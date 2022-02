El PP fracasó en las expectativas en Castilla y León. Pero el PSOE también. Significativamente. No logra revalidar su condición de primera fuerza en la comunidad, como esperaba, y tiene cerradas las puertas de la Junta por otros cuatro años más, a añadir a los 35 ininterrumpidos de gobiernos conservadores. Los socialistas firman las urnas autonómicas del 13-F con un fiasco, pese a que en los últimos días se respiraba un ambiente de creciente optimismo. Una bajada de siete escaños respecto a 2019, la más importante tras el hundimiento esperado de Ciudadanos. En Ferraz, no obstante, quitaban valor a la caída evidente de Luis Tudanca, para cargar las tintas en un PP que fue el que "convocó las elecciones anticipadas" y que no cumple sus objetivos y que encima tendrá que depender de Vox, socio más incómodo que Ciudadanos. Pero el candidato, más realista y consciente de su batacazo, influido decisivamente por la irrupción de las plataformas locales, abrió ya la puerta de su salida: "Me he vaciado pero no ha sido suficiente. Otros vendrán que harán más, que harán que el cambio llegue a esta tierra".

El PSOE cosechó este domingo el 30,09% de los votos (más de 360.000 papeletas), con casi el 99% escrutado. En 2019, Tudanca se colocó en el primer peldaño, con el 34,84% de los sufragios (479.917 apoyos). Es decir, que se deja casi 120.000 votos por el camino y 4,75 puntos. El descenso se percibe casi mejor en el número de procuradores: de los 35 obtenidos hace dos años y medio a solo 28 ahora. Siete menos, aunque a tres del PP, que no avanza ni una sola décima, cede 60.000 votos y gana en cambio dos asientos en las Cortes respecto a la convocatoria anterior. Es decir, que la ventaja de los conservadores es de apenas 1,36 puntos. Los socialistas solo se impusieron en dos autonómicas en su historia, en 1983, en la única legislatura en la que pudieron gobernar, y en 2019, cuando no pudieron hacerse con las riendas de la Junta por la alianza del PP y Cs, rota el pasado diciembre de manera unilateral por el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco.

Tras estas elecciones autonómicas, el PSOE es el principal damnificado de la pujanza de la España Vaciada

No solo eso. En realidad, los dos miembros del Ejecutivo central, PSOE y Unidas Podemos, resultan penalizados por los electores. Porque la formación de Pedro Sánchez cede siete diputados, pero los morados pierden el 50% de su representación: uno de sus dos escaños, por los 10 que tuvo Podemos y otro más IU en 2015.

Los socialistas ganaron en 2019 en todas las provincias, salvo Ávila y Salamanca. Este 13-F, vencieron en las tres más pobladas (Valladolid, León y Burgos) y en Palencia. En Burgos fue en el único territorio donde lograron imponerse también en diputados. Sufren el gran bocado en Soria: hace dos años, sentaron a tres procuradores, por dos del PP, pero tras estas autonómicas es el principal damnificado de la pujanza de la España Vaciada. Soria ¡Ya! entra en las Cortes con tres diputados, con el 41,62% de las papeletas (y rozando el 50% en la capital, que gobierna el socialista Carlos Martínez). En León, también destacó el mal desempeño de Tudanca: pasa de seis a cuatro asientos en el Parlamento autonómico, mientras que Unión del Pueblo Leonés (UPL) salta de uno a tres escaños.