El PP ha vuelto a exigir este miércoles al Gobierno la destitución del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por "sus continuos errores" y por "sectarismo", pero si no lo cesan, piden al menos que sea el PSOE quien se pague sus fallidas encuestas electorales que, sostienen, siempre benefician a la izquierda.

En la sesión de control en el Congreso, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro ha emplazado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a destituir a Tezanos tras el "patinazo" del CIS en las elecciones de Castilla y León, no sólo por el error en sus encuestas preelectorales, sino también por el hecho de que el exvicepresidente Pablo Iglesias manejara datos del estudio horas antes de que se hiciera pública.

"Si en España hubiera un Gobierno serio, Tezanos estaría cesado hace tiempo por sectarismo, sus continuos errores y su falta de imparcialidad", ha resumido.

Siempre en beneficio de la izquierda

A su juicio, el CIS utiliza las encuestas "para hacer política", siempre con los mismos beneficiarios (las formaciones de izquierda) y el mismo perjudicado (la derecha). Bermúdez de Castro ha recordado que el CIS fue el único que defendió una situación de empate ante las elecciones de la Comunidad de Madrid que ganó claramente Isabel Díaz Ayuso, y fue el único que dio la victoria al PSOE en Castilla y León.

"Y ante este nuevo fracaso, Tezanos, en vez de dimitir, no se le ocurre otra cosa que decir que el CIS no hace magia ni adivinación. ¿Hacen las encuestas para equivocarse? -se ha preguntado-.- Es una burla a los españoles ¿De verdad no sienten rubor y vergüenza?".

Por ello, ha instado a Bolaños a destituir al sociólogo socialista y, si no lo hace, cree que "lo lógico y lo decente es que "esas encuestas se carguen a la cuenta del PSOE", no de los españoles.

Profesionalidad

Frente a las acusaciones, Bolaños ha querido "defender la profesionalidad y el rigor del CIS y de sus profesionales", así como "la trayectoria" de Tezanos, y ha atribuido estos ataques a un supuesto interés del PP por "tapar el resultado de Castilla y León".

El ministro se ha preguntado si el PP va a romper con las encuestadoras privadas que le pronosticaban casi una mayoría absoluta en Castilla y León y ha aprovechado ara cuestionar al PP la posibilidad de pactar con Vox en la Junta.