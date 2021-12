Gobierno y PP siguen intercambiándose reproches. Lanzándose la acusación de que quien no cumple la Constitución es el de enfrente. Vierten mensajes públicamente mientras poco se avanza en privado. Este 6 de diciembre, en el 43º aniversario de la Carta Magna, ocurrió lo mismo: para Pedro Sánchez, "cuidar" la Ley Fundamental significa cumplirla "de pe a pa", un aviso (otro más) a los populares para que se avengan a renovar el Consejo General del Poder Judicial, parado desde hace ya más de tres años. Para Pablo Casado, es imposible hablar de tocar una coma del texto de 1978 porque percibe incluso un "desafío a la gobernabilidad incluso por parte del propio Gobierno" y cree que su presidente es quien más la ha atacado, al dirigir el país con Unidas Podemos y tener a ERC o EH Bildu de socios.

"Hoy es un buen día para reivindicar y recordar todo aquello que nos trajo la Constitución después de un tiempo infame, de una dictadura muy prolongada. La Constitución nos trajo derechos, libertades donde había entonces una dictadura. Nos trajo concordia y convivencia donde antes había odio y tiranía. Nos trajo nuestra pertenencia a la UE donde antes había ostracismo y un aislamiento del país. Y costó mucho", proclamó el jefe del Ejecutivo a su llegada al Congreso, minutos antes del acto solemne por los 43 años de la Carta Magna, en la madrileña plaza de las Cortes, al aire libre por las restricciones que sigue imponiendo el covid.

La Constitución nos dio derechos y libertades, concordia y convivencia; nos trajo la pertenencia a la UE. Hoy, debemos reivindicar a aquellos y aquellas que la hicieron posible. Tenemos que cuidar la Carta Magna y cumplir todos y cada uno de sus artículos.#DíaDeLaConstitución pic.twitter.com/2OVZD4jxIm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de diciembre de 2021

Precisamente como "costó mucho" llegar a la democracia, señaló Sánchez, las nuevas generaciones que han recogido el testigo de la Constitución de aquellos que pelearon por ella han de "cuidar" el texto de 1978. "Si hoy tenemos que reivindicar el hacer de alguien, es el de millones de compatriotas, de padres, madres, abuelos y abuelas que hicieron posible" la Ley Fundamental. De ahí colgó su mensaje principal: "Cuidar nuestra Constitución significa, a mi juicio, cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución, del primero al último".

Sánchez se dirigió a los periodistas en una pequeña intervención, de menos de minuto y medio, y sin preguntas. Después del acto en la plaza de las Cortes, en la puerta de los Leones, conversó unos minutos con la prensa, y en ese punto desarrolló algo más la incomunicación con el PP acerca de la renovación del Poder Judicial. "Dos no bailan si uno no quiere", insistió el presidente, reconociendo que no tiene "contacto" con Casado sobre esta cuestión.