Colau señala que tras la querella hay “intereses de empresas”

Veinticuatro horas después de conocerse que Ada Colau deberá comparecer como imputada ante el juez acusada de cometer presuntos delitos de prevaricación, fraude en contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, la alcaldesa de Barcelona y su equipo están convencidos de que la querella no tendrá recorrido. No es la única sensación del gobierno de Colau ante la demanda por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.

El gobierno local sospecha que detrás de la querella se encuentran intereses vinculados con “empresas del agua”, que han visto con malos ojos que Colau intentara desde su llegada a la alcaldía, en 2015, municipalizar la gestión del agua.

Sospechas e indicios

El concejal Marc Serra es quien subraya esa sospecha, si bien no existen por ahora pruebas de que la entidad denunciante esté vinculada con alguna de esas empresas. Lo que sí consta, destaca, es que a la asociación “no se le conoce actividad en la ciudad” más allá de actuar como entidad jurídica que emprende actuaciones contra ayuntamientos como los de Barcelona y Valladolid y el Área Metropolitana de Barcelona en relación con la gestión del agua. "Nosotros estamos muy tranquilos. Las cosas se han hecho bien siempre, bajo el criterio de los servicios jurídicos", ha agregado.

Colau ha explicado este jueves en declaraciones a Cuatro que el ayuntamiento ya tiene la querella y que los servicios jurídicos han concluido tras la primera vista del texto que no hay “ninguna prueba nueva”. Ha defendido también la labor de las entidades que han recibido las ayudas: el Observatori DESC –donde trabajó antes de entrar en política-, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) -de la que era cabeza visible- y Enginyers Sense Fronteres.

Renuncia descartada

Asimismo, ha considerado que no tiene por qué dimitir aunque el código ético de Barcelona en Comú prevea que sus miembros renuncien si son investigados judicialmente: “Cuando no hay ánimo de lucro, el código ético no se aplica”. Nadie, ha añadido, sostiene que haya voluntad de enriquecerse en el caso de las subvenciones. “Los lobis a los que estamos tocando sus privilegios nos ponen querellas, tanto los del sector inmobiliario como los del sector del agua, que nosotros queremos municipalizar”, ha dicho.

“Es importante preguntarse quién denuncia”, ha advertido la alcaldesa sobre la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, entidad poco conocida, con sede en la avenida Diagonal de Barcelona y en Madrid. Sin embargo, el abogado que se ha hecho cargo del asunto tiene el despacho lejos de la capital catalana, en Granada. “Nuestro cliente nos ha dicho que no hagamos declaraciones por ahora y durante la instrucción”, aseguraron a El Periódico de Catalunya desde el bufete Luna y Asociados que, curiosamente, ha defendido a políticos y funcionarios implicados en casos de corrupción, sobre todo en Andalucía.

El pleito contra Colau lo lleva personalmente el abogado de este despacho Ernesto Osuna, según confirmaron desde la oficina de Granada. Es un jurista destacado. En su biografía aparece que cuenta con formación especializada en Derecho Concursal, en prevención de blanqueo de capitales y, en su faceta penal, en urbanismo. Ha participado como letrado en algunos macroprocesos penales, como los casos Malaya, en Marbella (fue el defensor de la exalcaldesa Marisol Yagüe), el de los ERE (en el que figuran exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía) e, incluso, según precisa él mismo, en el caso Pujol. Osuna también ha sido abogado en procesos de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Granada, como el caso Nazarí, de supuesto favorecimiento a ciertos constructores.

La oposición

En Barcelona, la oposición sigue cuestionando a Colau. “Debe dimitir ya. Es inaceptable que una persona imputada por delitos tan graves siga al frente del ayuntamiento”, ha declarado la presidenta de Ciutadans, Mari Luz Guilarte. La jefa de filas de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, le ha exigido explicaciones y la ha descrito como “la peor alcaldesa desde el restablecimiento de la democracia y la más mentirosa”.