Fallece a los 85 años Francisco Laína, la máxima autoridad civil durante el 23-F

Francisco Laína García, la máxima autoridad civil en España cuando se produjo el intento de golpe de estado del 23-F y único superviviente, con el rey emérito, de la Junta de Defensa Nacional que una vez finalizado el secuestro de los diputados y del Gobierno se reunió en La Zarzuela la tarde del 24-F para abordar la crisis, falleció ayer en Ávila a los 85 años de edad.

Laína García nació el 18 de enero de 1936 en la localidad abulense de La Carrera. Licenciado en Derecho, desde 1965 pertenecía al Cuerpo General Técnico de la Administración Civil del Estado, en la que ingresó por oposición. En 1974 fue nombrado gobernador civil de León, hasta que dos años después fue destinado con el mismo puesto a Las Palmas, época en la que se produjo la desarticulación del MPAIAC, una organización independentista canaria que perseguía la secesión del archipiélago. En 1977 fue trasladado al Gobierno Civil de Zaragoza hasta que el ministro de Interior José Rosón le encomendó, en junio de 1980, el puesto de director de la Seguridad del Estado, cargo que ocupó hasta la llegada del PSOE al poder, en 1982.

El 23 de febrero de 1981, con el Parlamento tomado por agentes de la Guardia Civil al mando del entonces teniente coronel Tejero, ocasionó que durante 14 horas Laína tuviera a su cargo la jefatura de la Comisión Permanente de secretarios de Estado y subsecretarios, gobierno provisional que asumió las funciones del Ejecutivo con el fin de evitar el vacío de poder que provocó la intentona golpista. Como reconocimiento a su labor durante esas horas en las que el sistema democrático estuvo amenazado por un grupo de militares, recibió la medalla de la Orden del Mérito Constitucional el 18 de febrero de 2011.

Pese a tratarse de una de las personas que más datos conoció y manejó acerca del 23-F, mantuvo durante años un escrupuloso silencio que solo rompió en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA en diciembre de 2009, en la que aseguró que vio llorar al Rey Juan Carlos a causa del intento de golpe de Estado. En la citada entrevista, realizada en una conocida cafetería de Madrid, Laína relata las horas más tensas de uno de los días más oscuros de la restaurada democracia española. “La entrada de la Guardia Civil en el Congreso me sorprende en mi despacho, oyendo en la SER el desarrollo de la sesión parlamentaria. No habían pasado ni cinco minutos y me llama el Rey para recabar información. Le digo que no tengo más que lo que he oído en la radio pero añado que al oír hablar de un teniente coronel de la Guardia Civil se me va inmediatamente la cabeza a Tejero”. La llamada del titular de la Corona, desde Zarzuela, se hizo, como reconoció después Laína, por la conocida como “malla cero”, un sistema de telefonía que conectaba las altas instituciones del Estado con los servicios fundamentales de información.

Durante la noche y la madrugada, el entonces máximo responsable de la Dirección de la Seguridad del Estado habla en varias ocasiones con Juan Carlos I y con Sabino Fernández Campo. Durante esas horas de máxima tensión, el jefe de la Casa del Rey advierte a Laína de “la peligrosidad” del general Armada, uno de los cabecillas de la asonada. “Sabino manejaba informaciones, datos, conversaciones con unos y con otros y llega a la conclusión de que Armada está implicado”.

El recién fallecido aseguró en ese encuentro con LA NUEVA ESPAÑA que “no llegan a estudiarse” acciones para liberar al Congreso. “Nosotros teníamos, a través de los gobernadores civiles, una información muy completa de lo que estaba ocurriendo en todo el territorio nacional”, explicó Laína. La mayor preocupación de la Casa del Rey y del gobierno provisional de emergencia era que, una vez acotado el problema militar exclusivamente a la capitanía general de Valencia, al mando del general Milans del Bosch, la continuidad del secuestro del Gobierno y los diputados en el Parlamento favorecía muy poco el final del golpe. En una habitación del hotel Palace se crea un centro de coordinación de Guardia Civil, Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad. Laína relató que en una reunión en ese lugar “trato de influir de influir psicológicamente y manifiesto que no vamos a continuar quietecitos, sino que cabe la posibilidad de un asalto. Pero ya digo que más como efecto psicológico que como acción concreta, porque yo era consciente de la imposibilidad de llevarlo a cabo. Insisto en que no se estudió y tampoco se consideró medida adecuada, ya que ni siquiera se dio cuenta de ello a Zarzuela”.

La figura de Sabino

Gran conocedor de la figura de Sabino Fernández Campo, Laína consideraba al duque de Latores y entonces jefe de la Casa del Rey “un hombre muy sereno y prudente al que había que escuchar porque tenía criterio y una especial habilidad para no molestar a los demás, sino tratar de unir, de coordinar”. Era Sabino, a su juicio, “un hombre entregado las 24 horas al servicio de la Casa del Rey”. El concepto que, sin embargo, tenía acerca de otro asturiano que participó en las deliberaciones de esas jornadas tensas, el general Sáenz de Santa María, entonces director de la Policía Nacional, “es pésimo”, según reconoció en la entrevista en la que el ex director de la Seguridad del Estado en la época del 23-F rompió su silencio. “Yo me negaba en el Ministerio de Interior, en las reuniones en las que estaba el general Sáenz de Santa María, a dar información de ningún tipo porque la usaba políticamente. Así de claro. Y este señor no aparece el 23-F hasta dos horas después de producirse el golpe. Y se presentó de paisano”.