El pasado 24 de diciembre la mascarilla en exteriores volvió a ser obligatoria. El Gobierno de coalición aprobó un real decreto tras consensuarlo en la conferencia de presidentes. Sin embargo, la medida no contenta a ningún partido político. Ni siquiera al PP, pese a que varios presidentes populares demandaron esta medida ante Pedro Sánchez. La portavoz en el Congreso de los conservadores, Cuca Gamarra, ha insistido en pedir el informe científico que avale el uso de mascarillas en exteriores.

"Si no hay una justificación científica, no habrá un respaldo por parte del PP", ha sentenciado la dirigente popular en declaraciones a Europa Press. Es decir, votarán 'no' cuando el Ejecutivo lleve el real decreto al Congreso para su aprobación, lo que tendrá que ocurrir antes del 23 de enero. "Al Gobierno le tendría que haber faltado tiempo para remitir toda esa información para que conociéramos en base a qué evidencia científica se ha tomado esta decisión. Y en base a esa información, será en virtud de la cuál nosotros decidiremos el sentido de nuestro voto", ha recalcado. No obstante, las esperanzas de Gamarra de recibir esos informes son "bastante pocas".

Una vez más, la dirigente del PP ha vuelto a exigir a Sánchez que apruebe una Ley de Pandemias como la que su partido lleva meses ofreciendo para que "haya un paraguas común para todas las comunidades". "No es solo una reclamación del PP sino que también ha sido algo que el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y distintos tribunales superiores de justicia han achacado a este periodo: la falta de impulso legislativo para luchar contra la pandemia", ha insistido.

La votación en el aire

Ciudadanos ya tiene decidido su voto. Los 10 diputados naranjas se han decantado ya por el 'no' al real decreto que obliga a llevar mascarilla en la calle. El portavoz en el Congreso de Cs, Edmundo Bal, ha asegurado que se trata de "una medida completamente anticientífica que se basa un poco en la superchería y la superstición", y que sólo responde a "esa campaña propagandística y teatral del presidente del Gobierno, que pretende presentarse como el salvador de la humanidad". "Los españoles estamos mostrando gran responsabilidad, pero el Gobierno está actuando con una imprevisión bestial", ha rematado en declaraciones a Europa Press.

El Gobierno de coalición tampoco parece que vaya a lograr el respaldo de sus socios habituales en el Congreso. ERC, EH Bildu y Más País se posicionaron en contra de esta medida nada más anunciarse. Así, el Ejecutivo podría tener complicado sacar adelante esa votación.