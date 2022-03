Todo el PP aplaude la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección del partido… ¿Todo? ¡No! Una estudiante de Ciencias Políticas, transexual, 29 años a la espalda y el carné de militante en Gandía en el bolsillo se resiste y quiere plantar cara al dirigente gallego. Alexia Herranz se llama y apenas unas horas después del anunciado paso adelante del máximo responsable de la Xunta presenta su precandidatura a presidir el PP.

Lo hace en el Àtic del Palau de la Alameda de Valencia y se muestra dispuesta a dar batalla pese a saber que lo tiene realmente complicado: "No tengo miedo a enfrentarme a Feijóo, es un hombre valiente y cabal, pero el PP es la suma de todos su afiliados. Habrá gente más preparada que yo, pero tengo unas vivencias y un bagaje que quizá otros no tienen y que son necesarias", explica en su primera intervención.

Herranz milita en el PP desde 2017, y decidió afiliarse, según explica, cuando esta formación votó en el parlamento autonómico "en contra de la Ley Valenciana para la Libre Autodeterminación e Identidad de Género".

"Hay que romper tabúes y armarios dentro del partido"

Y aunque asegura que su candidatura ya tiene los avales necesarios para optar a la presidencia del Partido Popular, admite que realmente su meta no es ser presidenta del PP, algo que le haría "mucha ilusión", sino "conseguir que se demuestre que somos personas luchadoras y quizá en 20 años personas LGTBI estén al frente del PP".

Los avales ya fueron su primera barrera para optar a dirigir el partido a nivel local, en Gandía. Fue en diciembre cuando denunció que no se veía representada por la formación y que se había sentido apartada de la misma. No obstante, no logró los avales necesarios siquiera para disputar el puesto a partir de primarias a Víctor Soler.

"Esta propuesta nace de los afiliados de base, no de ningún cargo o afiliado, sino de quienes reparten folletos y pegan carteles", asegura al tiempo que defiende que todas las orientaciones estén "representadas, porque ya somos militantes, hay que romper tabúes y armarios dentro del partido, y llegaremos todo lo lejos que nos dejen".

Respecto a la última crisis vivida en el seno del PP, asegura sentirse "orgullosa de Ayuso" y asume la "autocrítica sobre lo sucedido, porque el partido nunca debe ser usado para la autodestrucción". Su lema de "Futuro y Libertad" muestra su admiración hacia la presidenta madrileña.

El proceso empieza ahora para ella con el objetivo de lograr los avales necesarios para superar el corte, forzar unas primarias y lograr ser la primera piedra en el camino de Feijóo, aunque por fuerza orgánica es más bien arenisca.