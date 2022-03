Sin plan para la vuelta del rey Juan Carlos

La noticia de que la fiscalía no se va a querellar contra Juan Carlos I ha aliviado al emérito, según fuentes de su entorno, aunque el monarca sigue pendiente de la investigación de la Agencia Tributaria sobre las dos regularizaciones que hizo por más de cinco millones de euros. La inquietud por este asunto todavía en marcha y el retraso en el cierre del ministerio fiscal, que filtró hace cinco meses que daría ese paso, han llevado a que el monarca no haya tomado ninguna decisión todavía sobre dónde querrá alojarse cuando decida volver a España.

El rey Juan Carlos no ha comunicado a su hijo, Felipe VI, ni tampoco a ningún intermediario con el Gobierno de Pedro Sánchez dónde querrá vivir cuando regrese. Fuentes de la Zarzuela y del Ejecutivo consultadas por este diario, y que serán las encargadas de poner ese dispositivo en marcha, aseguran que no han recibido ninguna indicación sobre esa cuestión que afecta al emérito. En todo caso, ambas instituciones apuntan que, cuando se manifieste, la logística se organizará "de manera diligente". "No es un problema", añaden.

"No hay ni plan A ni plan B ni plan C. No hay ningún plan", afirman en la Moncloa. Personas del entorno de confianza de Juan Carlos confirman que el monarca no ha aclarado a sus próximos si prefiere quedarse en alguna casa cedida por amigos o si se decanta por algún edificio patrimonio del Estado. El emérito ha asumido, según esas fuentes, que no podrá volver a vivir de manera permanente en España, sino que pasará "temporadas" y la residencia seguirá estando fuera, por ahora, en Emiratos Árabes Unidos.

El abogado del exjefe de Estado dice que la semana próxima informará sobre su posible retorno

El exjefe de Estado sí que había mostrado su interés en volver al Palacio de la Zarzuela al menos de manera simbólica, ni siquiera por unas horas, la primera vez que pise de nuevo España. Lleva 19 meses viviendo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), alojado en una residencia que le ha prestado el jeque Mohamed bin Zayed Al Naan, príncipe heredero del país. Solo ha hecho algunas salidas a otros países para pasar unos días de vacaciones. En un principio, el complejo de la Zarzuela, que fue su vivienda casi durante 58 años, se descarta como alojamiento para mantener la distancia (física y emocional) que padre e hijo pusieron de por medio en agosto de 2020, después de que se publicaran numerosas informaciones sobre la fortuna desconocida de Juan Carlos I. Se da la circunstancia de que su esposa, la reina Sofía, sigue viviendo en uno de los edificios del complejo. En este año y medio han trascendido las visitas de sus dos hijas, Cristina y Elena, pero no se tiene constancia de que haya ido a visitarle Sofía.

Silencio en la Zarzuela

Según la carta de despedida que le mandó en aquellas fechas a Felipe VI, se fue al extranjero para facilitarle su labor como jefe de Estado y darle "tranquilidad" y "sosiego". En esa misiva, el emérito también dejó escrito que sería una solución temporal ("te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España"). Ahora ese momento está más cerca aunque todavía no se sabe cuánto.

La jefatura del Estado no quiso hacer ningún comentario oficial sobre la decisión de la fiscalía y remitió a Javier Sánchez-Junco, abogado de Juan Carlos I. La noticia llega una semana en la que hay muchos otros focos con intensidad informativa, como son, ante todo, la guerra en Ucrania y también la crisis del PP. Pese al archivo de las diligencias, los fiscales del Tribunal Supremo que han investigado al monarca han constatado numerosas irregularidades fiscales y dicen que no pueden perseguirlas porque las cometió cuando era inviolable (antes de la abdicación), las ha subsanado con las regularizaciones que hizo (y que los funcionarios de la Agencia Tributaria están comprobando que sean "completas y veraces") o faltan pruebas para imputarle.

Sánchez-Junco emitió un comunicado en el que, además de subrayar que la conducta de su cliente no ha sido "susceptible de reproche penal", afirma que "la próxima semana" analizará en profundidad el archivo del ministerio fiscal y también informará sobre "las decisiones que pueda tomar" el monarca sobre su vuelta. Una manera de darse tiempo para analizar el impacto en la sociedad de la decisión de la fiscalía.