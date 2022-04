La Generalitat considera que la propuesta de Lambán para los Juegos "no es lógica"

No hay tregua en el pulso por la candidatura olímpica. La Generalitat de Cataluña no va a ceder, como ya anunció el presidente Pere Aragonès en su postura de modificar la propuesta ya validada por el Comité Olímpico Español (COE) y, por si quedara algún resquicio para el entendimiento, este martes daba un nuevo paso atrás la que es portavoz del Gobierno de Cataluña, Patrícia Plaja, asegurando que la propuesta que trasladó la DGA la semana pasada "no es lógica". Sus declaraciones llegan sin que el COE haya puesto fecha todavía a esa nueva reunión a tres bandas para reconducir la candidatura conjunta.

"No es una propuesta que se adecue ni que consideremos lógica", ha dicho Plaja en declaraciones a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno catalán celebrada este martes. Y, a continuación, añadía que rehusaba hacer valoraciones de la contraoferta remitida por Aragón al COE, en la que básicamente, planteaba desdoblar las pruebas femeninas y masculinas para llegar a más sedes y así dar cabida a las estaciones de Cerler y Formigal en una candidatura que, si siguiera en pie la que defiende la Generalitat, las excluiría del reparto de competiciones en esos Juegos para 2030.

Pero además, en opinión de la Generalitat se mantiene el discurso de que este es un revuelo organizado por Aragón en el que no quieren participar. "No entraremos a comentar propuestas. No quiero continuar con la polémica unilateral que ha abierto una de las partes", sentenciaba Plaja, en clara alusión a la respuesta dada por Lambán y el Ejecutivo aragonés, a los que hace responsables de la situación actual.

Por eso, la portavoz del 'Govern' remarcaba que van a seguir trabajando en la propuesta técnica de candidatura que la Generalitat firmó con el COE aunque Aragón no la acepte, dando por sentado que no hay nada que negociar en cuanto al reparto de sedes y disciplinas. "Tenemos que ser serios: estamos en el punto en el que estábamos y no nos moveremos de aquí", ha resuelto Plaja.

"No es aceptable"

Mientras, también este martes se ha pronunciado al respecto el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, a través de las redes sociales, al afirmar en Twitter que "no es aceptable la actual propuesta del COE, que solo favorece a Cataluña". "En Aragón hay unanimidad: el Pirineo aragonés reúne, como mínimo las mismas condiciones que el catalán para albergar los Juegos", añadía.

Aunque su posición sigue siendo la de sentarse a negociar y buscar esa posible candidatura conjunta: Busquemos entre todos un acuerdo justo y equilibrado", remataba en su tuit el presidente aragonés.