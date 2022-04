Sigue en directo el congreso que proclamará el liderazgo de Alberto Núñez Feijoo. El cónclave que los populares celebran hoy y mañana en Sevilla no es una cita congresual al uso, no se debatirán ponencias ni se reformarán estatutos, sino que tiene más bien el formato de una convención, con un programa ideado como rampa de lanzamiento del nuevo candidato a la Moncloa y actos que tienen como objetivo de cerrar filas y subir la moral ante el intenso ciclo electoral que se avecina. No es casualidad que el escenario elegido sea la capital de Andalucía, la comunidad autónoma donde se dirimirán las próximas elecciones de enjundia en el agitado y cambiante tablero de la política nacional.