El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "no acudirá" al Juzgado de Primera Instancia número 10 de la capital a retractarse de haber dicho que en los centros de salud "cogen los teléfonos, se cuelgan y, de repente no hay médicos". CCOO interpuso en febrero una demanda de conciliación, paso previo a una demanda civil, por la que la Justicia ha citado a Ayuso a declarar si quisiese pedir perdón a los sanitarios por sus palabras durante el pico de la sexta ola de coronavirus.

Ossorio ha afirmado que "no ha llegado todavía la citación" a la presidenta y ha añadido que la mandataria popular "no está obligada a acudir, primero, porque desde el punto de vista procesal no existe esa obligación y, segundo, porque no tiene que retractarse de nada". El también consejero de Educación, Universidades y Ciencia de la Comunidad ha justificado que las afirmaciones que hizo Ayuso son "perfectamente lícitas y obligadas en un servidor público", puesto que está "obligada a analizar constantemente el funcionamiento de los servicios públicos". "Si hay fallos en los servicios públicos, estamos obligados a subsanarlos", porque así lo exigen la oposición, los ciudadanos y el sentido común, ha completado.

La presidenta, que aseguró además que "no todos [los sanitarios] quieren trabajar y arrimar el hombro" en una crisis de salud pública, ha recibido "innumerables denuncias, querencias, demandas", que posteriormente Ossorio ha contabilizado en 20, "y todas ellas quedan diluidas en la nada porque son puramente políticas". Ossorio ha insistido en que algunos ciudadanos consideraros que no se les había atendido, que tuvieron "que esperar de una manera indebida, que ha habido un teléfono que nunca se coge", por lo que el Gobierno regional está obligado "a mejorar ese servicio que se presta al ciudadano".

CCOO, al que el portavoz regional se ha referido como un "sindicato politizado al extremo", califica de "buena noticia" la admisión a trámite de la demanda de conciliación y la citación para que declarase el 29 de abril por "desacreditar a los profesionales de la Atención Primaria", afirma Paloma López, secretaria general de CCOO Madrid. Para ellos, era "una oportunidad para corregir esas declaraciones que no debieron producirse en ningún caso y bajo ninguna circunstancia".

El sindicato calificaba las palabras de la mandataria popular en febrero, cuando presentó la demanda de conciliación, de "absolutamente desafortunadas y carentes de toda verdad", dado que desencadenaron que se produjesen "agresiones" contra los profesionales sanitarios.