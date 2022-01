La defensa del asesino de la cueva de Adeje alega trastorno mental

El abogado defensor de Thomas Handrick, el hombre acusado del asesinato de su exesposa y su hijo mayor en una cueva en la zona alta de Adeje, esgrimirá que, por su estado mental, no era responsable de sus hechos. Además, afirma que puede existir indefensión para su cliente en el proceso, en base a dos planteamientos. Uno de ellos está relacionado con que no se hizo un informe de madurez al principal testigo del caso, el niño Jonas, único superviviente, para que efectuara la prueba preconstituida, que es la toma de declaración con todas las garantías legales a un menor para que manifieste lo que observó sobre un episodio traumático una única vez, con el objetivo de que no tenga que repetirlo ante las fuerzas de seguridad, ante el Juzgado de Instrucción o en el juicio, por ejemplo.

El segundo argumento de la defensa en las cuestiones previas consiste en que no se sabe a quién pertenece el ADN que aparece en las uñas del niño asesinado, Jakob. Para el letrado defensor, este es un elemento importante, que no se ha aclarado hasta el momento. Así lo ha planteado en el inicio del juicio con Tribunal del Jurado contra Handrick, acusado de dos delitos de asesinato y un tercero de asesinato en grado de tentativa. El niño que huyó del doble asesinato en la cueva de Adeje El magistrado presidente del Tribunal del Jurado, Fernando Paredes, de la Sección II de la Audiencia Provincial, ha rechazado ambas propuestas. Paredes consideró que en la declaración preconstituida del menor Jonas no se vulneró ningún derecho fundamental ni la legislación vigente. Aclaró que, con siete años, Jonas no tenía capacidad para entender el concepto jurídico de la dispensa (es decir, que una persona tiene derecho a no declarar en contra de un hijo, un hermano o sus padres, por ejemplo); y, sobre todo, ante la envergadura y gravedad de los hechos ocurridos. El magistrado recordó que el pasado 12 de noviembre, ya el Tribunal Superior de Justicia de Canarias denegó la ampliación del informe del Instituto de Medicina Legal para determinar a quién pertenece el ADN hallado en las uñas de Jakob.