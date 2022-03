Feijóo se aleja del discurso de Vox pero sin descartar pactos de gobierno

Cuando Alberto Núñez Feijóo asuma las riendas del PP deberá hacer malabarismos para conciliar su manifiesto rechazo hacia el discurso de la extrema derecha con el hecho de que necesita a Vox para sostener los gobiernos de varias comunidades autónomas e incluso de cara al futuro para auparse a la Moncloa, puesto que las mayorías absolutas son cada vez menos probables. Es por esta razón que el presidente de la Xunta y aspirante a liderar el PP marca distancias con la formación de Santiago Abascal, pero sin descartar ahora posibles pactos de gobierno con la ultraderecha.

Como presidente de Galicia, donde Vox nunca logró representación en el Parlamento autonómico, el discurso de Feijóo no tenía matices. Siempre se mostró crítico con la ultraderecha y además ponía un límite al ser preguntado por los acuerdos de su partido con la ultraderecha en otras comunidades: apoyos a la investidura sí, pero nunca dejarlos entrar en el gobierno.

Sin embargo, ahora debe empezar a actuar como futuro presidente del PP, cargo al que llega aupado por los barones autonómicos del partido y, por lo tanto, a los que se debe. Y en Castilla y León la investidura de Alfonso Fernández Mañueco depende de Vox, que pide entrar en el Gobierno. Por eso Feijóo modifica su discurso y no se cierra ahora a una coalición con la formación de Santiago Abascal. “Mañueco es la persona que debe intentar esa investidura y la persona que debe asumir esa responsabilidad”, explica. “O hay Gobierno o hay elecciones, no hay otra”, avisa. Deja así manos libres al candidato castellano-leonés del PP para pactar o no con Vox. Eso sí, advierte que el punto de partida era gobernar en solitario y también “lamenta profundamente” que fracasaran las negociaciones con el PSOE.

Sin cerrarse a la posibilidad de pactos con Vox, Feijóo insiste en que “no comparte” su discurso. “El PP y Vox no son lo mismo en ningún caso. El PP nunca ha sido antiautonomista ni euroescéptico ni populista”, recalca. Por eso, cree que hay que “combatir” al partido de Santiago Abascal.

Pero todo parece indicar que Feijóo será respetuoso con la autonomía de los barones autonómicos y les dará libertad para pactar.

Así se lo pidió ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que reclamó a la nueva dirección del PP con Feijóo que permita a los barones negociar “qué pacto es el más razonable y más sensato” en cada territorio tras unas elecciones. De hecho, en Andalucía se celebrarán comicios en los próximos meses y el Partido Popular podría necesitar de nuevo del apoyo de Vox para poder gobernar.

El propio presidente de la Xunta reconoció ayer en una entrevista a la Cope que su partido había “interferido” en las comunidades autónomas. “El PP tiene una estructura autonómica y el partido debe aceptarla y no menoscabarla”. A su entender, estos años hubo una serie de “interferencias” y “desconsideraciones hacia muchos líderes del PP”. Los barones autonómicos se quejaron de las “injerencias” del hasta ahora secretario general del partido, Teodoro García Egea, y por eso piden a Feijóo un cambio de rumbo.

No será el único. Con el dirigente gallego al frente del PP se espera también una relación menos bronca con el Gobierno de Pedro Sánchez. Así, el precandidato a liderar el PP se abrió ayer a pactos de Estado con el Ejecutivo. “El PP tiene la obligación de escuchar y responder” a las propuestas sobre temas “importantes” para el país, según explicó.

“Si Sánchez es capaz de ofrecer pactos a la oposición después de los pactos internos de coalición, el PP estará sentado y será el último en levantarse para intentar pactar”, recalcó el dirigente gallego. Y recordó que el Partido Popular apoyó más a Pedro Sánchez en su decisión de enviar armas a Ucrania que “varios ministros de su gobierno”.