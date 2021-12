A tres días de Nochebuena y 24 horas de la Conferencia de Presidentes, con los contagios de coronavirus desbocados y España en riesgo muy alto, el Gobierno prefiere no detallar cuál es su plan para atajar la sexta ola.

Ante la cita del miércoles, distintas autonomías han concretado qué medidas proponen. Cataluña ha sido con mucho la que ha ido más lejos, al anunciar el cierre del ocio nocturno, la limitación de aforos en bares y restaurantes y un toque de queda de 1 a 6 de la madrugada, restricciones que requieren del aval de los tribunales. Otras comunidades inciden en la necesidad de limitar los eventos multitudinarios y recuperar la mascarilla en el exterior. Pero el Gobierno continúa sin concretar. No lo hizo el domingo el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al convocar la inminente cita con los mandatarios autonómicos y no lo ha hecho este martes la portavoz, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros. Según fuentes de la Moncloa, el Gobierno expresará su opinión en la reunión del miércoles, no antes, porque no quiere dar la impresión de que ya ha llegado a la cita con las decisiones tomadas.

“Prudencia y tranquilidad”, ha repetido una y otra vez Rodríguez, insistiendo en que las decisiones se tomarán con las comunidades, que son quienes tienen que aplicarlas, y sobre todo en que la situación actual, debido a la vacunación, es muy distinta a la del año pasado, cuando con los contagios muy por debajo de los niveles de estos días la ocupación hospitalaria era mucho mayor.

"Máximo respeto"

“Hoy podemos decir que estamos más preparados, que tenemos más instrumentos y experiencia. La Conferencia va a ser un buen momento de ponerlo en valor”, ha continuado la portavoz, dando a entender que el Gobierno no es partidario de medidas tan drásticas como el toque de queda anunciado por la Generalitat. Aun así, Rodríguez ha señalado que esa iniciativa, como otras del resto de territorios, suscita el “máximo respeto” en el Ejecutivo.

Pero los técnicos del Gobierno llevan semanas intentando persuadir al presidente de la necesidad de tomar medidas ante el avance de la variante ómicron del coronavirus, mucho más infecciosa que las anteriores. Según ha avanzado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los expertos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades, en el marco de la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta, vienen planteando desde principios de diciembre medidas como reducir el aforo en restaurantes o cerrar directamente los interiores de estos establecimientos, clausurar el ocio nocturno y limitar al 50% el público en los eventos multitudinarios. Rodríguez ha rechazado aclarar si el Gobierno defenderá estas propuestas. Tampoco ha explicado si Sánchez propondrá un catálogo de iniciativas o se limitará a escuchar a las comunidades. “Prudencia y tranquilidad”, ha subrayado la portavoz.