de la docena de cuestiones previas que ha planteado, y que han acaparado las primeras dos horas del juicio, Martínez ha querido poner de relieve que García Castaño ha hecho un depósito de 37.000 euros en la cuenta bancaria del juzgado para cubrir las eventuales responsabilidades civiles a las que pueda ser condenado en 'Iron', y ello a pesar de que "no ha sido acusado por ninguna víctima", ha recalcado.