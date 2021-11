El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles a la población que siga "tomándose en serio" el virus que causa la Covid-19, porque la pandemia no ha terminado, y ha realizado un nuevo llamamiento a la vacunación, advirtiendo de que quienes no se han querido vacunar están "nominados a ir a una UCI -Unidad de Cuidados Intensivos- de un hospital y a poder fallecer" incluso como consecuencia de la enfermedad.

Así lo ha puesto de relieve el presidente andaluz a preguntas de los periodistas en una atención a medios al acudir en Sevilla a la celebración del primer encuentro CEOE del sector comercio en España, bajo el título 'El comercio, actor clave en la salida de la crisis', y ante el repunte de la incidencia de contagios de Covid-19 en Andalucía en las últimas fechas.

Juanma Moreno ha confirmado que "ahora mismo" no se plantean nuevas restricciones en Andalucía por parte de la Consejería de Salud y Familias y del comité de expertos que le asesora en la pandemia porque, aunque "está aumentando de manera intensa el número de contagios en Andalucía", el "nivel de vacunación" de la región es "de los más altos del mundo, con un 93 por ciento de la población diana" ya vacunada, aquella mayor de doce años de edad.

Eso permite que la "incidencia clínica, en los hospitales", de ese aumento de contagios "sea menor", según ha continuado el presidente, quien ha agregado que, "mientras la incidencia clínica sea baja y, por tanto, no tengamos que lamentar pérdidas de vidas humanas ni ocupaciones en UCI, mantendremos la actual situación" en Andalucía, que actualmente se encuentra en el nivel cero de alerta sanitaria.

No obstante, el presidente de la Junta ha querido aprovechar la pregunta que se le ha formulado al respecto de la pandemia para "trasladar un mensaje" a la ciudadanía, el de que "hemos conseguido, a través de la ciencia y de la vacuna, arrinconar a la pandemia" y que "Andalucía sea una de las regiones del mundo que ha llegado a la tasa más alta" de vacunación entre su población mayor de doce años, "pero el resto lo tenemos que hacer nosotros".

"No podemos bajar los brazos" y "tenemos que seguir todavía tomando medidas", según ha aseverado Moreno, que al respecto ha incidido en la conveniencia de seguir manteniendo la "distancia social", la higiene de manos y seguir utilizando las mascarillas, y sobre éstas ha apuntado que está observando "últimamente" que "incluso en los interiores muchos ciudadanos se las quitan", algo que ha vinculado a que existe un "nivel de relajamiento muy alto" entre la población.

En esa línea, ha pedido "encarecidamente" a la población que "sigamos tomando en serio" la pandemia "porque el virus sigue entre nosotros".

Mensaje a los no vacunados

De igual modo, ha remarcado que "todavía hay decenas de miles de ciudadanos en Andalucía que no se han vacunado, unos por descuido, otros porque supuestamente no han tenido tiempo, y otros porque no creen en la vacuna", y al respecto ha subrayado que "el 60 por ciento de las personas que van a los hospitales" con Covid-19, "en el caso de Andalucía, son personas no vacunadas, y, de ese porcentaje, los que cursan la enfermedad de una manera mucho más grave, incluso falleciendo, son los no vacunados".

"Por tanto, que sepan los no vacunados que están nominados a ir a una UCI de un hospital y a poder fallecer", algo que "me parece lo suficientemente grave como para que se tenga muy en cuenta", según ha subrayado Juanma Moreno, que ha recordado que Andalucía cuenta con "puntos de vacunación gratuitos" y abiertos por el conjunto de la comunidad y es "muy sencillo" vacunarse.

"Son apenas diez minutos", ha remarcado el presidente antes de concluir insistiendo en solicitar "a todas esas personas que aún no se han vacunado, que den un paso adelante y que se vacunen en beneficio de ellos y también de sus familiares".