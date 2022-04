El PP asturiano no ve enredo lingüístico

El PP asturiano no varió un ápice su posición contraria a la cooficialidad del asturiano el día después de que Alberto Núñez Feijóo reivindicara “el bilingüismo cordial” y pronunciara en gallego una parte de su discurso, en el que abogó porque “las lenguas están para unir, no para dividir”.

“El bilingüismo existe en las comunidades donde hay dos lenguas oficiales, en Asturias no existe bilingüismo. Alberto Núñez Feijóo, este viernes, no estaba hablando, claramente, de la situación de Asturias”, valoró ayer la presidenta del PP regional, Teresa Mallada. “En una visita hace unos meses, Feijóo ya dijo que el caso lingüístico de Asturias no tiene nada que ver con la de Galicia. En Galicia existía una realidad en la calle que llevó a la oficialidad y en Asturias esa realidad no existe”, declaró la presidenta de los populares asturianos, que marcó distancia entre las palabras de Feijóo y la estrategia de Adrián Barbón. “En Asturias pretenden imponernos una oficialidad como una realidad, que no es la que nos pretender vender. El problema de la oficialidad impuesta del señor Barbón es que divide a los asturianos. Por lo tanto, no hay posibilidad ninguna de que en Asturias haya cooficialidad”, concluyó Mallada.

“Siempre hemos defendido el asturiano, otra cosa bien distinta es que el asturiano no es una lengua cooficial como pueden ser el gallego, el catalán o el vasco”, declaró el segundo teniente alcalde de Oviedo, Mario Arias, nuevo integrante de la junta directiva nacional. “Nosotros debemos seguir defendiendo y promocionando el bable en todas sus variedades y a partir de ahí ser un partido en el que los asturianos vean que defendemos nuestra cultura y tradiciones. El asturiano, el bable, forma parte de nuestra idiosincrasia”. El presidente de la junta local de Gijón y nuevo integrante de la ejecutiva nacional del PP, Pablo González, también desvinculó las palabras del nuevo líder popular de la cuestión de cooficialidad en Asturias. “En Galicia existe ese bilingüismo cordial que decía Feijóo, pero en Asturias esa cordialidad no la vemos por ningún sitio. Desde el primer momento se ha querido utilizar la cuestión lingüística por parte de Barbón, para dividir a los asturianos. Son dos enfoques absolutamente opuestos”, afirmó el también portavoz adjunto en la Junta General. “No hay nada que nos haga cambiar de opinión porque no es una cuestión de capricho. Simplemente no había demanda social en Asturias y tampoco la hay ahora”.

La diputada autonómica Reyes Fernández Hurlé subrayó que el mensaje de Feijóo es totalmente compatible con la posición del PP asturiano. “Siempre hemos defendido la protección del patrimonio y la cultura de Asturias y la lengua forma parte de ese patrimonio. No conviene olvidar que el PP es el partido que aprobó la ley de uso y promoción del asturiano”, afirmó Fernández Hurlé en los pasillos del Palacio de Congresos sevillano.

Aunque en el conjunto del PP asturiano haya algunas diferencias en este asunto, como ha quedado de manifiesto en los pasillos del Palacio de Congresos de Sevilla, la posición sobre la oficialidad de la llingua no es una de las cuestiones “casus belli” entre, por ejemplo, los integrantes de la actual dirección y la anterior.

La expresidenta del PP regional, Mercedes Fernández, manifestó ayer que “el bilingüismo cordial es lo que hay en Galicia, algo que conozco muy bien, pero la cooficialidad amable es una mentira. Son situaciones que no tienen nada que ver”, recalca la actual senadora.

Barbón dice que es su modelo