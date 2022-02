Un sondeo flash del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da la victoria al PSOE en las elecciones que se celebran el próximo domingo en Castilla y León. Según el CIS, los socialistas obtendrían entre 29 y 34 diputados (con un 30,1% del voto), mientras que el PP de Alfonso Fernández Mañueco actual presidente, oscilaría entre los 24 y los 30, y se quedaría con el 29,7% de las papeletas.

En estas circunstancias, los populares no podrían obtener la mayoría absoluta (41 diputados) ni siquiera con los 8 o 9 que el sondeo otorga a Vox. De confirmarse el pronóstico, Fernández Mañueco no solo no lograría tener las manos libres para gobernar sin socios, sino que peligraría su continuidad en el gobierno autonómico.

Después de la encuesta preelectoral que publicó al inicio de la campaña, el sondeo flash del CIS consolida el pronóstico de que PSOE y PP estarán muy igualados, aunque en esta ocasión la brecha en escaños a favor de los socialistas se ensancha. Es el único estudio demoscópico que pronostica que el PSOE quedará por delante de los populares.

Ciudadanos aguanta y Podemos sube

Además, el sondeo augura una gestión del resultado muy complicada, porque no hay mayorías naturales claras para gobernar la Junta. Por detrás de los dos grandes partidos y de Vox (que obtendría un 11% de los votos y tendría el principal crecimiento electoral, como detectan todos los sondeos) se sitúa Ciudadanos. La formación del candidato Francisco Igea, que hasta hace unas semanas gobernaba con Mañueco, cae con fuerza (de 12 procuradores a entre 2 y 5), pero mantendría su presencia en el Parlamento autonómico, a diferencia de lo que sucedió en Madrid. Igea tiene una estimación de voto del 7,6%.

Además, como ya sucedió en 2019, los escaños de Cs serían importantes para decidir el nombre del próximo presidente de Castilla y León. En las anteriores elecciones, Igea eligió a Mañueco, pese a que Luis Tudanca (que repite como candidato del PSOE) se impuso con claridad. Por detrás, Podemos podría crecer de sus dos representantes actuales hasta los cuatro, pero también podría quedarse igual, según el CIS. Con un 7,2% del voto, la formación morada se consolidaría en la comunidad.

Pero, a tenor de los datos del CIS, la llave de la gobernabilidad estaría en los partidos que entrarían por primera vez en el Parlamento, surgidos al calor del auge de las reivindicaciones de la España Vaciada. Según el sondeo, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Por Ávila y Soria Ya podrían obtener en conjunto hasta ocho procuradores, que inclinarían la balanza hacia el bloque de izquierdas o el de derechas. UPL y Soria Ya conseguirían 2 o 3 representantes cada uno, mientras que Por Ávila lograría entre 1 y 2.

El sondeo, que se basa en una muestra de 4.000 entrevistas, se realizó entre el 27 de enero y el 2 de febrero. Es decir, cuando ya había empezado la campaña pero todavía no se había aprobado en el Congreso la reforma laboral, por lo que no recoge el efecto que la accidentada votación pudiera tener en las preferencias electorales.