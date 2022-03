La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha opinado este martes que tiene la sensación de que cada vez hay más gente en España que tiene una "clara conciencia" de que la Justicia no funciona igual para todos, tras el comunicado que hace unas horas ha hecho público Zarzuela sobre el Rey emérito después de que la semana pasada la Fiscalía del Tribunal Supremo diera carpetazo a las diligencias de investigación abiertas sobre la fortuna de Juan Carlos I.

"Tengo la sensación que cada vez hay más gente en nuestro país que tiene una clara conciencia de que la Justicia no funciona igual para todos", ha señalado la ministra de Igualdad, al tiempo que ha añadido que se trata de la "peor noticia" para los monárquicos y, sobre todo, para la democracia española.

Así lo ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por una valoración del comunicado que hizo público el Palacio de la Zarzuela en el que da cuenta de una carta enviada por el Rey emérito a su hijo Felipe VI en la que le informa de su deseo de regresar con frecuencia a España, aunque continuará residiendo en Abu Dabi.

La dirigente de Unidas Podemos no ha entrado a valorar si considera que no se han cumplido las leyes y ha reiterado zanjando este asunto: "Creo que hay muchísima gente que tiene esa sensación, que la Justicia no es igual para todos".

Las irregularidades "se quedan en nada"

No ha sido la única que ha querido hablar sobre el tema. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha apuntado este martes que las irregularidades que "pesaban" sobre el rey emérito "se quedan en nada" por la prescripción del caso y la regularización fiscal y "no porque no se hayan cometido actuaciones".

Así se ha expresado Sordo en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, al ser cuestionado sobre el comunicado que ha hecho público Zarzuela. "Yo no se si va de disculpas o no", ha señalado.

Además, ha afirmado que el asunto de la residencia de Juan Carlos I -el emérito comunicó que continuará residiendo en Abu Dabi- es una "cuestión menor" y ha asegurado que puede vivir "donde quiera".

"A partir de ahí a nadie se le escapa que el caso que pesa sobre Juan Carlos se queda en nada por cuestiones de prescripción y regularización fiscal, no porque no se hayan cometido actuaciones", ha apostillado, al tiempo que ha indicado que el emérito pasará "de forma extraña" a la historia de España.

"Es evidente que es un ladrón"

La CUP quiere que Juan Carlos I comparezca en el Congreso para explicar sus actuaciones después de que, a su juicio, ha quedado demostrado que es un "ladrón" y también va a solicitar que la Cámara cite fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, para dar cuenta de las razones que han llevado a archivar el archivo de las diligencias relativas a la fortuna del rey emérito.

"Ya que los tribunales no pueden juzgar la malversación de fondos públicos del rey emérito porque era inviolable, como mínimo que venga a las Cortes a explicar lo que hizo", ha señalado la portavoz de la CUP en Madrid, Mireia Vehí, en rueda de prensa.

A su juicio, es "imprescindible" que este "señor" acuda a la Comisión de Justicia del Congreso porque, de lo contrario, se estará lanzando el mensaje de que "la Monarquía está por encima de todo el mundo y que el Rey puede robar y cometer delitos".

Vehí no hablado con el resto de grupos parlamentarios para saber qué apoyo podría tener su demanda pero entiende que "todo el mundo estará de acuerdo" porque, ha dicho, "es evidente que este señor robó dinero público" y que es un "ladrón".

La clave, en su opinión, será lo que haga el PSOE después de que la Fiscalía Anticorrupción haya reconocido las ilegalidades cometidas por el padre del Rey basando el archivo de sus causas en que era "inviolable".

Hasta ahora todas las iniciativas relativas a la Casa del Rey o a los negocios del rey emérito han sido frenadas en la Mesa del Congreso por el PSOE, el PP y Vox con el argumento de que la Cámara Baja no puede controlar a la Monarquía y de que la inviolabilidad del Rey está fijada en la Constitución. Todo apunta, por tanto, que esta nueva petición obtendrá la misma respuesta.