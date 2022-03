Tras haber eliminado las cuarentenas de todos los contactos estrechos, algunas comunidades creen que el siguiente paso a dar en el control de la pandemia es ir retirando la mascarilla de los colegios, por lo que volverán a plantearlo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se reúne este miércoles.

En este sentido, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado este miércoles sobre la eliminación de la obligación de usar de la mascarilla en los colegios o en espacios interiores que debe aprobarse "cuando se pueda producir con la máxima seguridad".

"No podemos estar permanente alterando las reglas del juego si no estamos bien seguros de que la pandemia ha desaparecido definitivamente; y definitivamente no ha desparecido", ha manifestado el president en declaraciones a los medios de comunicación.

Sobre la postura que defenderá la Comunitat Valenciana en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de esta tarde, ha afirmado que siempre han abogado por "la máxima prudencia" y por que las decisiones que se adopten se basen en los datos y en la experiencia de las personas expertas.

No ha sido el único presidente autonómico en pronunciarse. El conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicado que este miércoles el departamento planteará en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud iniciar la retirada de mascarillas en las aulas educativas empezando por los cursos de menor edad para ir avanzando de forma gradual con el levantamiento de dicha medida

El conseller ha informado que a partir de la semana que viene Cataluña retirará las cuarentenas de contactos estrechos por Covid-19 en centros de educación especial.

Sobre la propuesta de retirar las mascarillas, el titular de Salud ha detallado que el martes lo plantearon en la Comisión de Salud Pública y que, si este miércoles hay consenso entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, le pondrán calendario a la medida.

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ya planteó a mediados de febrero un calendario para la retirada progresiva de las mascarillas en los recintos escolares --que empezaría esta semana--, una propuesta que Salud ve con buenos ojos pero que considera que debe consensuar con el resto de comunidades autónomas: "Iremos a buscar el consenso", ha aclarado el conseller.

Sobre la situación epidemiológica, Argimon ha explicado que en los últimos dos días las cifras no han bajado, pero ha descartado hablar de la palabra estancamiento hasta ver la evolución de los indicadores en los próximos días: "Bajamos mas tímidamente de lo que esperábamos".

El conseller también ha subrayado que si no hay un incremento de los indicadores de la pandemia se deberá "seguir conviviendo con el virus" pero que si en algún momento las condiciones cambian no descartan dar un paso hacia atrás si es necesario.

Consumo e alimentos en estadios

Por otro lado, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, va a solicitar este miércoles al Ministerio de Sanidad que permita a los espectadores de los estadios deportivos el consumo de alimentos y bebidas una vez que éstos recuperen, desde este próximo viernes, 4 de marzo, la posibilidad de llenar al 100% sus aforos.

También ha recordado que el consejero de Salud pedirá en la reunión de la Interterritorial de este miércoles la "retirada progresiva" de la obligatoriedad de las mascarillas en los colegios de la comunidad autónoma, de forma que "después de Semana Santa" puedan estar los escolares eximidos de llevarlas en las aulas.

El pasado mes de febrero, Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ampliar los aforos en recintos deportivos -tanto interiores como exteriores- al 100% a partir del próximo 4 de marzo, si bien manteniendo la prohibición de fumar durante la celebración del partido, comer y beber.

Ahora desde Andalucía se plantea "normalizar el consumo" de alimentos en los estadios, según ha comentado el consejero portavoz de la Junta, que ha defendido que la comunidad autónoma ha entrado en "una fase de normalización de la sexta ola" de la pandemia con un "claro descenso" de la incidencia acumulada de contagios, y ya con una cifra de ingresados en hospitales "muy por debajo de los 1.000", y que "sigue bajando de forma importante".

"Ese proceso de normalización debe llevarnos a aplicar el sentido común e ir relajando las medidas de restricción", ha argumentado Bendodo, quien ha justificado que, por ello, el consejero de Salud defenderá esas dos reivindicaciones en la reunión del Consejo Interterritorial de este miércoles.