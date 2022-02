Oltra denuncia una "cacería política" de la extrema derecha y la oposición exige su dimisión

Hace prácticamente un mes, el 18 de enero, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, acudió a las Cortes para dar explicaciones sobre la gestión de su conselleria con relación a los abusos sexuales a menores tutelados. La titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, desde la tribuna, acusó a la derecha de utilizar a esos menores como un instrumento de una batalla política "indecente". Aquel día, la lideresa de los valencianistas zanjó su comparecencia aseverando que el recorrido de ese "bulo", de lo que calificó como una "infamia", se acababa en ese preciso momento. Pero no será así, porque un juzgado de València ha citado a declarar como investigadas a ocho personas, seis de ellas vinculadas a la conselleria, por, presuntamente, encubrir los hechos en un caso concreto, el del exmarido de Oltra, condenado a cinco años de prisión. Este asunto, que se ha convertido en el eje sobre el que pivotan buena parte de los ataques políticos de la derecha valenciana contra la número dos del Consell y, por extensión, contra el gobierno del Botànic, vuelve así a tener recorrido judicial, lo que puso en bandeja que PP, Cs y Vox se apresuraran este martes a salir a la palestra para exigir que dimita o que el presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig, la cese. Pero eso es algo que, al menos por el momento, no parece que vaya a ocurrir. El PSPV, Compromís y Unides Podem volvieron a cerrar filas en su defensa, al tiempo que la vicepresidenta acusó a la extrema derecha de llevar a cabo una "cacería política" que ha acabado salpicando a funcionarias ligadas a su conselleria en un caso que, según vaticina, no tendrá ningún recorrido.

Los presuntos abusos sexuales a menores tutelados por la Generalitat vienen armando el discurso de la oposición, que ha puesto en el centro de la diana política a la vicepresidenta en una evidente maniobra para desgastarla y a la que también se ha apuntado el líder del PP en la Comunidad, Carlos Mazón. Se trata de un tema que, además, ha rebasado los límites geográficos de la Comunidad. Ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde el PP aprieta para tratar de impulsar una comisión de investigación sobre unos hechos a los que el presidente del partido, Pablo Casado, alude con cierta frecuencia para atacar a Oltra y también a Puig, quien preside el gobierno regional del territorio más importante presidido por el PSOE en la España de las autonomías. Pero la ofensiva de los populares no acaba ahí, sino que han redoblado la presión contra la consellera llevando este asunto hasta Bruselas, donde la Comisión Europea investigará este asunto. "Aquí no hay nada que investigar, está todo claro, todo explicado" Mónica Oltra - Vicepresidenta del Consell Al trascender los últimos acontecimientos, Mónica Oltra se esforzó en tratar de poner el foco en que la ultraderecha está detrás de la querella que ha acabado salpicando a una serie de funcionarias que, según defendió, realizan su trabajo con profesionalidad y cuya diligencia está, a su parecer, fuera de dudas. "Aquí no hay nada que investigar, está todo claro, todo explicado", enfatizó la vicepresidenta, quien dijo que la oposición ha tenido la oportunidad de acceder a toda la documentación sobre este caso y de hablar con las funcionarias "el tiempo que han querido", aunque eso es algo que la síndica del PP, María José Catalá, negó poco después. Oltra enfatizó que ella misma ha dado explicaciones en las Cortes hasta ocho veces y lamentó que el PP vaya "a rebufo" y "chupando rueda de la extrema derecha", pese a que "saben perfectamente que esto está todo claro". Asimismo, recordó que este proceso judicia ya fue archivado en su día por el juez, con el apoyo de la Fiscalía, si bien ahora se ha reabierto a raíz de un recurso. En concreto, esta causa surge de una denuncia interpuesta en mayo de 2021 por parte de la menor tutelada víctima de los abusos, quien está representada hoy por José Luis Roberto, líder de España 2000. Un mes más tarde, la asociación Gobierna-Te, presidida por la cofundadora de Vox y exintegrante de la formación Cristina Seguí, presentó una querella contra Oltra y ocho personas más relacionada con los mismos hechos. Ambos procedimientos han quedado acumulados ahora en una sola causa. Lo que no han conseguido hasta ahora es que la investigación salpique directamente a Oltra, quien, por otro lado, solo podría ser investigada por el TSJCV, al estar aforada. La síndica del PP en las Cortes consideró que Oltra no puede seguir al frente de la Conselleria ni Puig seguir de perfil como si esto no fuera con él. Su homóloga en Cs, Ruth Merino, reclamó a Puig que “deje de mirar hacia otro lado” y cese a la vicepresidenta, al igual que Ana Vega, de Vox. Mientras tanto, el portavoz socialista en las Cortes, Manolo Mata, descartó que haya que asumir responsabilidades políticas "cuando alguien ha dado la cara tantas veces", y dijo que la oposición trata de desgastar al tripartito con una situación "asquerosamente perversa". Papi Robles (Compromís) acusó acusado a la oposición de hacer un uso "torticero e irresponsable" de este caso, además de "dar mucho espacio a tesis de la extrema derecha que son muy peligrosas". Y de Unides Podem, su portavoz adjunta, Estefania Blanes, reprochó que "se está ejerciendo un acoso contra la vicepresidenta por el simple hecho de que sea su exmarido", cuando cree que la relación personal debería ser indiferente en unos hechos así. Investigados En concreto, el Juzgado de Instrucción número 15 de València investiga a seis personas con diferentes cargos en la Conselleria de Igualdad por presuntamente encubrir los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada a manos de un educador, el exmarido de la vicepresidenta del Consell y titular de la conselleria, Mónica Oltra, entre los años 2016 y 2017. Junto a estos seis cargos públicos, en el procedimiento se encuentran investigadas dos personas más: la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos, por los que el educador fue condenado a cinco años de prisión por la Audiencia de Valencia, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Los seis cargos públicos imputados son las directoras territoriales de la Conselleria en Valencia y Castellón en el momento en el que ocurrieron los hechos; una psicóloga y el jefe de la sección del Menor de la Conselleria; una funcionaria de este departamento que instruyó una información reservada sobre los abusos; y una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores Víctimas de Abusos sexuales de la Conselleria. Las citaciones, que ha adelantado este martes Las Provincias, tendrán lugar los días 28 de febrero y 2 y 3 de marzo a partir de las 17 horas en la Ciudad de la Justicia de València. Carta de otras menores tuteladas Recientemente se ha hecho pública una carta firmada por cinco excompañeras de la menor víctima de los abusos en la que defienden al educador y señalan que los hechos "no son verdad", tal y como se desprende del escrito consultado por Europa Press. Indican que es una "gran injusticia" lo que le ha ocurrido al educador, a quien describen como "una de las mejores personas que hemos conocido en nuestra vida. Siempre estuvo ahí para ayudarnos, a nosotras y a cualquier persona del centro", exponen las menores, que no comparecieron en sede judicial. Así mismo, aseveran que era la víctima la que "reclamaba continuamente la presencia de Luis --el educador-- en esa época de los supuestos abusos, años 2016-2017, y se enfadaba cuando Luis hacía caso y atendía a otros niños".