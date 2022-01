A 16 meses de las elecciones autonómicas, los menores tutelados por la Generalitat Valenciana acaparan el centro de atención hasta el punto de convocar la diputación permanente de las Corts, el órgano que rige entre períodos de sesiones parlamentarias. La oposición busca estirar y convertir en escándalo mayúsculo los casos de menores que habrían sido víctimas de abusos sexuales en diferentes entornos ajenos a la Administración pública y que reciben tutela de la Generalitat. Una polémica que la oposición quiere amplificar después de que el exmarido de la vicepresidenta, Mónica Oltra, fuera condenado por abusos a una menor mientras trabajaba como cuidador de un centro.

Pero la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha dado esta mañana por desmontado el "bulo" generado en torno a los menores tutelados por la Administración valenciana después de los datos ofrecidos en su comparecencia. "El bulo, la infamia que ustedes han construido acaba hoy; busquen otros temas", ha reclamado a la oposición. "Este no", ha pedido. Hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde también se investigan abusos a menores tutelados por la consejería, ha pedido dejar al margen de la batalla política este asunto.

Según Oltra, los 175 menores atendidos por el servicio de atención a niños, niñas y adolescentes (Saanna) no son tutelados abusados, sino que están a cargo de la Administración precisamente porque en muchos casos han sufrido abusos o por comportamientos sexuales inadecuados a su edad. En total 131 son casos que ocurrieron antes de su tutela, de los que 73 se conocen por revelaciones posteriores en procesos que son muy complejos. En seis casos se han detectado posibles abusos durante las visitas al domicilio familiar o del entorno, 16 son por posibles casos en entornos próximos, 10 son sospechas de abusos entre iguales y 12 son por conductas inadecuadas a la edad de los menores. Pero no hay ningún caso que se deba a profesionales del sistema de protección, ha concretado Oltra.

Pero el PP, que recuerda que hay abierta una investigación de la comisión de peticiones de la UE, asegura que Oltra ha mentido y actuado de forma cínica y sólo se ha movido cuando se ha sentido presionada por "la prensa nacional", ha dicho la síndica, María José Catalá.

Oltra responde que la oposición solo busca embarrar el campo de juego político con sus manifestaciones y está convencida que da igual lo que diga y que el PP continuaría "mintiendo y tergiversando" porque no les importa la situación de los menores. De hecho, el PP ha pedido ya una comisión de investigación antes de escucharla, ha reprochado. Oltra ha dicho que ya es la persona más investigada de España y que no hace falta investigar sino leer los papeles porque todo está en la documentación.

La responsable autonómica de Igualdad asegura que las niñas y adolescentes se han convertido en instrumentos de una batalla indecente para desgastarla a ella y al Consell. "No les interesa cómo ha mejorado el sistema de protección en estos años" y ha acusado al PP de usar instituciones como la Sindicatura de Greuges o la Comisión de Peticiones de la Unión Europea para conseguir titulares, una instrumentalización que supone una herramienta ilegítima en manos de un partido que no tiene interés en la defensa de los menores".

"Ya está bien", ha dicho. "Ni sus mentiras ni sus calumnias podrán variar el rumbo del cambio de paradigma de una actuación que está apoyada por el Sindic de Greuges o entidades como Save The Children". "No se les ha ocultado nada y nada en las Corts se les ha negado, nada. A diferencia de cómo actuaron ustedes, ahora tienen acceso a toda la documentación pero no quieren información, quieren titulares tendenciosos para alargar sus indecentes calumnias y fake news o lo que se han llamado mentiras de toda la vida", ha añadido.

Oltra ha acusado a la oposición de generar ruido mediático para tapar su falta de credibilidad. Ha asegurado que han tenido acceso a 236 peticiones de documentación y que ella ha completado ocho comparecencias en las Corts. Y ha destacado que el presupuesto dedicado a menores ha pasado de 91 millones en 2014 a 260 millones en 2021.

Ha reiterado que el informe que ha llevado al PP a solicitar su comparecencia no es una recopilación de datos realizada por este partido, sino un trabajo de la conselleria recogido por el Síndic de Greuges, "un ejercicio de noble transparencia de la Administración que el PP ha embarrado". "No vale todo", ha insistido.

Ha acusado al PP de hacer afirmaciones falsas como cuando dijo que 175 menores habían sufrido abusos en un año. "Eso es mentira", ha dicho. "Han mentido descaradamente, se trata de 175 menores atendidos que vienen de contextos donde se ha abusado de ellos, no son menores tutelados abusados sino que están tutelados por haber sido abusados o aquellos que cuando son atendidos revelan abusos en otros momentos de su edad en un proceso complejo que puede durar años".

La portavoz del PP, María José Catalá, ha llamado cínica a Oltra y la ha acusado de mentir. Según ha dicho había dos instrucciones y una orden cuando llegó a la conselleria para comunicar abusos a la fiscalía. Ha asegurado también que no es creíble porque ha cambiado tres veces de posición. Ha criticado que Oltra se ha movido sólo cuando se ha sentido presionada por la prensa nacional.

La portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, ha acusado a Oltra de excusarse con evasivas ante la Sindicatura de Greuges y añade que ha sentido vergüenza leyendo informes del defensor y ha dicho que es rotundamente verdad que 175 menores hoy tutelados sufrieron abusos.

La síndica de Vox ha asegurado que Oltra está más pendiente del "aquelarre feminazi" de Yolanda Díaz y de lloriquear sin asumir responsabilidad. Oltra ha respondido a Ana Vega que es mentira que ella haya tapado abusos a una menor, como ha dicho la síndica de Vox. El diputado de Compromís, Carles Esteve, ha defendido la gestión de Oltra y ha asegurado que: "o Botànic o barbarie; Oltra o babarie", ha dicho.

La secretaria general de Més, Àgueda Micó, ha comparecido ante los medios antes de la intervención de Oltra para mostrar su apoyo a la vicepresidenta y criticar el ataque que recibe de la derecha en este momento.